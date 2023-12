Accademia UNIDEE: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Accademia UNIDEE di Biella è una Accademia delle Belle Arti gestita da una Fondazione di utilità pubblica, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e riconosciuta dalla Regione Piemonte.

Siete pronti a leggere la nostra guida con tutti i dettagli su questa struttura? Prima di tutto vi parleremo di quali sono le caratteristiche principali e la storia dell’istituto, senza dimenticare una visione dell’offerta formativa con le relative informazioni sulla sede principale.

Nella seconda ed ultima parte vedremo insieme come funziona il test di ammissione per accedere all’accademia, quali sono i costi dei corsi dell’Accademia UNIDEE e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le recensioni degli studenti o degli ex studenti della scuola.

In questa guida:

Accademia UNIDEE: caratteristiche principali e storia

L’Accademia UNIDEE dà spazio e possibilità di formazione a una generazione che condivida una cultura di equilibrio tra natura e artificio umano. Forma giovani capaci di ascoltare il presente e dare vita ad un futuro migliore. Uomini e donne che si prendano cura del mondo e siano felici.

Accademia Unidee è il prototipo di un nuovo tipo di accademia d’arte della Fondazione Pistoletto. La proposta arriva dal percorso e l’esperienza del grande artista e dalle tante azioni e progetti ospitati nella sede di Cittadellarte. Questa, infatti, da più di 20 anni è sede di sperimentazioni sulla formazione e la ricerca dell’arte per la trasformazione sociale responsabile. Nasce così l’Accademia UNIDEE che si caratterizza per una conoscenza multidisciplinare, orientata all’innovazione consapevole, alla sostenibilità con attenzione all’impatto delle tecnologie sull’uomo, sull’ambiente e sulla società, e con una forte vocazione alla ricerca.

Fondazione Pistoletto è una organizzazione no-profit nata nel 1998 a Biella dall’artista Michelangelo Pistoletto, esponente principale dell’arte povera, ed è riconosciuta e convenzionata dalla regione Piemonte. La Fondazione sorge per mettere in pratica quanto teorizzato nel manifesto Progetto Arte: dare vita ad un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che ponga l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società.

Corsi Accademia UNIDEE: l’offerta formativa

Arti Visive per la Sostenibilità Sociale – Arts for social responsibility Design 3 anni In Presenza

International Curriculum in Fine Arts Design 4 anni In Presenza

Moda Sostenibile – Sustainable Fashion Design Design 3 anni In Presenza

Accademia UNIDEE eroga corsi di alta formazione artistica, che corrispondono al modello triennale di formazione tradizionale. Ha presentato istanza di riconoscimento per i suoi corsi tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR n.212/2005). Per questo motivo nell’offerta formativa troviamo corsi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico di Primo Livello equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, alla Laurea di Primo Livello rilasciata dalle Università, oltre a Master di Primo Livello.

La didattica di Accademia UNIDEE è organizzata in tre aree tematiche: Studi Culturali e Tecnica, Arte, Design e Scienze Umane ed Economia e Intrapresa. Ecco i corsi a disposizione:

Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL): Scuola di DECORAZIONE, indirizzo Arte e ambiente (DAPL03)

Master universitario di I livello: Design, creatività e pratiche sociali. Creare valore per le organizzazioni. Con Politecnico di Milano

Corsi triennali di Alta Formazione: Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA, indirizzo Fashion Design sostenibile

I corsi in questione si svolgono sia in presenza che online per garantire la continuità della didattica nelle diverse condizioni di possibilità.

Sedi Accademia UNIDEE: dove si trova l’accademia

La sede dell’Accademia UNIDEE – Accademia di Belle Arti della Fondazione Pistoletto – si trova a Biella (via Serralunga 27) e dista 72 km da Torino, 86 da Aosta, 100 da Milano e 115 da Lugano. Ecco la distanza dalle altre province piemontesi: 42 km da Vercelli, 56 km da Novara, 97 km da Alessandria e Verbania, 92 km da Asti e 158 km da Cuneo.

Biella si trova ai piedi di rilievi montuosi ricchi di sorgenti che alimentano diversi corsi d’acqua, non a caso l’acqua di questa città è nota per la purezza e le sue qualità e si aggiunge a una tradizione culinaria secolare rinforzata dalla cultura della nutrizione testimoniata da slow food. Inoltre a Biella ci sono ben quattro Parchi Naturali riconosciuti dalla Regione Piemonte come l’Oasi Zegna. Nel 2019 è stata riconosciuta Città creativa UNESCO.

Accademia UNIDEE non poteva che nascere in questa realtà, una città con una storia prestigiosa di imprenditori e di innovazione. Un centro che dista poco da Milano e Torino, ovvero la grande area metropolitana del nord industriale, manifatturiero e agricolo, con numerose possibilità di sport all’aria aperta e di contatto con la natura. La scuola si trova in uno complesso industriale di fine Ottocento, circondato da un paesaggio fatto di montagne, boschi e fiumi. I suoi spazi sono grandi, flessibili, luminosi. L’Accademia ha accordi specifici anche per il trasporto privato in taxi.

Test ammissione Accademia UNIDEE: come funziona?

Il test d’ingresso dell’Accademia UNIDEE è obbligatorio per i corsi di laurea triennale. La verifica consiste in una valutazione da parte di una commissione ed è divisa in tre parti:

il colloquio con la commissione di valutazione

il proprio portfolio e la lettera motivazionale

la prova artistico-progettuale, da fare a casa o al momento dell’esame

Il portfolio, la lettera motivazionale e la prova artistico-progettuale saranno l’oggetto della discussione durante il colloquio con la commissione. Superato l’esame bisogna formalizzare l’immatricolazione con i seguenti documenti:

domanda di immatricolazione che verrà data dalla Segreteria didattica

titolo di studio originale o certificato sostitutivo di diploma

due foto-tessere

fotocopia del documento di identità

Costi Accademia UNIDEE: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi dell’Accademia UNIDEE? I prezzi dei corsi dell’Accademia UNIDEE variano in base al percorso di studi scelto. I prezzi fissi sono la quota di iscrizione che è di 1500 euro, il contributo alla didattica di 1000 euro, la tassa regionale di diritto allo studio di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro.

I contributi variano a seconda della fascia di reddito di appartenenza e vanno da un minimo di 2.656 euro ad un massimo di 17.156 euro. Grazie alla sua folta rete di partner strategici, sponsor e organizzazioni amiche, Accademia UNIDEE mette a disposizione agevolazioni e borse di studio per i suoi iscritti.

Per l’iscrizione al primo anno di corso degli studenti europei, la retta dell’Accademia UNIDEE viene determinata sulla base del reddito familiare, valutato in funzione della natura e dell’ammontare del reddito del nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo studente, della sua ampiezza e della relativa situazione patrimoniale. Inoltre, per gli studenti iscritti a corsi triennali che hanno un rendimento di livello alto è prevista una diminuzione della contribuzione.

Tra gli sconti dell’Accademia UNIDEE troviamo anche la valutazione di aspetti familiari particolari, quali la presenza di fratelli, sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti alla scuola, di famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori. Ulteriori diminuzione della retta sono per:

studenti meritevoli e motivati

studenti con speciali necessità economiche

studenti con specifiche esigenze sanitarie

studenti che arrivano da Paesi caratterizzati dalla presenza di un basso ISU

Infine per diminuire i prezzi dell’Accademia UNIDEE troviamo la collaborazione con CNMI – Camera Moda mette a disposizione alcune borse di studio che Camera Moda per il corso triennale in Sustainable Fashion Design (le borse assicurano esoneri a copertura totale sulla quota d’iscrizione)

Accademia UNIDEE: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sull’Accademia UNIDEE non sono molte, ma sono tutte molto positive, infatti ha ottenuto il massimo dei voti sulla pagina ufficiale di Facebook. Anche le recensioni sull’Accademia UNIDEE mettono in risalto tutti i punti a favore di questo luogo: “In un luogo unico al mondo, con spazi aperti e luminosi, questa accademia si avvale di illustri professionisti al servizio dei ragazzi che vogliono crescere artisticamente ed aprire le loro menti oltre quello che potrà essere la loro futura professione”.