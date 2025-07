Laurea Online in Management, Diritto e Governance della Pubblica Amministrazione LM-63 – San Raffaele

giulias Pubblicato il 21 lug 2025

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale LM‑63 in Management, Diritto e Governance della Pubblica Amministrazione San Raffaele, erogato in modalità online dal San Raffaele, punta a formare professionisti capaci di contribuire all’innovazione nel settore pubblico. Il percorso sviluppa competenze multidisciplinari – politiche, economiche, statistiche, giuridiche, organizzative e informatiche – necessarie a progettare, gestire e valutare politiche pubbliche sostenibili, anche in relazione a disuguaglianze sociali, transizione ecologica e digitalizzazione delle amministrazioni. La didattica mira a garantire un approccio pratico, orientato alla risoluzione di problemi reali, e alla preparazione di figure in grado di assumere responsabilità e influire sulle dinamiche istituzionali.

Piano di studi

Il percorso prevede 120 CFU distribuiti su due anni: il primo anno offre conoscenze di base in analisi dati (12 CFU), gestione della P.A., diritto amministrativo, economia sostenibile e politiche pubbliche digitali. Il secondo anno lascia spazio a discipline avanzate – innovazione, diritto ambientale, contratti sostenibili, governance ambientale – oltre a 12 CFU per l’inglese, 6 CFU di tirocinio e 12 CFU per la tesi finale. Lo studente può inoltre scegliere due esami opzionali, che consentono di personalizzare ulteriormente il percorso in base alla propria carriera o interessi.

Prerequisiti di accesso

L’accesso è consentito a chi è in possesso di laurea triennale (o titolo equivalente) con crediti in ambito economico-aziendale, giuridico, politico-sociale o statistico. Le classi di laurea accettate includono: L‑16, L‑02, L‑14, L‑15, L‑17, L‑19, L‑28, L‑31, L‑35 e L‑36. Candidati con background diversi possono comunque accedere purché abbiano CFU specifici nelle aree indicate. Oltre ai requisiti curriculari, è necessario un livello minimo di inglese B1 e una preparazione personale valutata tramite colloquio in linea con il regolamento didattico.

Prospettive occupazionali

Ai laureati in LM‑63 si aprono sbocchi professionali come specialisti nella gestione delle amministrazioni pubbliche, consulenti in enti no‑profit, istituzioni nazionali e sovranazionali. Il profilo è pensato per ruoli di responsabilità nell’innovazione delle politiche pubbliche, nella governance territoriale e nei processi decisionali digitali e ambientali. La laurea consente di operare in ambiti come l’analisi e progettazione di politiche pubbliche, gestione dei progetti e risorse umane, contrattualistica e sostenibilità, grazie all’universalità e modernità degli insegnamenti.

Perché scegliere San Raffaele

San Raffaele, primo tra gli atenei telematici per qualità e tra i primi cinque in Italia, offre questo corso con un sistema flessibile e interamente online, senza vincoli temporali di iscrizione. Le lezioni sono erogate sulla piattaforma digitale, con supporto tutor e orientamento continuativo. La retta annua è modulata in formula agevolata per convenzionati; il tirocinio e la tesi garantiscono un legame diretto tra università e settore professionale, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro e favorendo un’esperienza formativa completa e moderna.