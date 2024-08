Le novità per l'anno scolastico 2024/25 su ComUnica

Anno scolastico 2024/25, le novità

Si preannunciano interessanti novità, che sicuramente faciliteranno in parte la vita ai genitori, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25. A comunicarlo è il Ministero dell’Istruzione e del merito tramite una circolare diramata qualche giorno fa. Le novità sono già visibili sulla nuova piattaforma ComUnica, l’area di scambio digitale che semplifica il rapporto tra scuole e famiglie, che permette di velocizzare la condivisione di dati e documenti durante l’intero percorso scolastico. E non solo. Ma in cosa consistono gli aggiornamenti relativi al prossimo anno scolastico? Lo analizziamo di seguito.

Aggiungere dati relativi alle iscrizioni

Una delle funzioni più interessanti e pratiche è quella che riguarda il possibile inserimento, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, di dati riguardanti le iscrizioni che sono state già accettate. Il tutto per evitare attese e viaggi presso la sede scolastica. Si potranno compilare documenti per l’avvio dell’anno scolastico e gestirli durante l’anno.

Nello specifico, e salvo che la scuola non abbia adottato diverse disposizioni, dal 25 giugno al 31 agosto sarà possibile:

inserire dati aggiuntivi per le iscrizioni già accettate per quanto riguarda gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

sempre fino al 31 agosto, ma successivamente al 25 giugno (restando salve le eventuali diverse disposizioni della scuola), le stesse operazioni potranno essere fatte anche per le iscrizioni degli studenti alla scuola secondaria di secondo grado

Sarà inoltre possibile per i genitori effettuare altre operazioni comuni come la compilazione dei dati e delle informazioni anagrafiche, o la visione e accettazione dell’informativa sulla privacy. Si potrà, ancora, prendere atto, visionandole sulla piattaforma, delle eventuali attestazioni trasmesse dalla scuola di provenienza alla scuola di destinazione.

Documenti disponibili su ComUnica

Inoltre, su ComUnica sarà a disposizione dei genitori una sezione riguardante 5 tipologie di documenti:

Anagrafiche: grazie alle quali inserire i dati anagrafici non solo dei genitori, ma anche di chi sia titolare della responsabilità genitoriale

Privacy: ovvero le informative sul trattamento dei dati personali

Attestazioni: sarà possibile visionare direttamente sul portale i documenti rilasciati allo studente nel corso del suo percorso di studi dalle scuole frequentate, come certificazioni, diplomi e quant’altro

Autorizzazioni e deleghe. Appartengono a questa sezione le diverse deleghe ed autorizzazioni che i genitori (o chi per loro) si trovano a dover concedere durante l’anno scolastico come quelle relative all’uscita autonoma degli studenti (per quanto riguarda i minori di 14 anni), al prelievo degli alunni da scuola (sarà possibile inserire fino a 5 deleghe per studente), autorizzazioni per uscite didattiche e viaggi di istruzione, e non solo

che i genitori (o chi per loro) si trovano a dover concedere durante l’anno scolastico come quelle relative all’uscita autonoma degli studenti (per quanto riguarda i minori di 14 anni), al prelievo degli alunni da scuola (sarà possibile inserire fino a 5 deleghe per studente), autorizzazioni per uscite didattiche e viaggi di istruzione, e non solo Didattica. In quest’area sarà possibile visionare, tra le altre, le informazioni relative ai pagamenti effettuati su Pago In Rete per l’anno scolastico in corso oltre che il Patto educativo di corresponsabilità, laddove la scuola preveda sia inserito su ComUnica

E’ importante sottolineare come eventuali documenti consegnati direttamente alla scuola non potranno essere visionati dai genitori sulla piattaforma. Allo stesso modo, non potranno essere neanche modificati o eliminati. Nel caso in cui si abbiano tali esigenze, si consiglia di contattare la segreteria scolastica di competenza.

Patto educativo di corresponsabilità

Un cenno, prima di concludere, merita il Patto educativo di corresponsabilità ovvero il documento – firmato da genitori e studenti nel momento dell’iscrizione a scuola – che elenca i principi e i comportamenti che si impegnano a rispettare unitamente alla scuola.

