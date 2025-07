Laurea Online in Scienze e Tecnologie della Mente LM-55 – Uninettuno

giulias Pubblicato il 16 lug 2025

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Mente Uninettuno nasce per rispondere alle sfide del XXI secolo, dove le rapide evoluzioni delle neuroscienze e delle tecnologie digitali stanno ridefinendo il nostro modo di comprendere e interagire con la mente umana. L’obiettivo principale è formare esperti in grado di esplorare il rapporto tra cervello, mente e nuove tecnologie, fornendo competenze interdisciplinari che spaziano dalle neuroscienze cognitive alle psicotecnologie, dall’intelligenza artificiale alle tecnologie immersive.

Il percorso formativo mira a preparare laureati capaci di sviluppare e applicare tecnologie innovative per migliorare l’interazione tra umani e sistemi intelligenti, integrando scienze della mente e innovazione tecnologica per il benessere individuale e collettivo.

Piano di studi

Il piano di studi è progettato per offrire una formazione avanzata e interdisciplinare, attingendo a campi come la psicologia cognitiva, le neuroscienze, l’intelligenza artificiale e le metodologie di ricerca. L’interazione tra neuroscienze e tecnologie emergenti costituisce il cuore del percorso formativo: le neuroscienze offrono strumenti per comprendere il funzionamento del cervello umano e i processi cognitivi, mentre le tecnologie immersive e l’intelligenza artificiale aprono nuove possibilità di applicazione in ambiti come l’educazione, la psicoterapia, la riabilitazione cognitiva e il benessere mentale.

Gli studenti svilupperanno competenze per trasferire le conoscenze acquisite a vari ambiti applicativi, inclusi l’analisi dei processi cognitivi ed emotivi, l’analisi delle interazioni uomo-macchina e la progettazione di percorsi basati su strumenti tecnologici evoluti.

Prerequisiti di accesso

Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale sono stabiliti specifici requisiti curriculari per garantire una solida base di conoscenze. Possono accedere direttamente i laureati nelle classi L-8 (Ingegneria dell’Informazione), L-20 (Scienze della Comunicazione), L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche), L-30 (Scienze e Tecnologie Fisiche), L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche) e L-41 (Statistica). I laureati in altre classi possono accedere con almeno 40 crediti formativi così ripartiti: almeno 20 CFU nei settori di Psicologia, almeno 10 CFU in settori biomedici specifici, e almeno 10 CFU tra informatica/matematica e statistica.

È richiesta padronanza della lingua inglese verificata secondo il Regolamento didattico, mentre per gli studenti stranieri è necessaria una conoscenza dell’italiano pari a un livello B2 o superiore.

Prospettive occupazionali

Il laureato in Scienze e Tecnologie della Mente avrà acquisito una preparazione specialistica pluridisciplinare che gli permetterà di inserirsi in ruoli di responsabilità e coordinamento. I principali sbocchi professionali includono l’Esperto nell’Interazione con Sistemi Intelligenti, che progetta tecnologie e interfacce ergonomiche e funzionali; l’Esperto di Progettazione di Psicotecnologie, specializzato in tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento per costruire strumenti digitali destinati all’educazione; l’Esperto di Tecniche e Tecnologie per la Riabilitazione, capace di acquisire e analizzare segnali per definire tecnologie per la valutazione funzionale; e il Ricercatore nelle Scienze Cognitive, con formazione multidisciplinare per implementare progetti di ricerca che integrano intelligenza artificiale, tecniche di brain imaging e neuroscienze cognitive.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Uninettuno offre un modello di apprendimento innovativo che combina flessibilità e qualità didattica. Grazie alla piattaforma di e-learning avanzata, gli studenti possono seguire le lezioni in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, accedendo a materiali didattici interattivi e contenuti multimediali. Questo approccio permette di conciliare lo studio con altri impegni lavorativi e personali, rendendo il percorso formativo accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Inoltre, Uninettuno vanta una rete di docenti e tutor altamente qualificati, sempre disponibili a supportare gli studenti nel loro percorso accademico. La struttura dei corsi è progettata per favorire un apprendimento attivo e interattivo, con esercitazioni pratiche e case study che preparano gli studenti alle reali dinamiche del mondo della comunicazione digitale.