Tutti i corsi di Laurea Accademia UNIDEE

Accademia UNIDEE è nata per costruire un futuro sostenibile, una visione di un possibile equilibrio tra l’artificio e la natura. Questa scuola è un luogo dedicato allo studio, alla ricerca e alla condivisione; è un posto in cui si coltivano libertà e responsabilità, nei confronti di se stessi, dell’altro, della società, del pianeta. Ma quali sono i corsi a disposizione? Accademia UNIDEE ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, corsi di alta formazione professionale, master.

In questa nostra guida vedremo nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Accademia UNIDEE. Siete pronti alla lettura?

Accademia UNIDEE ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali, corsi di alta formazione professionale, master. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Accademia UNIDEE sono le seguenti: Studi Culturali e Tecnica, Arte, Design e Scienze Umane ed Economia e Intrapresa.

Questa scuola eroga corsi di alta formazione artistica, che corrispondono al modello triennale di formazione classico. L’istituto ha presentato istanza di riconoscimento per i suoi corsi tra le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (art.11 DPR n.212/2005). Perciò nell’offerta formativa sono presenti corsi in cui si consegue il Diploma Accademico di Primo Livello equipollente, ai fini dei pubblici concorsi, alla Laurea di Primo Livello rilasciata dalle Università, oltre a Master di Primo Livello.

A disposizione troviamo i corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL): Scuola di DECORAZIONE, indirizzo Arte e ambiente (DAPL03), Arti Visive per la Sostenibilità Sociale; i corsi triennali di Alta Formazione: Scuola di PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA, indirizzo Sustainable Fashion Design, inoltre il master universitario di I livello: Design, creatività e pratiche sociali. Creare valore per le organizzazioni. Con Politecnico di Milano.

Per ottenere una laurea Accademia UNIDEE, i futuri iscritti devono sapere che i prezzi dei corsi variano in base al percorso di studi scelto. I costi fissi sono la quota di iscrizione che è di 1500 euro, il contributo alla didattica di 1000 euro, la tassa regionale di diritto allo studio di 140 euro e l’imposta di bollo di 16 euro. Il resto cambia a seconda della fascia di reddito di appartenenza e va da un minimo di 2.656 euro ad un massimo di 17.156 euro. A diminuire questa cifra ci sono a disposizione agevolazioni e borse di studio per i suoi iscritti, soprattutto per studenti meritevoli e motivati, studenti con speciali necessità economiche, studenti con specifiche esigenze sanitarie e studenti che arrivano da Paesi caratterizzati dalla presenza di un basso ISU.

Quali sono i corsi per la laurea triennale Accademia UNIDEE? I corsi triennali sono il punto di inizio per la formazione di persone attive e responsabili nei contesti sociali in cui ci si trova. I corsi si possono seguire sia in presenza che a distanza per avere la giusta continuità della didattica nelle diverse condizioni di possibilità. La visione generale che riguarda tutti i corsi della scuola è il rapporto tra arte e cambiamento sociale, studiato nelle seguenti aree, spesso collegate e sovrapposte: antropologie, arte visiva e culture visive, psicologie, studi culturali e studi sui media, design e design sociale e arti applicate, comunicazione, filosofia della tecnica e filosofie in generale, sociologie, visualizzazione e rappresentazione del patrimonio culturale e artistico, diritto, economia ed economie, storie.

Il test d’ingresso è obbligatorio per i corsi di laurea triennale. L’esame consiste in una valutazione da parte di una commissione ed è divisa in tre parti: il colloquio con la commissione di valutazione il proprio portfolio e la lettera motivazionale la prova artistico-progettuale, da fare a casa o al momento dell’esame. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Cerca e Confronta i Corsi Corsi: Area: Tutte Durata: Tutte Modalità: Tutte Arti Visive per la Sostenibilità Sociale – Arts for social responsibility Design 3 anni In Presenza richiedi info Piano di Studi

International Curriculum in Fine Arts Design 4 anni In Presenza richiedi info Piano di Studi

Moda Sostenibile – Sustainable Fashion Design Design 3 anni In Presenza richiedi info Piano di Studi Nessun corso trovato

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Accademia UNIDEE? In realtà al momento l’offerta formativa di questo istituto non mette a disposizione corsi di tipo biennale, ma non è escluso che in futuro possano essere aggiunti in programma. Chi dopo la laurea triennale intende proseguire gli studi può farlo con un master, in questo caso l’unico è quello di Design e Arte per la trasformazione sociale responsabile: oltre alla classica didattica in aula, viene offerta la didattica a distanza alle regioni italiane che non sono di prossimità (escluse quindi Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta) per un massimo del 50 per cento delle lezioni dell’intero programma. Ricordiamo che la sede principale dell’ateneo si trova a Biella, città piemontese che dista 72 km da Torino, 86 da Aosta, 100 da Milano e 115 da Lugano. Ecco la distanza dalle altre province piemontesi: 42 km da Vercelli, 56 km da Novara, 97 km da Alessandria e Verbania, 92 km da Asti e 158 km da Cuneo.