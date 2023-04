Sta facendo discutere la proposta del consigliere regionale del Molise Gianluca Cefaratti sull’organizzazione dell’anno scolastico 2023/2024. Questa va oltre la data di apertura e chiusura delle lezioni che garantisce il rispetto dei 200 giorni di scuola previsti – la media in Europa è di circa 175 giorni – con l’inizio delle stesse l’11 settembre 2023 e la chiusura l’8 giugno 2024, includendo le vacanze di Natale e Pasqua e i ponti. La novità starebbe in una ulteriore settimana di vacanza invernale. Quest’ultima scelta sarebbe in linea con le pratiche adottate in molti Paesi del Nord Europa, comprese le città italiane di Bolzano, Trento e la Valle d’Aosta.

Una settimana di vacanze invernali in Molise

La “Proposta di calendario scolastico delle lezioni per l’A. S. 2023/2024” avanzata dal consigliere Gianluca Cefaratti è stata approvata all’unanimità dall’Aula e ora è stata inviata al governatore Donato Toma e al consigliere con delega all’Istruzione Roberto Di Baggio per l’attuazione. Sarà compito dell’esecutivo regionale decidere o meno se accettarla e fare in modo che diventi realtà. In Europa, le vacanze invernali (o di Carnevale), vengono già sfruttate. Si passa da due giorni alle due settimane di Francia e Polonia. Se la proposta dovesse passare, uniformerebbe i giorni di chiusura per Carnevale nelle diverse scuole.

Oltre che una sempre gradita pausa dalle lezioni, questo comporterebbe un notevole risparmio del costo del gas per i Comuni e le Province. Ma avrebbe anche risvolti positivi sull’organizzazione familiare. Spesso in famiglia ci sono due o più figli che frequentano istituti diversi. Ciò garantirebbe ai genitori di evitare inutili sbattimenti per uno solo dei figli quando gli altri sono invece in vacanza, e viceversa. Infine, sarebbe favorevole anche al coordinamento dei programmi didattici tra le scuole stesse. Se dovesse essere attuata, la proposta comporterebbe la sospensione delle attività scolastiche da lunedì 12 febbraio 2024 a sabato 17 febbraio 2024.

Vacanze invernali in Europa

Nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea, le lezioni riprendono nelle prime settimane di settembre. Sappiamo che i periodi di vacanza sono almeno 4: le vacanze autunnali, quelle delle festività di Natale e Capodanno, le vacanze invernali (che spesso coincidono con il periodo di Carnevale) e quelle pasquali. Con particolare riferimento alle penultime, la durata delle vacanze invernali di Carnevale è:

1 settimana in 21 Paesi

2 settimane in Francia, Polonia e Turchia

Mentre i restanti paesi europei non prevedono la sospensione delle lezioni nel suddetto periodo in quanto non hanno in calendario festività per quei giorni.

