Laurea Online in Giurisprudenza LMG/01 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di Giurisprudenza dell’Università Telematica Giustino Fortunato, conosciuta anche come Unifortunato, è progettato per offrire agli studenti una solida conoscenza della cultura giuridica, sia a livello nazionale che europeo.

L’intento è quello di fornire strumenti essenziali per sviluppare competenze nel campo del diritto, facilitando altresì una possibile specializzazione professionale in seguito.

Gli studenti vengono introdotti a un lessico giuridico tramite video lezioni e attività collaterali sulla piattaforma online, che comprendono casi pratici e analisi di sentenze. L’accento è posto sull’abilità di argomentazione e sull’esercizio del ragionamento giuridico, migliorando le competenze con la stesura di elaborati scritti e processi simulati in attività di gruppo.

Questa formazione afferisce alla classe di laurea LMG/01, ed è strutturata come un percorso di studi a ciclo unico della durata di cinque anni.

Il progetto didattico è attentamente curato per garantire che alla fine del percorso gli studenti non solo abbiano acquisito 300 Crediti Formativi Universitari, ma siano anche preparati ad affrontare il mondo professionale o accademico con l’opzione di ulteriori studi specialistici.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Giurisprudenza all’Università Telematica Giustino Fortunato è accuratamente strutturato per fornire una preparazione completa e versatile. Gli studenti affrontano i fondamenti della scienza giuridica attraverso vari ambiti disciplinari. Si parte dalle materie Costituzionalistiche, Filosofico-giuridiche, Privatistiche e Storico-giuridiche, per un totale di 88 crediti formativi (CFU).

Le attività caratterizzanti sono particolarmente impegnative e coprono una vasta gamma di settori: Amministrativistico, Commercialistico, Comparatistico, Comunitaristico, Economico e Pubblicistico, nonché ambiti Internazionalistico, Laburistico, Penalistico, Processualcivilistico e Processualpenalistico, per un totale di 139 CFU. Questi corsi sono fondamentali per una solida formazione teorica e pratica.

Oltre alle materie principali, sono incluse attività affini che ammontano a 30 CFU, arricchendo ulteriormente l’esperienza accademica.

Infine, vi sono altre attività integrative come il rafforzamento delle culture di contesto e formazioni interdisciplinari, con un totale di 73 CFU. Queste ultime offrono agli studenti la possibilità di personalizzare il percorso in base ai propri interessi, per esempio tramite la scelta dello studente per la prova finale, l’acquisizione di conoscenze linguistiche o altre attività formative.

Il quinto anno del corso prevede la possibilità di specializzarsi scegliendo tra l’indirizzo statutario o criminologico, permettendo così agli studenti di focalizzare i propri studi secondo le personali aspirazioni professionali.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Giurisprudenza presso l’Università Telematica Giustino Fortunato, gli studenti devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Il principale tra questi è il possesso di un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dalle autorità competenti.

Appena immatricolati, gli studenti sono tenuti a possedere conoscenze di base in materia giuridica, che vengono verificate attraverso un test di ingresso al momento dell’iscrizione. Questo esame di verifica può essere sostenuto in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo una grande flessibilità ai candidati.

Nel caso in cui i candidati non dispongano dei requisiti minimi, devono completare degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) specificamente concepiti per colmare le lacune nel primo anno di studi. È un’occasione per rafforzare le basi accademiche e assicurarsi che tutti gli studenti partano dallo stesso livello nella loro avventura formativa.

Prospettive occupazionali

Il corso di Giurisprudenza presso l’Università Telematica Giustino Fortunato prepara gli studenti per molteplici carriere nel settore legale. Tra le professioni più ambite ci sono quelle di avvocati, esperti legali, notai e magistrati. Percorsi specifici richiedono ulteriori passi formativi, come praticantati di 18 mesi e corsi di formazione per diventare avvocati, o la frequenza di una scuola di specializzazione per intraprendere la carriera notarile o magistratuale.

L’universo lavorativo per i laureati in Giurisprudenza, della classe di laurea LMG/01, è promettente ma competitivo. Il tasso di occupazione è dell’83,1%, con un fabbisogno annuo di circa 27.550 unità, mentre l’offerta supera le 36.000 posizioni. Questo indica un surplus di laureati rispetto alle necessità del mercato, una situazione che richiede ai giovani professionisti di distinguersi con competenze specialistiche e flessibilità.

A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta su 1.650 euro. Sebbene la domanda nel settore legale sia stabile, la concorrenza è elevata, richiedendo un costante aggiornamento e sviluppo delle proprie competenze per rimanere competitivi nel mercato del lavoro.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato si distingue come una scelta ideale per studenti che cercano una combinazione di atmosfera accogliente e rigore accademico. Unifortunato crea un ambiente stimolante che valorizza ciascun studente, offrendo un approccio didattico incentrato sul supporto individuale grazie ai piccoli gruppi classe.

Perfetta per chi desidera investire nella propria carriera, Unifortunato dedica particolare attenzione alla preparazione professionale dei laureati. Questo è reso possibile grazie alle collaborazioni con diverse aziende locali, offrendo così stage e opportunità lavorative che facilitano l’ingresso nel mercato del lavoro subito dopo la laurea.

Unifortunato è l’ateneo giusto per chi punta a un’educazione personalizzata, permettendo di adattare il percorso formativo alle proprie inclinazioni personali. Questo garantisce un’esperienza educativa non solo efficace, ma anche altamente coinvolgente e su misura per ogni studente.