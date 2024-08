Lo stop dei cellulari in classe inserito nelle nuove regole sull'educazione civica. La conferma di Valditara

L’opinione di Giuseppe Valditara e le nuove linee guida sull’educazione civica

Il telefono cellulare sembra essere entrato nella “lista nera” del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il 6 agosto 2024 il Ministro Valditara ha confermato che il suo utilizzo verrà scoraggiato dalle nuove linee guida sull’educazione civica, appena confermate dal dicastero.

Giuseppe Valditara, infatti, ha dichiarato in merito:

“Lo confermo, il 6 agosto 2024 sono uscite le nuove linee guida sull’educazione civica: ci divertiremo, sarà una piccola rivoluzione”.

Certamente il Governo sembra avere le idee chiare su alcuni punti per “riformare” una scuola più improntata sulla disciplina e il merito, determinato a non fare passi indietro in merito al tema dell’utilizzo degli smartphone nel contesto scolastico.

Le decisioni del MIM sull’uso dei cellulari in classe

Ebbene, durante il mese di luglio 2024 il Ministro Valditara insieme agli altri responsabili del dicastero si erano confrontati per determinare delle linee guida più “rigide” riguardo l’utilizzo della tecnologia a scuola , soprattutto durante le lezioni.

A tal proposito, Valditara aveva espresso:

“Bisogna evitare che gli strumenti digitali rubino il desiderio di vita. Per questo ho firmato una circolare che vieta dal prossimo anno scolastico l’utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo dalle scuole d’infanzia alle scuole medie”.

Prima ancora del mese di luglio 2024, lo stesso Ministro aveva ribadito che il costante utilizzo degli smartphone e della tecnologia contribuiva a diminuire le prestazioni degli alunni, sempre più disattenti e poco concentrati.

Alcuni dati e l’opinione dei docenti e dei genitori

Sul quotidiano La Repubblica sono stati riportati dei dati interessanti su cui riflettere in merito all’uso del cellulare a scuola: gli studenti italiani distratti dagli smartphone in classe sono il 38%. Questo elemento dovrebbe far pensare, ma un’altra percentuale sembra essere “preoccupante”. Ebbene, circa il 30% dei compagni di classe di chi usa il cellulare a scuola sembra essere continuamente distratto. La media OCSE registrata nel panorama scolastico italiano è del 30% sul “troppo” utilizzo dei dispositivi mobili durante le lezioni.

In vista di ciò, hanno espresso la loro opinione anche i docenti e le famiglie dei ragazzi. La maggioranza sembra essere d’accordo sul “limitare”, se non vietare direttamente, l’uso dei cellulari a scuola. In conclusione, l’80% dei genitori e degli insegnanti conferma di supportare la decisione del Ministro del MIM.