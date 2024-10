Nuova sessione Test di Medicina 2024: l'esame sarà a novembre e requisiti per partecipare

Una nuova possibilità per chi non ha superato i precedenti test

Quando non si passa un test di ingresso, spesso esistono altre vie percorribili per poter rimediare. C’è chi si iscrive ad una facoltà similare, oppure chi frequenta all’estero. Da oggi c’è un’opzione in più. Anche nel caso delle prove di medicina, chi non le ha superate può disporre di un’altra possibilità a novembre. In questo caso viene in “aiuto” la Link Campus University che propone una nuova opportunità per chi desiderasse ritentare la prova d’ingresso alla facoltà.

Il giorno 14 novembre 2024 la Link Campus University ha pianificato un’ulteriore prova di ammissione a Medicina, la cui iscrizione è consentita fino alle ore 16 del giorno 11 novembre 2024. Questa data è tassativa e non potrà essere derogata per alcun motivo. Chi supererà la prova potrà accedere ai posti residui rimasti per l’anno universitario 2024-2025. Nello specifico, saranno previsti 104 posizioni per i residenti in Italia sia con passaporto comunitario che non comunitario mentre altri 10 posti saranno riservati per chi non ha passaporto UE ed è residente fuori Italia.

Per iscriversi è necessario consultare il bando relativo dell’Università indicata e attenersi alle specifiche.

Come si svolge il test: la struttura dell’esame

Saranno 60 le domande che prevedono una risposta multipla di cui solo una sarà quella corretta, su cinque alternative disponibili. La successione dei quesiti è volutamente studiata per comprovare le conoscenze e le capacità di ciascun candidato. Più precisamente

4 domande sulle conoscenze relative agli studi degli anni precedenti .

sulle conoscenze relative agli . 5 domande di logica che prevedono un ragionamento utile per risolvere quesiti e problemi

che prevedono un utile per risolvere quesiti e problemi 23 domande di biologia

15 domande inerenti la chimica

inerenti la 13 domande su concetti di fisica e di matematica

Il tempo a disposizione di ciascuno studente sarà di 100 minuti. La valutazione sarà “spalmata” su un massimo di 90 punti, assegnando un punto e mezzo per ogni risposta corretta, togliendo 0,4 punti per ciascuna errata. Ad ogni quesito tralasciato oppure errato nella compilazione della risposta (ad esempio crocetta su due o più opzioni), il punteggio attribuito a quella domanda sarà nullo, ossia pari a zero.

A questo punto, gli studenti che non hanno superato i test precedenti sostenuti fino ad oggi nell’anno in corso, avranno modo di riprovare a inseguire il proprio sogno di entrare a far parte della Facoltà di Medicina. I posti a disposizione sono relativamente pochi, ma rappresentano comunque un modo per testare nuovi candidati e dar loro un’altra possibilità, probabilmente l’ultima concessa.