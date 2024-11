Oh My God di Mew: testo e significato

Il testo e il significato di Oh My God

Oh My God – del quale vi forniamo il testo e il significato nel corso di questo articolo – è il brano con il quale Mew, all’anagrafe Valentina Turchetto, ha scelto di gareggiare a Sanremo Giovani, la competizione musicale dedicata a giovani artisti emergenti, che si svolge ogni anno come fase preliminare per accedere al Festival di Sanremo.

Proprio nell’ambito di questa “piattaforma di lancio per nuovi talenti”, Mew è rientrata tra i 24 finalisti che, dal 12 novembre e per quattro appuntamenti settimanali su Rai 2 si contenderanno l’ambita vittoria. Mentre aspettiamo di conoscere l’esito della gara, che avverrà in prima serata su Rai 1 il 18 dicembre prossimo, scopriamo di più sulla canzone interpretata dall’artista (ed anche un po’ su di lei).

Il testo di Oh My God

Che cosa sai di me

dei graffi sopra ai gomiti

e l’insonnia alle tre

taglio nascere

con le mani di forbici

ogni cosa con te

che cosa so di me?

un vuoto dentro che non capirò

smette di battere

un cuore rotto in mille pezzi

cuore rotto in mille pezzi

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu, o no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Sotto le costole

c’è il rumore del silenzio che sento tra me e te

smetto di piangere

con i polsi che mi tremano

e lentamente accelerano

Ma una domenica cyberpunk

si apre la crepa di un fiore

che rompe l’asfalto e per ora non muore

magari sei tu

o no

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

ho speso al buio troppo tempo

la luna

non mi ricordo neanche più dov’è

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Tra le ossa cresce un vuoto dentro

i colori non ci sono

il tempo è fermo

poi tu mi smuovi un battito soltanto

in questo elettrocardiogramma piatto

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

o se la luce non fa più per me

quante volte una parola dolce

mi è sembrata veleno

veleno

Oh my God non lo so

se è davvero la cura

lo spero

Il significato di Oh My God

E’ chiaro fin dalle prime note che la canzone “Oh my God” tratta il tema della fragilità emotiva e della ricerca interiore. Il testo riflette la lotta tra speranza e rassegnazione di fronte a un profondo vuoto e un passato di sofferenza. I versi descrivono il dolore come un “cuore rotto in mille pezzi,” e un senso di smarrimento in cui anche la luce sembra lontana. Ma non tutto è perduto: emerge infatti una possibilità di guarigione – rappresentata da un fiore che cresce in una “domenica cyberpunk” – simbolo di rinascita in un mondo oscuro. Dal brano viene fuori, però, anche una incertezza sulla propria capacità di guarire e trovare sollievo, il dubbio che persiste nonostante il desiderio di speranza. In questo contesto, il “veleno” rappresenta la vulnerabilità verso l’amore e le parole dolci, che, invece di confortare, sembrano dannose.

Chi è Mew

E’ una giovane cantante veneziana nata il 25 luglio 1999 a San Donà di Piave, ma cresciuta a Jesolo. Il suo stile è vicino al dark-pop. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2020, dopo un primo approccio alla danza (ha aiutato la sorella ad aprire una scuola di danza ma ha capito ben presto che quella non fosse la sua strada. È entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi, e successivamente ha partecipato al Red Valley Festival, il festival crossover di musica pop, urban, rap e dance nato in Sardegna. Qui ha portato per la prima volta il nuovo singolo “hyperlacrime”.

