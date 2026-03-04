Obesità infantile, Unicef: 188 milioni di bambini colpiti, strategie di prevenzione a scuola e in famiglia

A livello mondiale, 188 milioni di bambini e adolescenti in età scolare – un minore su dieci – convivono con obesità, mentre 391 milioni tra i 5 e i 19 anni si trovano in condizione di sovrappeso. Questi dati, diffusi da Unicef in occasione della Giornata Mondiale dell’Obesità del 4 marzo, segnalano un cambiamento profondo nelle forme di malnutrizione infantile: in gran parte delle regioni, i casi di obesità hanno superato quelli legati al sottopeso, con le sole eccezioni dell’Asia meridionale e dell’Africa subsahariana.

Tali condizioni espongono i più giovani a rischi immediati e futuri per la salute, tra cui ipertensione, insulino-resistenza e patologie gravi in età adulta. La diffusione del fenomeno è fortemente influenzata da contesti alimentari inadeguati, dominati dalla presenza massiccia di cibi ultra-processati – prodotti industriali ricchi di zuccheri, grassi saturi e additivi – e dalle strategie aggressive del marketing digitale, che promuove modelli di consumo poco sani attraverso pubblicità mirate su social, app e piattaforme online frequentate dai ragazzi.

La situazione in Italia: prevalenza e messaggi istituzionali

I dati nazionali mostrano un’evoluzione articolata del fenomeno: tra i bambini e gli adolescenti di età compresa tra 5 e 19 anni, la percentuale di sovrappeso è scesa dal 32% nel 2000 al 27% nel 2022, mentre l’obesità è rimasta stabile al 10%. Il trend evidenzia un miglioramento sul fronte del sovrappeso, ma conferma la necessità di interventi mirati per contenere l’obesità.

Nicola Graziano, Presidente di Unicef Italia, sottolinea che “come Unicef sosteniamo una sana e corretta alimentazione per ogni bambina e bambino sin dalla nascita, anche attraverso l’allattamento, pratica naturale e fondamentale per la salute, universalmente riconosciuta come uno dei principali strumenti di prevenzione dell’obesità”. L’organizzazione ribadisce l’importanza della prevenzione precoce e invita le istituzioni a implementare politiche alimentari che garantiscano l’accesso a cibi sani a costi accessibili, rendendo le scelte salutari più praticabili per tutte le famiglie e contrastando l’influenza dei contesti alimentari inadeguati.

Le raccomandazioni familiari secondo Unicef: dall’educazione al piatto

Unicef ha formulato una serie di indicazioni pratiche per aiutare i genitori a costruire abitudini alimentari sane fin dall’infanzia. Il primo suggerimento consiste nel coinvolgere attivamente i figli durante la spesa e nella preparazione dei pasti, trasformando la cucina in un laboratorio educativo dove imparare a conoscere gli ingredienti e il valore nutrizionale degli alimenti.

L’organizzazione raccomanda di favorire una relazione serena con il cibo, insegnando ai ragazzi a riconoscere i reali segnali di fame ed evitando di utilizzare gli alimenti come premio o punizione, pratica che crea associazioni negative difficili da eliminare. Per i cibi meno salutari è preferibile limitarne porzioni e frequenza senza ricorrere a divieti assoluti, che potrebbero aumentarne il desiderio.

Allo stesso modo, va abbandonato l’obbligo di finire il pasto nel piatto, un comportamento che rischia di compromettere l’ascolto dei segnali di sazietà. L’educazione al controllo delle porzioni rappresenta un’altra leva fondamentale per prevenire l’aumento eccessivo di peso.

Unicef sottolinea l’importanza di garantire ogni giorno una colazione nutriente, privilegiando alimenti sostanziosi come yogurt e frutta fresca che forniscono l’energia necessaria per la crescita. Infine, l’organizzazione invita a promuovere almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana, riducendo il tempo trascorso in modo sedentario davanti agli schermi.

Le leve scolastiche e le politiche alimentari: dall’ambiente alla prevenzione

La prevenzione dell’obesità richiede ambienti favorevoli costruiti insieme da scuola, famiglia e istituzioni. L’UNICEF sottolinea la necessità di politiche che garantiscano l’accesso a cibi sani a costi sostenibili, trasformando le mense scolastiche in spazi di educazione alimentare dove gli studenti imparano a riconoscere scelte nutrienti.

L’alfabetizzazione critica diventa essenziale per contrastare il marketing digitale che promuove cibi ultra-processati. Insegnare a studenti e genitori a interpretare messaggi pubblicitari e informazioni nutrizionali riduce l’esposizione a offerte poco salutari.

Misure di contesto come etichette chiare, limitazioni alla pubblicità rivolta ai minori e programmi educativi integrati rappresentano strumenti concreti per modificare l’ambiente alimentare e sostenere comportamenti preventivi duraturi.