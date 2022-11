Una webcam è stata trovata da uno studente dell’Università di Savona all’interno dei bagni della stessa. Era nascosta sotto il lavabo nel bagno delle donne. Il ragazzo, che vi era entrato in quanto quello degli uomini era chiuso, si è accorto del piccolo apparecchio grazie ad un filo penzolante sotto il lavandino. Essendo la sua attenzione stata catturata da questo particolare, ha deciso di toccarlo per vedere a cosa fosse collegato, e da lì la scoperta, una luce blu e la telecamera. Che, ha poi scoperto, era puntata dritta dritta verso il water. Grande sorpresa per lo studente, che l’ha subito segnalata all’amministrazione.

Videocamera nascosta nei bagni dell’Università di Savona

Accortosi della camera l’ha staccata, le ha scattato una foto e l’ha rimessa a posto, ma con l’obiettivo rivolto verso il muro, per evitare che altri potessero essere ripresi mentre usavano il bagno. Quindi è uscito per andare ad avvisare della sua scoperta chi di competenza, ovvero Daniela Zucchiatti, dell’amministrazione del Campus universitario. Ma, una volta tornato in bagno, si è reso conto del fatto che la telecamera fosse sparita. Probabilmente presa da chi l’aveva inizialmente piazzata. Lo studente dice di aver notato un uomo che usciva dai bagni, un adulto che non gli è sembrato essere né uno studente, né un professore.

Dall’amministrazione del Campus, la segnalazione è arrivata al rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino. Il quale ha dichiarato:

“Abbiamo ricevuto delle mail da parte degli studenti che ci segnalavano questo fatto. Abbiamo chiamato la questura e ci stiamo adoperando per verificare e approfondire quanto segnalato perché dobbiamo tutelare i nostri studenti ed evitare che certe situazioni possano ripetersi”.

Sono in corso le indagini della polizia

Il dubbio che possa essersi trattato di uno scherzo, però, c’è. In effetti la videocamera è stata solamente fotografata da Pietro, questo il nome dello studente che l’ha scoperta. Ma della webcam, al suo ritorno in bagno, non c’era più traccia. Ciò che è certo, è che la stessa era stata posizionata in un bagno a servizio dell’aula magna, uno di quelli più frequentati dell’ateneo. Inoltre, al fine di non dare nell’occhio, era stata dipinta di bianco, esattamente lo stesso colore dei sanitari, per mimetizzarla con questi.

Avvisate le forze dell’ordine, sono iniziate le indagini in merito. Il personale dell’università si è messo completamente a disposizione della polizia. Se necessario, potrebbero essere visionate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza del quale il campus è dotato. Una volta che sarà individuato il responsabile, verranno presi i giusti provvedimenti, che saranno quanto più severi possibili.

