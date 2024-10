Disease, il nuovo singolo di Lady Gaga: testo e significato

Disease, il nuovo singolo di Lady Gaga

Lady Gaga ha accontentato i suoi fan con il lancio del suo nuovo singolo “Disease,” il primo assaggio del suo atteso settimo album in studio, previsto per il febbraio del 2025. La canzone, creata con la collaborazione di Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky, e prodotta dalla stessa Gaga insieme a Watt, fonde sonorità audaci e complesse, e si distingue per un mix di elettronica e accenti rock intensi che caratterizzano l’intero brano. L’atmosfera scura della traccia incarna perfettamente le emozioni contrastanti del testo, nel quale Stefani Joanne Angelina Germanotta – questo il vero nome della star – interpreta un amore incondizionato, tra passione e tormento.

Il testo di Disease

Di seguito il testo originale della canzone.

Oh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah

Oh (Woo), oh

Oh (Oh)

There are no more tears to cry

I heard you beggin’ for life

Runnin’ out of medicine

You’re worse than you’ve ever been

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease

You’re so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out, and no one’s there

Like a god without a prayer

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin’ for me, baby

(Ah-ah) Like you’re gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside, I could be your antidote tonight

I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

I can smell your sickness, I can cure ya

Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya

Ah, cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure ya

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Disease, la traduzione

Questa, la traduzione in italiano dell’ultimo singolo di Lady Gaga.

Oh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah

Oh (Woo), oh

Oh (Oh)

Non ci sono più lacrime da versare

Ti ho sentito implorare per la vita

Stai finendo le medicine

Stai peggio di quanto tu sia mai stato

(Ah-ah) Urlando per me, piccola

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro di te, potrei essere il tuo antidoto stanotte

(Ah-ah) Urlando per me, piccola

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro di te, potrei essere il tuo antidoto stanotte

Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia

Se fossi un peccatore, potrei farti credere

Ti sdraio giù come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Posso sentire il tuo male, posso curarti

Curare la tua malattia

Sei così tormentato quando dormi

Afflitto da tutti i tuoi ricordi

Cerchi di afferrare qualcuno, ma non c’è nessuno

Come un dio senza preghiera

(Ah-ah) Urlando per me, piccola

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro di te, potrei essere il tuo antidoto stanotte

(Ah-ah) Urlando per me, piccola

(Ah-ah) Come se stessi per morire

(Ah-ah) Veleno dentro di te, potrei essere il tuo antidoto stanotte

Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia

Se fossi un peccatore, potrei farti credere

Ti sdraio giù come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Posso sentire il tuo male, posso curarti

Curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Posso sentire il tuo male, posso curarti

Portami il tuo desiderio, posso curare la tua malattia

Se fossi un peccatore, potrei farti credere

Ti sdraio giù come uno, due, tre

Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi

Conosco tutti i tuoi segreti, posso curarti

Ah, curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Curarti

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah

Posso sentire il tuo male, posso curarti

Posso curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Curare la tua malattia

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ooh, ooh

Ooh, ooh

Il significato di Disease di Lady Gaga

“Disease” richiama sonoramente le atmosfere di “Born This Way”, l’album di Lady Gaga candidato ai Grammy nel 2011, con un’inconfondibile impronta di dark dance-pop. Simile alla traccia cult “Bloody Mary”, la canzone incarna quel mix di energia e oscurità che solo Gaga riesce a creare. Nel testo, la cantante descrive un amore così potente da sembrare una cura: “Potrei fare il dottore, posso curare la tua malattia Se fossi un peccatore, potrei farti credere Ti sdraio giù come uno, due, tre Gli occhi si rovesciano all’indietro in estasi Posso sentire il tuo male, posso curarti” canta, regalandoci versi che evocano una passione quasi mistica.

Il brano racconta una relazione in cui uno dei protagonisti si sente profondamente oppresso dalla sofferenza, e cerca disperatamente una via di fuga dal proprio tormento. La cantante si pone come una figura salvifica, pronta a prendere su di sé il compito di alleviare quel dolore, offrendo alla persona amata una possibilità di sollievo e redenzione. Con questo singolo, Lady Gaga ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi pur restando fedele al suo stile, confermandosi un’artista in grado di esplorare tematiche intense in modo esclusivo.

