Laurea Online in Economia Aziendale LM-77 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Economia Aziendale offerto dall’Università Giustino Fortunato si distingue per la sua capacità di fornire una formazione avanzata nel contesto economico-aziendale, arricchita da solide basi giuridiche. L’obiettivo principale è quello di preparare studenti altamente qualificati che possano affrontare con competenza le sfide dei settori economico-politico e matematico-statistico.

Il programma è attentamente strutturato in modo da fornire una conoscenza approfondita attraverso tre curricula distinti: Economia e management d’impresa, Economia e management dei trasporti, ed Economia e Finanza. Ogni percorso è progettato per sviluppare competenze specifiche, consentendo agli studenti di costruire un profilo professionale unico e adattato alle esigenze del mercato.

Nel dettaglio, il curriculum in Economia e management d’impresa si concentra sull’insegnamento delle strategie di direzione per le aziende pubbliche e private. In parallelo, Economia e management dei trasporti è volto a fornire competenze specialistiche nella gestione delle imprese di trasporti aerei e servizi aeroportuali. Infine, il percorso in Economia e Finanza sviluppa abilità cruciali per la comprensione dei meccanismi di mercato e delle dinamiche microeconomiche e macroeconomiche.

Inoltre, il corso offre l’opportunità di iniziare attività di ricerca già alla fine del primo anno, promuovendo lo sviluppo personale e professionale degli studenti. Questa caratteristica distintiva del programma contribuisce a garantire un percorso di studio senza ritardi e facilita l’inserimento nel mondo del lavoro.

Piano di studi

Il piano di studi della laurea magistrale in Economia Aziendale presso l’Università Giustino Fortunato è progettato per coprire una vasta gamma di competenze essenziali, assicurando una preparazione completa nei principali settori disciplinari.

Gli studenti affrontano gli ambiti caratterizzanti del corso, che includono discipline aziendali, economiche, statistiche e giuridiche, per un totale di 70 CFU. Questi insegnamenti forniscono una solida base teorica e pratica, necessaria per comprendere appieno le dinamiche del mondo economico e aziendale.

Oltre alle materie caratterizzanti, il corso offre 15 CFU in materie affini come l’organizzazione aziendale ed economia aziendale. Queste sono fondamentali per affinare le capacità gestionali e la comprensione degli ambienti imprenditoriali sia pubblici che privati.

Le “altre attività” del piano di studi prevedono esami a scelta dello studente, la prova finale e ulteriori 35 CFU che includono la conoscenza di una lingua straniera, abilità informatiche e telematiche, stage e tirocini. Questa parte del curriculum è pensata per integrare e arricchire il percorso formativo, rendendo gli studenti pronti per l’inserimento nel mercato del lavoro, sia attraverso esperienze pratiche che approfondimenti accademici.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi alla laurea magistrale in Economia Aziendale offerta da Unifortunato, è necessario aver ottenuto un titolo di studio nelle classi 17 e 28 secondo la classificazione del DM 509/99, oppure nelle classi L-18 e L-33 secondo il DM 270/04. Questi titoli garantiscono una base adeguata per affrontare con successo le sfide del corso, poiché coprono ambiti fondamentali del sapere economico e aziendale.

Tuttavia, anche chi proviene da percorsi di studio differenti può ambire a iscriversi. In questo caso, è richiesta una valutazione del curriculum che prende in considerazione le competenze acquisite nel precedente percorso accademico. I candidati devono dimostrare di avere una conoscenza sufficiente in settori chiave come le discipline economico-politiche, le discipline economico-aziendali, i principi giuridici fondamentali, nonché gli strumenti matematici e statistici, per un totale di almeno 36 CFU.

Un elemento distintivo di Unifortunato è la possibilità di iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo così grande flessibilità a chi desidera intraprendere questo percorso formativo. Questa apertura favorisce l’accesso al corso anche a coloro che, per motivi lavorativi o personali, necessitano di un’impostazione temporale più dinamica.

Prospettive occupazionali

Il corso di Economia Aziendale dell’Università Telematica Giustino Fortunato apre le porte a una vasta gamma di professioni nel settore economico e gestionale.

I laureati possono aspirare a diventare specialisti della gestione e del controllo, sia nella Pubblica Amministrazione che nelle imprese private. Altre opzioni includono le professioni di specialisti in contabilità, fiscalisti e tributaristi, nonché esperti in economia aziendale.

Per chi desidera intraprendere la carriera di commercialista, è previsto un praticantato obbligatorio di 18 mesi e il superamento di un esame di Stato. Solo dopo questi passi, i laureati possono iscriversi alla sezione A dell’Albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, avendo così la possibilità di esercitare la professione. Un ulteriore vantaggio offerto dall’Unifortunato è la convenzione con alcuni Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti, che permette di svolgere parte del praticantato durante il percorso di laurea e godere di un’esenzione dalla prova scritta all’esame di Stato.

Per i laureati in Economia Aziendale della classe di laurea LM-77, le prospettive sono particolarmente brillanti. Questo settore promette significative opportunità, con un fabbisogno annuo di 47.100 laureati contro un’offerta di 38.900, segnalando un mercato affamato di nuovi talenti.

Il tasso di occupazione dei laureati in Economia è un considerevole 91,2%, tra i più alti nel panorama lavorativo. A distanza di cinque anni dal completamento degli studi, la retribuzione media si attesta su 1.803 euro. Quest’area, grazie alla sua adattabilità, offre innumerevoli opportunità lavorative sia in Italia che all’estero, rendendo il percorso ancora più attraente.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato, meglio nota come Unifortunato, è il luogo ideale per chi cerca un’esperienza universitaria con una miscela perfetta di professionalità e calore umano. Qui, ogni studente trova un ambiente stimolante e accogliente dove potersi esprimere, crescere e sentirsi apprezzato.

Se stai pensando di investire seriamente nel tuo futuro, Unifortunato è l’ateneo giusto per te. Con un’attenzione particolare alla formazione pratica, l’università collabora con diverse aziende del territorio per offrire agli studenti stage e opportunità di inserimento lavorativo. Questo focus sulla preparazione professionale garantisce che, una volta laureati, gli studenti possano fare il loro ingresso nel mercato del lavoro già con un solido bagaglio di esperienze.

Ma non è tutto: Unifortunato fornisce anche un’educazione altamente personalizzata. Grazie a classi di piccole dimensioni, la relazione tra docenti e studenti è diretta ed efficace. Questo approccio assicura un supporto continuo durante l’intero percorso accademico, rendendo l’esperienza di apprendimento non solo più personale ma decisamente più efficace e coinvolgente. Se desideri un’istruzione che sappia adattarsi alle tue esigenze e valorizzarti come individuo, Unifortunato è la tua scelta.