Si mette male di Alessandra Amoroso: testo e significato

“Si mette male”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso

Si intitola “Si mette male” il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, la cui uscita è prevista il 1 novembre 2024 ma che ha già presentato in anteprima, domenica 27 ottobre scorso, durante la trasmissione “Amici” di Maria de Filippi, il luogo nel quale ha avuto inizio la sua splendida carriera. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e la collaborazione con BigMama, con la quale ha registrato il singolo “Mezzo rotto” che ha fatto da colonna sonora alla nostra estate, la Amoroso è pronta a conquistare i suoi fan con un nuovo atteso brano. Qual è il testo, e di cosa parla, ve lo diciamo di seguito.

Il testo di “Si mette male” di Alessandra Amoroso

Questo il testo della canzone, firmato da Tananai insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Enrico Wolfgang Cavion.

Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo

se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo

cercarti adesso a due ore da qui

per rifare la scena di un film

E sto bene quasi sempre però adesso mi sento

che mi restasse una parte di quello che perdo

se dovessi andarmene davvero

almeno spero che ti mancherei

vorrei dirti tantissime cose

ma troppe di queste forse già le sai

Volevo che sapessi che

di solito ti penso spesso

mi perdo in un attimo

non mi perdo un attimo

del tuo sorriso stupido

ma non è così stupido sbagliare, risbagliare

dimmi che dobbiamo fare

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi si mette male

Dai, dai, dai, dai, dai non provocarmi

Mai, mai, mai, mai, mai

e poi ci ritroviamo chiusi a chiave

dentro il bagno di un locale

Devo dirti che quello che sento lo sento da dentro

e che quando fai il timido forse mi piaci un po’ troppo

passa il tempo ma non mi passa

e se mi parli a voce bassa

mentre provo a capirti leggendoti solo le labbra

Volevo che sapessi che

di solito ti penso spesso

mi perdo in un attimo

non mi perdo un attimo

del tuo sorriso stupido

ma non è così stupido sbagliare, risbagliare

dimmi che dobbiamo fare

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi si mette male

Dai, dai, dai, dai, dai non provocarmi

Mai, mai, mai, mai, mai

che poi ci ritroviamo chiusi a chiave

dentro al bagno di un locale

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi

non te l’ho detto mai, mai, mai, mai, mai

di me cosa ne fai, fai, fai, fai, fai

se quando ci baciamo mi fai bene, mi fai male

è quasi uguale

Perdonare troppe volte è giusto o no?

Partire dalla fine o dirsi no

Capirsi a volte è un bene se non ci dimentichiamo un’altra volta

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi si mette male

Dai, dai, dai, dai, dai non provocarmi

Mai, mai, mai, mai, mai

che poi ci ritroviamo chiusi a chiave

dentro al bagno di un locale

Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi

non te l’ho detto mai, mai, mai, mai, mai

di me cosa ne fai, fai, fai, fai, fai

se quando ci baciamo mi fai bene, mi fai male

è quasi uguale

Significato di “Si mette male”

La prima cosa che salta all’orecchio ascoltando la canzone per la prima volta è il suo ritmo. Funk e gipsy, con un’anima spagnoleggiante che, già lo sappiamo, farà ballare chiunque l’ascolti ovunque si trovi. La canzone è intrisa di sensualità (dai non provocarmi – Mai, mai, mai, mai, mai – che poi ci ritroviamo chiusi a chiave – dentro al bagno di un locale), gioca su allusioni e sottintesi, è un continuo detto non detto. Inizia in modo delicato ma irrompe con un ritornello irresistibile, pronto a rimanere impresso nella mente già solo dopo il primo ascolto. Uno di quelli che si inizia a canticchiare senza neanche rendersene conto. Il fulcro del brano è qualcosa che sta per accadere ed al quale sembra impossibile sottrarsi.

