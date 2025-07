Laurea Online in Patrimonio Culturale in Era Digitale L-01 – San Raffaele

giulias Pubblicato il 21 lug 2025

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Patrimonio Culturale in Era Digitale dell’Università Telematica San Raffaele si propone di formare figure professionali in grado di operare efficacemente all’incontro tra saperi umanistici e tecnologie digitali. L’obiettivo è sviluppare solide competenze metodologiche e teoriche, permettendo di comprendere, tutelare e promuovere il patrimonio culturale nei suoi molteplici aspetti – fisici e immateriali – attraverso strumenti innovativi come la digitalizzazione, i sistemi informativi culturali e le digital humanities.

Il Corso prevede i seguenti indirizzi:

Conservazione e valorizzazione del Patrimonio per una cultura digitale

Gestione del Patrimonio e delle attività Culturali e promozione del turismo attraverso i nuovi media

Si pone un’attenzione particolare alla capacità di gestire progetti su larga scala, capaci di migliorare la fruizione del patrimonio attraverso applicazioni mobili, portali web, cataloghi digitali e soluzioni interattive, rispondendo alle crescenti esigenze di accessibilità e sostenibilità nel settore culturale.

Piano di studi

Il percorso accademico prevede l’acquisizione di 180 CFU strutturati in insegnamenti come storia dell’arte, archeologia, gestione del patrimonio, legislazione. Le materie includono metodologie di digitalizzazione e catalogazione, tecniche di conservazione digitale, creazione e gestione di sistemi informativi culturali, analisi dei dati culturali, e progettazione di soluzioni digitali per l’heritage.

Gli esami sono pensati per affiancare conoscenze umanistiche a competenze applicative in contesti reali, con esercitazioni orientate alla valorizzazione e alla comunicazione digitale del patrimonio. Il piano, accessibile anche via modalità fully online, integra attività formative che preparano gli studenti alla progettazione di portali interattivi, basi di dati semantiche e applicazioni multimediali per archeologia, musei, archivi e beni culturali nel senso più ampio.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso è aperto a chi è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore italiano o di titolo equivalente riconosciuto all’estero. Non è previsto un test d’ingresso obbligatorio, né la richiesta di titoli universitari precedenti. Pur non essendoci precondizioni vincolanti legate a competenze informatiche, risultano certamente utili per affrontare gli insegnamenti specifici del corso.

L’Università Telematica San Raffaele punta su un modello inclusivo e flessibile, che consente l’iscrizione continua nell’arco dell’anno accademico, grazie alla didattica in modalità e‑learning. In generale, l’apertura della università telematica permette a studenti lavoratori, a distanza o stranieri, di accedere con facilità, avendo a disposizione tutor, materiali sempre disponibili e possibilità di svolgere esami in presenza presso sedi regionali.

Prospettive occupazionali

Il profilo professionale del laureato è pensato per rispondere ai bisogni emergenti nel settore culturale digitale. Le figure formate potranno operare in musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti di conservazione e fondazioni culturali come specialisti nella digitalizzazione e protezione dei beni, ma anche nella pianificazione e sviluppo di portali, applicazioni e sistemi informativi dedicati alla fruizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio.

Possono inoltre inserirsi in agenzie di comunicazione culturale, enti pubblici e privati, start-up del settore tech-culture, occupandosi di gestione dati, visualizzazione interattiva, esperienze di realtà aumentata o realtà virtuale per patrimonio immateriale, attività di formazione e divulgazione scientifica. Le digital humanities ampliano il ventaglio verso ruoli di data analyst culturale e progettista di servizi digitali in ambito turistico e educativo

Perché scegliere San Raffaele

L’Università Telematica San Raffaele di Roma, istituita nel 2006 e riconosciuta dal MUR, offre un’offerta formativa moderna e mirata, includendo il corso in Patrimonio Culturale in Era Digitale (L‑1), articolato su tre anni e 180 CFU. Il corso integra conoscenze storico‑umanistiche con strumenti tecnologici innovativi, rispondendo alle crescenti esigenze del settore culturale digitale attraverso una combinazione di videolezioni, dispense, esercitazioni e laboratori virtuali accessibili in qualsiasi momento.

San Raffaele garantisce una grande flessibilità organizzativa: le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza test d’ingresso, e gli esami – sia scritti che orali – si svolgono nelle numerose sedi nazionali, permettendo allo studente di adattare il percorso ai propri impegni personali o professionali. Inoltre, San Raffaele rivolge un’attenzione particolare al mondo del lavoro, offrendo corsi job‑oriented, tirocini inseriti nel percorso formativo e un servizio di Job Placement (Jobiri), con eventi come Recruiting Day per favorire l’incontro tra studenti e aziende.