Laurea Online in Sicurezza Informatica LM-66 - Mercatorum

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Sicurezza Informatica presso l’Università Telematica Mercatorum è progettato per sviluppare professionisti con competenze avanzate nel campo scientifico e tecnologico. Gli studenti imparano a risolvere criticamente le problematiche associate all’uso delle tecnologie informatiche, con un focus specifico sulla difesa contro i cyber attacchi.

Attraverso un curriculum interdisciplinare, il corso integra conoscenze provenienti dall’informatica, dall’ingegneria, dalla statistica e dalle scienze giuridico-economiche, fornendo così una formazione completa sulle metodologie e soluzioni tecnologiche attinenti alla sicurezza informatica. Gli studenti vengono preparati per supervisionare e coordinare politiche di sicurezza, proteggere sistemi complessi e gestire efficacemente il recupero post attacco.

L’approccio didattico mira a formare figure capaci di operare in ambiti diversi, grazie a una solida preparazione teorica e pratica. È un percorso che richiede impegno e dedizione, ideale per chi è motivato ad affrontare continuamente nuove sfide nel campo della sicurezza informatica.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica presso l’Università Telematica Mercatorum offre un percorso strutturato in due anni, colmo di contenuti innovativi e trasversali.

Nel primo anno, gli studenti affrontano materie di base come “Statistical Learning e Analisi dei Big Data”, “Sicurezza e protezione dei dati e dei sistemi informatici” e “Elementi di diritto penale e criminalità informatica”. Questo set di corsi è progettato per fornire 48 CFU, integrati da 6 CFU focalizzati sulla gestione del rischio e continuità operativa, oltre a ulteriori attività formative per altri 6 CFU, creando un solido bagaglio tecnico-scientifico e giuridico.

Il secondo anno si apre verso tematiche avanzate con corsi come “Cybersecurity”, “Informatica giuridica ed etica digitale” e “Informatica Forense e Sicurezza dell’IA”. Gli studenti hanno anche la possibilità di personalizzare il loro percorso scegliendo insegnamenti affini per 12 CFU aggiuntivi.

Infine, il percorso culmina con la prova finale per 12 CFU, raggiungendo così un totale di 120 CFU. Questo piano di studi è meticolosamente sviluppato per equipaggiare gli studenti con le capacità critiche necessarie nel campo della sicurezza informatica e prepararli per le sfide del mondo lavorativo.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla Laurea Magistrale in Sicurezza Informatica della facoltà di Ingegneria Informatica, presso l’Università Telematica Mercatorum, è richiesta una base solida di conoscenze accademiche. L’ammissione è diretta per i laureati nelle classi L-8 (Ingegneria dell’Informazione) e L-31 (Scienze e Tecnologie Informatiche), nonché per coloro che possiedono un titolo di studio estero riconosciuto equivalente.

Per chi proviene da altre discipline, è obbligatorio il possesso di almeno 66 CFU in settori legati all’Informatica, Ingegneria, Fisica, Matematica, Statistica, Economia e Diritto. Tali crediti garantiscono una preparazione adeguata per seguire con successo il corso.

Oltre alla preparazione accademica, è richiesta una conoscenza certificata della lingua inglese a livello B2, per garantire la possibilità di fruire di testi scientifici e partecipare a discussioni a livello avanzato.

Infine, l’accesso è subordinato al superamento di un test d’ingresso, un filtro fondamentale che permette di valutare la preparazione personale del candidato. Tuttavia, i laureati con una votazione pari o superiore a 90/110 possono essere esentati da quest’obbligo. Qualora ci siano mancanze nei requisiti curriculari, gli studenti dovranno colmare tali lacune con attività formative integrative prima di iniziare il loro percorso magistrale.

Prospettive occupazionali

I laureati in Sicurezza Informatica dell’Università Telematica Mercatorum possono diventare figure chiave nel settore della sicurezza informatica. Le loro competenze li rendono idonei per ruoli di esperti in sicurezza in diversi ambiti, tra cui aziende di prodotti e servizi, enti pubblici, consulenza e ricerca.

La preparazione acquisita permette loro di supervisionare le politiche di sicurezza, valutare rischi, gestire piani di risposta agli incidenti e lavorare nella prevenzione e mitigazione degli attacchi informatici. Questi professionisti sono addestrati a proteggere sistemi informatici in tutte le fasi, dalla prevenzione al recupero post-attacco.

La figura professionale del laureato in Sicurezza Informatica, appartenente alla classe di laurea LM-66, gode di eccellenti opportunità lavorative sia a livello nazionale che internazionale. Il tasso di occupazione per i laureati in Informatica e tecnologie ICT, a cui essi appartengono, è pari al 94,6%, un valore tra i più alti rispetto ad altri ambiti.

Le prospettive salariali sono altrettanto favorevoli: a cinque anni dal conseguimento del titolo, la retribuzione mensile netta media raggiunge 2.041 euro. Le lauree in questo settore continuano a essere tra le più richieste, rispondendo a un fabbisogno occupazionale sempre elevato e in costante crescita, garantendo così una stabilità lavorativa e una progressione di carriera significativa.

Perché scegliere Mercatorum

Scegliere Mercatorum significa optare per un’istruzione superiore di alta qualità. Gli studenti possono contare su un programma didattico che spazia dalle scienze umane alle discipline giuridiche, distinguendosi per la sua preparazione rigorosa e l’approccio innovativo alla didattica.

Per gli studenti che lavorano, Mercatorum rappresenta una scelta ideale grazie alla sua flessibilità. La possibilità di seguire corsi interamente online permette di conciliare studio e impegni professionali senza compromettere la qualità dell’apprendimento. Gli studenti hanno accesso a materiali didattici 24 ore su 24, possono partecipare a videolezioni e interagire con i docenti in maniera diretta e tempestiva.

Mercatorum è perfetta per chi cerca un percorso formativo personalizzato e un supporto continuo. Gli studenti possono beneficiare di un tutor personale che li guiderà lungo il percorso accademico, offrendo consigli e assistenza.

Questa attenzione individuale crea un ambiente di apprendimento stimolante, dove gli studenti possono sviluppare le proprie competenze in modo mirato ed efficace, raggiungendo i propri obiettivi professionali con maggiore successo.