Laurea Online in Ingegneria Informatica L-08 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università Giustino Fortunato mira a formare professionisti capaci di integrare l’informatica nella gestione d’impresa, fornendo al contempo una solida preparazione ingegneristica.

Gli studenti acquisiranno competenze che spaziano dalle telecomunicazioni, all’elettronica, fino all’automazione. Questo percorso formativo si distingue per l’approfondimento di materie fondanti come matematica e fisica, oltre a offrire una conoscenza trasversale delle scienze informatiche grazie all’analisi degli algoritmi e alla programmazione.

Il programma del corso è progettato per sviluppare nei futuri ingegneri una spiccata flessibilità mentale e delle capacità analitiche solide, permettendo loro di affrontare le sfide del mondo tecnologico con un approccio critico e creativo.

La struttura del corso, fortemente professionalizzante, intende non solo fornire conoscenze teoriche, ma anche competenze pratiche che saranno determinanti nel mondo del lavoro.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Ingegneria Informatica presso l’Università Giustino Fortunato prevede un totale di 180 Crediti Formativi Universitari, distribuiti nel corso di tre anni.

Gli studenti affronteranno un curriculum ben strutturato che include materie di base, attività caratterizzanti, attività affini e altre esperienze formative essenziali per il completamento del percorso accademico.

Gli insegnamenti spaziano tra diverse aree fondamentali per la formazione degli ingegneri, tra cui l’elettronica, la fisica, la matematica, l’informazione, le telecomunicazioni e l’ingegneria industriale. Queste materie permettono di sviluppare una comprensione approfondita e trasversale del settore tecnologico.

Inoltre, gli studenti avranno la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio, che prevedono anche il coinvolgimento di aziende ed enti attivi in settori specifici.

Questi laboratori sono pensati per stimolare il lavoro di gruppo e sviluppare un progetto di natura interdisciplinare. Sarà richiesto l’uso di software di team collaboration, integrati nella piattaforma di e-learning dell’università, con l’applicazione delle più moderne metodologie di gestione dei progetti.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università Giustino Fortunato, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un altro titolo equipollente ottenuto all’estero e riconosciuto idoneo. Un diploma di scuola media superiore di durata quadriennale, completato da un anno integrativo, è anch’esso accettabile.

Un aspetto distintivo del processo di ammissione riguarda i primi 100 iscritti, per i quali non è previsto alcun test d’ingresso.

Coloro che si immatricolano successivamente, invece, devono sostenere un esame che misura le conoscenze in cultura generale, logica e lingua italiana. Questo test non preclude l’iscrizione, ma richiede il superamento di almeno il 60% delle domande in ogni area per evitare di accumulare Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.), da colmare comunque entro il primo anno di studi.

Prospettive occupazionali

Il corso di Ingegneria Informatica presso l’Università Giustino Fortunato apre le porte a diverse opportunità professionali. Gli studenti possono aspirare a diventare Tecnico Esperto in Applicazioni, un ruolo chiave che supporta progettisti software e analisti nella traduzione di algoritmi e specifiche di controllo in attività concrete.

Altre possibilità includono la carriera di Tecnico Web, dove ci si occupa della gestione, ottimizzazione e configurazione di siti internet, intranet e server web, senza dimenticare il ruolo di Tecnico gestore di reti e di sistemi telematici, fondamentale per installare, configurare e mantenere i sistemi telematici e la loro sicurezza.

La laurea triennale, inoltre, consente di diventare Ingegnere Junior iscrivendosi all’Albo B degli Ingegneri, dopo aver superato un esame di stato composto da prove scritte, orali e pratiche.

Per quanto concerne la classe di laurea L-08, le opportunità lavorative per i laureati in Informatica sono estremamente promettenti, sia in Italia che all’estero, con un tasso di occupazione del 94,6%. Le prospettive salariali sono tra le più competitive nei vari settori: entro cinque anni dalla laurea, i professionisti percepiscono una retribuzione media di 2.041 euro mensili netti.

La domanda di laureati in Informatica si prevede in crescita, rispondendo a un fabbisogno annuo costante e sostenuto.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato, conosciuta semplicemente come Unifortunato, è il luogo ideale per chi desidera un percorso formativo che combina un ambiente accogliente con elevati standard professionali.

Questo ateneo si distingue per l’atmosfera stimolante che valorizza ogni studente, creando condizioni ottimali per l’apprendimento e la crescita personale.

Unifortunato dedica particolare attenzione alla preparazione professionale dei suoi laureati. La collaborazione con aziende locali offre agli studenti opportunità di stage e tirocini, facilitando un ingresso avanzato nel mercato del lavoro.

Inoltre, con lezioni svolte in piccoli gruppi, l’ateneo assicura un’interazione diretta tra studenti e docenti, permettendo una formazione davvero personalizzata.

Per coloro che cercano una formazione multidisciplinare, Unifortunato offre flessibilità nei piani di studio, adattabili alle esigenze personali, amplificando così le opportunità professionali degli studenti.