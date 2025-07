LM-55: Classe di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive

giulias Pubblicato il 16 lug 2025

La Laurea Magistrale in Scienze Cognitive (classe LM-55) rappresenta un percorso di studi avanzato e interdisciplinare che si pone all’intersezione tra diversi ambiti scientifici, tra cui la psicologia, la filosofia, la linguistica, le neuroscienze, l’informatica e l’intelligenza artificiale. Questo corso di laurea è stato concepito per formare professionisti capaci di analizzare e comprendere i complessi meccanismi della mente umana, dell’apprendimento, del ragionamento e del linguaggio attraverso un approccio multidisciplinare.

Il percorso formativo della LM-55 è caratterizzato da una solida base teorica accompagnata da una forte componente sperimentale e applicativa. Gli studenti acquisiscono competenze avanzate nello studio dei processi cognitivi, dalla percezione alla memoria, dal ragionamento alla comunicazione, fino alla risoluzione di problemi complessi. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, laboratori pratici, seminari specialistici e progetti di ricerca, con un’attenzione particolare all’utilizzo di metodologie e tecnologie innovative.

LM-55 nelle Università Italiane

Il corso di laurea afferente alla classe LM-55 Scienze cognitive è disponibile sia nelle università statali, sia nelle università telematiche, ma al momento capiamo qualcosa in più sulle strutture frontali.

La classe di laurea LM-55 in Scienze Cognitive è caratterizzata da insegnamenti distintivi che includono discipline come la psicologia cognitiva avanzata, le neuroscienze cognitive, la filosofia della mente, la linguistica computazionale, i modelli di intelligenza artificiale, la logica e le teorie della computazione. Gli studenti hanno inoltre la possibilità di approfondire tematiche specifiche attraverso insegnamenti opzionali che possono riguardare l’ergonomia cognitiva, l’interazione uomo-macchina, la psicologia dell’apprendimento, i sistemi di elaborazione delle informazioni e molto altro.

Un aspetto distintivo della LM-55 è l’attenzione dedicata alla ricerca scientifica e al metodo sperimentale. Gli studenti vengono formati all’utilizzo di strumenti di indagine avanzati, come tecniche di neuroimaging, modelli computazionali, analisi statistica dei dati, design sperimentale e metodologie qualitative e quantitative per lo studio dei processi cognitivi. Questa preparazione metodologica rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il loro futuro professionale, sia nell’ambito della ricerca che in contesti applicativi.

Il piano di studi prevede generalmente l’acquisizione di 120 CFU distribuiti nell’arco di due anni accademici. Grande importanza viene attribuita al tirocinio formativo, che consente allo studente di applicare le conoscenze teoriche acquisite in contesti reali, e alla tesi di laurea, che rappresenta un’opportunità per sviluppare un progetto di ricerca originale sotto la supervisione di docenti esperti nel settore.

La natura interdisciplinare di questo corso di laurea magistrale offre agli studenti la possibilità di sviluppare un profilo professionale versatile e innovativo, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione, dove la comprensione dei processi cognitivi umani diventa sempre più rilevante per lo sviluppo di nuove tecnologie e per l’ottimizzazione dei processi organizzativi.

Ecco alcune delle migliori università italiane in cui studiare Scienze Cognitive:

Scienze Cognitive nelle Università Telematiche

Nel panorama dell’istruzione universitaria italiana, le università telematiche hanno acquisito un ruolo sempre più rilevante, offrendo percorsi formativi flessibili che permettono di conciliare lo studio con impegni lavorativi o personali. Tra queste, l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO si distingue come l’unico ateneo telematico in Italia a proporre il corso di Laurea Magistrale in Scienze Cognitive (classe LM-55).

UNINETTUNO ha sviluppato un modello didattico innovativo che combina le potenzialità delle tecnologie digitali con metodologie pedagogiche avanzate, garantendo un’esperienza formativa di qualità anche a distanza. Il corso di laurea in Scienze Cognitive è stato progettato per rispondere alle esigenze di formazione in questo ambito disciplinare, mantenendo gli elevati standard qualitativi che caratterizzano i corsi tradizionali.

Il corso di laurea magistrale in Scienze Cognitive presso UNINETTUNO mantiene l’approccio interdisciplinare che caratterizza questa classe di laurea, con un’attenzione particolare alle applicazioni tecnologiche e ai contesti digitali. Il piano di studi include insegnamenti fondamentali come psicologia cognitiva, neuroscienze, filosofia della mente, linguistica computazionale e intelligenza artificiale, integrati da approfondimenti sulle tecnologie per l’apprendimento, sui sistemi cognitivi artificiali e sull’interazione uomo-macchina in ambienti virtuali.

È importante sottolineare che il titolo di studio rilasciato da UNINETTUNO ha lo stesso valore legale di quello conferito dalle università tradizionali, essendo l’ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. I laureati in Scienze Cognitive presso questa università telematica possono quindi accedere alle stesse opportunità professionali e ai medesimi percorsi di specializzazione post-laurea dei colleghi provenienti da atenei convenzionali.

Scienze Cognitive: quali sono gli sbocchi lavorativi?

Il laureato magistrale in Scienze Cognitive può accedere a un’ampia gamma di opportunità professionali, grazie alla versatilità delle competenze acquisite e alla crescente rilevanza di questa disciplina in diversi settori. Gli sbocchi lavorativi si collocano in ambiti sia tradizionali che innovativi, con possibilità di carriera sia nel settore pubblico che in quello privato.

Ricerca Scientifica

Uno dei principali settori di impiego è rappresentato dalla ricerca scientifica, sia in ambito accademico che presso enti e istituzioni dedicati allo studio dei processi cognitivi. I laureati possono proseguire il loro percorso formativo con un dottorato di ricerca, diventando ricercatori o docenti universitari nelle diverse discipline che compongono le scienze cognitive. Possono inoltre collaborare con laboratori di ricerca pubblici e privati, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi nel campo delle neuroscienze cognitive, della psicologia sperimentale o dell’intelligenza artificiale.

Settore Tecnologico

Il settore tecnologico offre numerose opportunità per gli esperti in scienze cognitive, soprattutto nell’ambito dello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e di interfacce uomo-macchina. I laureati possono lavorare come interaction designer, user experience researcher, esperti di ergonomia cognitiva o consulenti per lo sviluppo di tecnologie user-friendly. La loro competenza nella comprensione dei processi cognitivi umani risulta particolarmente preziosa per la progettazione di sistemi informatici che rispondano efficacemente alle esigenze e alle modalità di pensiero degli utenti.

Educazione e Formazione

Nel campo dell’educazione e della formazione, i laureati in scienze cognitive possono occuparsi dello sviluppo di metodologie didattiche innovative, basate sulla conoscenza dei processi di apprendimento e di elaborazione delle informazioni. Possono operare come esperti di tecnologie educative, consulenti pedagogici, progettisti di percorsi formativi o specialisti nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento, collaborando con scuole, università, centri di formazione professionale o aziende che investono nella formazione del personale.

Settore Sanitario

Il settore sanitario rappresenta un altro importante ambito di impiego, con possibilità di collaborazione con équipe multidisciplinari per la diagnosi e il trattamento di disturbi cognitivi e neurologici. I laureati possono lavorare in centri di riabilitazione cognitiva, ospedali, cliniche specializzate o servizi territoriali, occupandosi della valutazione delle funzioni cognitive, della progettazione di interventi riabilitativi e del supporto a pazienti con deficit cognitivi di varia natura.

Mondo Aziendale

Il mondo aziendale offre interessanti opportunità professionali, soprattutto nell’ambito delle risorse umane, del marketing e della comunicazione. Le competenze relative ai processi decisionali, alla percezione, all’attenzione e alla memoria risultano preziose per ottimizzare i processi organizzativi, migliorare le strategie comunicative, sviluppare campagne pubblicitarie efficaci e implementare programmi di gestione del personale che tengano conto delle caratteristiche cognitive degli individui.

Consulenza

I laureati in scienze cognitive possono trovare impiego nel settore della consulenza, offrendo servizi specialistici a enti pubblici, aziende private, organizzazioni non governative o istituzioni educative. La loro capacità di analizzare problemi complessi attraverso un approccio interdisciplinare li rende particolarmente adatti ad affrontare sfide che richiedono una comprensione approfondita del comportamento umano e dei processi di pensiero.

LM-55: cosa si può insegnare?

Il corso di laurea in Scienze Cognitive (LM-55) prevede anche la possibilità al termine degli studi di intraprendere il percorso per l’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti classi di concorso:

A-33 – Scienze e tecnologie aeronautiche

A-35 – Scienze e tecnologie della calzatura e della moda

A-43 – Scienze e tecnologie nautiche

A-44 – Scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda

L’insegnamento si svolge presso istituti tecnici del settore tecnologico, trasporti e logistica, oppure presso istituti professionali specializzati in artigianato, manutenzione, produzioni industriali e assistenza tecnica.

È importante sottolineare che l’accesso a queste classi di concorso è condizionato al possesso di gradi militari specifici oppure titoli di periti tecnici. Senza questi requisiti aggiuntivi, non è possibile insegnare.

Per diventare docenti sono necessari anche il titolo di studio di accesso all’insegnamento e l’abilitazione all’insegnamento. Per cui una volta conseguita la laurea magistrale in Scienze Cognitive (LM-55) occorrerà integrarla con i CFU mancanti e sostenere l’esame di abilitazione all’insegnamento.

Avete ancora domande o dubbi su questo corso di laurea magistrale? Allora dovete assolutamente compilare il form qui sotto: gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile!