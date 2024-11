UNIDEE è un’Accademia autorizzata al rilascio dei Titoli Accademici di I° Livello. Nell’offerta formativa troviamo infatti corsi alla fine dei quali si consegue il Diploma Accademico di Primo Livello equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, alla Laurea di Primo Livello rilasciata dalle Università, oltre a Master di Primo Livello. Si tratta di una scuola che dà spazio e opportunità a una generazione che condivida una cultura di equilibrio tra natura e artificio umano. Forma giovani capaci di ascoltare il presente e creare il futuro. Tirando le somme, è quindi consigliato o no frequentare questo ateneo? Per farci un’idea, leggiamo insieme le recensioni di studenti ed ex studenti Accademia UNIDEE.

Accademia UNIDEE: le opinioni degli studenti

Sul web è abbastanza complicato reperire opinioni su Accademia UNIDEE tuttavia i voti dati dagli studenti ed ex studenti sulla pagina ufficiale di Facebook dell’ateneo sono in gran parte positivi: “È stata una delle esperienze più belle e gratificanti della mia vita. Mi ha aiutato a migliorare le mie capacità di gestione dei progetti e le mie capacità interpersonali“, “Unidee mi ha letteralmente cambiato la vita. Da un lato ha aperto nuovi orizzonti e per diversi anni ho realizzato progetti artistici in diverse parti del mondo“.

“In un posto unico al mondo, con spazi aperti e luminosi, questa scuola si avvale di illustri professionisti al servizio degli allievi che vogliono crescere artisticamente ed aprire le loro menti oltre quello che potrà essere il loro lavoro futuro”, si può leggere tra le recensioni Accademia UNIDEE. Ricordiamo che la sede si trova a Biella, ai piedi di rilievi montuosi ricchi di sorgenti che alimentano diversi corsi d’acqua. Proprio per questo motivo viene apprezzata la sede: inoltre a Biella ci sono ben quattro Parchi Naturali riconosciuti dalla Regione Piemonte come l’Oasi Zegna. Tra l’altro si tratta anche di una posizione strategica in quanto non dista tanto da Milano (100 chilometri) e da Torino (72 chilometri), ma allo stesso tempo non essendo una grande città ci sono meno spese per i fuori sede.

Recensioni di Accademia UNIDEE: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi ad Accademia UNIDEE troviamo “Quanto costa l’Accademia UNIDEE?: i prezzi variano in base al percorso di studi scelto. I prezzi fissi sono la quota di iscrizione che è di 1500 euro, il contributo alla didattica di 1000 euro, la tassa regionale di diritto allo studio di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro. Il resto muta a seconda della fascia di reddito di appartenenza e va da un minimo di 2.656 euro ad un massimo di 17.156 euro.

Un’altra domanda gettonata in Rete riguarda “Come iscriversi all’Accademia UNIDEE?“: per accedervi i futuri immatricolati ai corsi di laurea triennale devono superare un test d’ingresso che consiste in una valutazione da parte di una commissione ed è divisa in tre parti: colloquio con la commissione di valutazione, il proprio portfolio e la lettera motivazionale la prova artistico-progettuale, da fare a casa o al momento dell’esame. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Accademia UNIDEE.

Accademia UNIDEE: le opinioni negative

Al momento in Rete non è possibile trovare opinioni negative su Accademia UNIDEE: sia su Facebook, sia su Google, sia su altre piattaforme di recensioni, non appaiono commenti che vadano contro questa realtà. Le poche ed uniche lamentele ci sono in merito al fatto che i costi sono troppo alti, tuttavia ricordiamo che la retta non è uguale per tutti, ma varia sulla base del reddito familiare, valutando il reddito del nucleo familiare convenzionale cui appartiene lo studente, la sua ampiezza e la relativa situazione patrimoniale. Inoltre gli studenti più meritevoli hanno ulteriori sconti ed anche quelli che hanno fratelli, sorelle o coniugi contemporaneamente iscritti alla scuola oppure famiglie con più di due figli fiscalmente a carico dei genitori.

Sicuramente ci saranno studenti ed ex studenti che si sono lamentati di qualche problema avuto con la scuola, tuttavia nessuno così grave tanto da segnalarlo per avvertire i futuri immatricolati.

Accademia UNIDEE: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione di Accademia UNIDEE è più che ottima: quasi tutti gli ex studenti ed attuali hanno avuto una esperienza buona in questo istituto. Dalle aule fisiche di questa scuola sono passati oltre 2000 persone, arrivate da più di 40 paesi di tutti i continenti.

Infine ricordiamo che l’Accademia di Belle Arti UNIDEE è emanazione di una Fondazione di utilità pubblica, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto (organizzazione no-profit nata nel 1998 a Biella dall’artista Michelangelo Pistoletto, esponente principale dell’arte povera, ed è riconosciuta e convenzionata dalla regione Piemonte), perciò ogni iscritto è un soggetto politico.

La nostra guida sulle recensioni sulla Accademia UNIDEE finisce qui: per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form e verrai contattato in breve tempo dai nostri esperti, per una consulenza personalizzata, gratuita e senza impegno.