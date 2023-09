L’Accademia Teatro alla Scala è una delle realtà più importanti a livello internazionale per la formazione teatrale. Oggi esistono quattro dipartimenti in Musica, Danza, Palcoscenico e Management che consentono di coprire l’offerta formativa per tutte le professionalità che ruotano attorno al teatro musicale. I corsi dell’Accademia Teatro alla Scala sono tenuti da docenti esperti del settore a cui si affiancano grandi artisti. Il metodo di lavoro è basato sul learning by doing, un approccio che privilegia il contatto con il mondo del lavoro grazie ad esperienze di stage. Molto importanti anche i contatti con le realtà internazionali che favoriscono gli scambi tra studenti e i progetti di ricerca.

In questa guida:

Accademia Teatro alla Scala: caratteristiche principali e storia

La storia dell’Accademia Teatro alla Scala ha inizio nel 1813, quando viene fondata la Scuola di Ballo. Nel 1950 prende il via la scuola dei “Cadetti della Scala” per dare continuità storica alla tradizione lirica italiana. Negli anni ‘70 nasce l’importante corso per scenografi di teatro. Intorno a questi nuclei iniziali si sono poi sviluppati ulteriori corsi e nel 2001 la scuola si è costituita come fondazione di diritto privato sotto la Sovrintendenza di Carlo Fontana. Oggi la scuola è presieduta da Giuseppe Vita e diretta da Luisa Vinci.

Ciò che caratterizza i percorsi formativi dell’Accademia Teatro alla Scala è un approccio pratico che favorisce l’inserimento sul campo. Nel corso degli studi, è prevista un’esperienza di stage intensivo e la realizzazione del “Progetto Accademia” ovvero un’opera inserita nella stagione del Teatro a cui gli studenti hanno l’opportunità di partecipare. Inoltre gli studenti possono essere coinvolti nella messa in scena di concerti, spettacoli e esposizioni e possono essere invitati a seminari, laboratori musicali, visite guidate e incontri con artisti e musicisti.

Corsi di laurea Accademia Teatro alla Scala: l’offerta formativa

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Area: Tutte Ateneo: Tutti Durata: Danza Classica ad indirizzo tecnico-didattico Danza Accademia Teatro alla Scala 3 Anni richiedi info Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Attualmente il dipartimento di Danza offre un corso di durata triennale riconosciuto dal MUR. Il corso di laurea in Danza dell’Accademia Teatro alla Scala in Danza classica a indirizzo tecnico-didattico permetterà agli studenti di approfondire a livello tecnico e pratico la danza classico-accademica.

Chi si iscrive a questo corso potrà apprendere la metodologia adottata nella Scuola di Ballo scaligera ed acquisire solide competenze nella didattica della danza. Un ruolo centrale nel percorso di formazione lo ha l’esperienza di tirocinio che prevede l’affiancamento agli insegnanti della scuola di ballo e il praticantato al fianco degli allievi. Tra le materie che verranno approfondite vi sono Anatomia applicata alla danza, Tecniche di improvvisazione, analisi e sviluppo delle performance, Fisiotecnica della danza.

Nel complesso l’offerta didattica dell’Accademia Teatro alla Scala si articola in quattro dipartimenti (Musica, Danza, Palcoscenico-Laboratori, Management) per un totale di circa una trentina di corsi frequentati ogni anno da più di 1.700 studenti.

Presso l’Accademia si tengono anche corsi brevi nel periodo estivo dedicati a temi specifici come la fotografia e i video di scena, dance management e production management.

Facoltà Accademia Teatro alla Scala: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive all’Accademia Teatro alla Scala sono: Musica, Danza, Palcoscenico e Management.

I corsi dell’Accademia Teatro alla Scala dell’area didattica dedicata alla Musica comprendono il Corso di perfezionamento per cantanti lirici di durata biennale, il Corso di perfezionamento per maestri collaboratori di sala e di palcoscenico e il Corso di perfezionamento per professori d’orchestra. Questi tre percorsi mirano a formare cantanti dotati di solide basi musicali, maestri di sala, maestri collaboratori di palcoscenico, suggeritori, direttori e musicisti esperti nel repertorio operistico, sinfonico e di balletto. L’area didattica include anche un corso rivolto ai più giovani, propedeutico all’ingresso nel coro di voci bianche.

I corsi dell’Accademia Teatro alla Scala dell’area didattica dedicata alla Danza comprendono corsi indirizzati ai più giovani come il Corso di perfezionamento per ballerini professionisti e il Corso di propedeutica alla danza e il triennio riconosciuto dal MUR in danza classica a indirizzo tecnico-didattico. Dal 2022 è attivo anche un Corso di perfezionamento in danza classica e contemporanea. Sono previsti anche stage estivi in danza classica e propedeutica.

L’area didattica specifica per il Palcoscenico mira a formare i professionisti che lavoreranno dietro le quinte del teatro. In tal senso l’Accademia Teatro alla Scala propone corsi per hair e make-up artist, parruccaio, sarto, scenografo teatrale, lighting designer, tecnico del suono, esperto di foto, video e new media. Nel corso dell’anno vengono proposti anche dei workshop che permettono di realizzare il proprio portfolio personale ed accedere al corso di foto, video e new media senza dover effettuare le selezioni. ​​

I corsi dell’Accademia Teatro alla Scala dell’area didattica in Management consentono agli studenti di approfondire il panorama culturale, economico e organizzativo del teatro attraverso master, corsi e workshop dedicati allo sviluppo di capacità gestionali in questo ambito. Nello specifico, oltre a due master nell’ambito del management, sono previsti un corso in direzione di scena, un workshop in production management e dance management.

Master Accademia Teatro alla Scala: l’offerta formativa post-laurea

Per quanto riguarda i master dell’Accademia Teatro alla Scala sono previsti il Master in Performing Arts Management e il Master executive in sponsoring e fundraising per arte e spettacolo.

Il master dell’Accademia Teatro alla Scala in Performing Arts Management si svolge in collaborazione con il POLIMI – Graduate School of Management e con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Il percorso intende formare dei professionisti che sappiano coniugare le competenze culturali con quelle economiche e gestionali. Ogni studente dovrà svolgere un periodo di tirocinio presso istituzioni internazionali. L’approccio pratico sul campo garantisce un buon livello di placement post-diploma: tra il 75 e il 95% dei diplomati lavora nel settore entro un anno dal conseguimento del master.

Il master dell’Accademia Teatro alla Scala in Sponsoring e fundraising per arte e spettacolo si svolge in collaborazione con il POLIMI, Graduate School of Management e con la partecipazione della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Il percorso di studi prevede una forte focalizzazione sul marketing e sulle sponsorizzazioni e sugli strumenti di management di livello avanzato, con approfondimenti su contrattualistica e fiscalità.

Test ammissione Accademia Teatro alla Scala: come funziona?

Per iscriversi ai corsi dell’Accademia Teatro alla Scala generalmente è necessario sostenere delle prove di ammissione.

Per l’accesso al Corso di diploma accademico di primo livello in Danza classica a indirizzo tecnico-didattico l’iter selettivo comprende due fasi: una prova tecnico-pratica che consiste nello svolgimento di una lezione di danza classico-accademica e un colloquio motivazionale.

Per l’iscrizione al Master in Performing Arts Management è necessario superare un test scritto e un successivo colloquio orale che si può svolgere in presenza o in via telematica.

Anche per il Dipartimento di Musica sono previste specifiche prove di ammissione. Per chi vuole accedere al corso per Cantanti lirici ad esempio si svolge una preselezione video, una prova eliminatoria, una prova semifinale e una prova finale.

Il candidato dovrà preparare 6 brani tratti da opere liriche, 4 in italiano e 2 in altra lingua, e 2 brani del repertorio cameristico e/o di musica sacra.

Per l’accesso ai corsi dell’Accademia Teatro alla Scala in Palcoscenico sono previste delle prove specifiche per ciascun corso che di solito si articolano in un test scritto sulle materie che saranno oggetto di studio e un colloquio individuale in cui viene analizzato il portfolio dello studente.

Costi Accademia Teatro alla Scala: tasse e borse di studio

Per quanto riguarda i costi dell’Accademia Teatro alla Scala, il corso accademico in Danza classica a indirizzo tecnico-didattico prevede una quota annua di circa 4.600-4.800 euro a seconda del periodo in cui si perfeziona l’iscrizione. A questo contributo bisogna aggiungere la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio da 140 euro.

La retta dell’Accademia Teatro alla Scala può essere pagata in tre rate.

Per quanto riguarda le borse di studio, l’Accademia Teatro alla Scala mette a disposizione i fondi concessi dalla Regione Lombardia. Per usufruirne lo studente deve rispondere al bando delle Borse di studio DSU che viene pubblicato ogni anno. Per ottenere la borsa di studio lo studente deve essere in possesso di determinati requisiti di reddito ed essere in regola con l’acquisizione dei CFA richiesti nel bando.

L’Accademia Teatro alla Scala potrà poi mettere a disposizione ulteriori borse di studio a copertura parziale o totale della retta agli studenti ritenuti idonei che faranno richiesta.

Ogni anno sono più di 160 gli studenti che beneficiano di una borsa di studio per un importo totale complessivo di oltre 600 mila euro di sostegni erogati.

La scuola ha all’attivo anche delle partnership con delle banche, in modo che gli studenti possano usufruire di prestiti d’onore per sostenere gli studi, nel caso in cui siano in regola con gli esami.

Sede Accademia Teatro alla Scala: dove si trova l’accademia

La sede centrale dell’Accademia si trova in via S. Marta 18 a Milano. Vi è poi una sede riservata al dipartimento di Danza dove si svolgono i Corsi per ballerini professionisti, i Corsi di propedeutica e i corsi del Diploma triennale per insegnanti di danza che si trova in Via Campo Lodigiano 2/4.

Accademia Teatro alla Scala: recensioni e opinioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi di Accademia Teatro alla Scala le opinioni degli studenti sono ottime.

Un utente scrive così su Facebook: “Una struttura formativa seria, con professionisti eccellenti in tutti gli ambiti e un background notevole”. Una ex studentessa racconta così la sua esperienza presso l’Accademia: “Ottima e bella condivisione tra persone professionali ed appassionate. Giornate intense e ricche di spunti. La didattica consapevole porta ad una formazione migliore”.