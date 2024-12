Laurea Online in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM-47) - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) presso l’Università Telematica UniFortunato si concentra sull’offrire una formazione pneumatica e multidisciplinare, che abbraccia le discipline motorie sportive, giuridiche, economiche, psico-sociologiche e tecnologiche.

I laureati saranno equipaggiati con la capacità di analizzare e valutare i diversi aspetti giuridici ed economici del settore sportivo, con un occhio attento allo sviluppo di strategie e soluzioni innovative per una gestione efficace delle attività motorie e sportive.

Questa formazione vuole non solo preparare gli studenti ad affrontare le sfide contemporanee del settore, ma anche aprire nuove opportunità seguendo una preparazione completa e specializzata.

Così, il corso non solo mira a fornire una solida base teorica, ma valorizza anche la capacità di ingegnerizzare idee innovative per applicazioni pratiche nel dinamico panorama dello sport.

Piano di studi

Il corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie presso l’Università Telematica UniFortunato è strutturato per fornire una preparazione accademica completa e multidisciplinare. Nel quadro del percorso formativo, gli studenti devono acquisire un totale di 120 CFU, suddivisi tra materie teoriche e attività pratiche.

Il piano di studi include corsi focalizzati sulle discipline motorie, giuridiche, economiche, sociali e tecnologiche, necessari per sviluppare una solida comprensione del settore. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a conferenze, convegni e incontri che trattano tematiche attuali e di rilievo nel campo sportivo.

Inoltre, il rafforzamento delle competenze pratiche è reso possibile tramite stage e tirocini presso palestre, centri sportivi ed enti simili. Queste esperienze contribuiscono a garantire una formazione esperienziale che integra le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi.

Prerequisiti di accesso

Per poter accedere al corso di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM-47) dell’Università telematica UniFortunato, è necessario possedere un titolo di studio universitario in una delle seguenti classi di laurea:

L-22 (Scienze delle attività motorie e sportive)

Classe 33 (Scienze delle attività motorie e sportive)

L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione)

Classe 19 (Scienze dell’Amministrazione)

Classe 31 (Scienze giuridiche)

LMG/01 (Giurisprudenza)

Classe 2 (Scienze dei servizi giuridici)

L-14 (Scienze dei servizi giuridici)

Scienze politiche (Laurea quadriennale)

Giurisprudenza vecchio ordinamento

L-18 (Economia e amministrazione aziendale)

Classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale)

L-33 (Economia e finanza)

Classe 28 (Scienze economiche)

L-41 (Statistica per l’analisi dei dati)

Classe 37 (Scienze statistiche)

L-15 (Scienze del turismo)

Classe 39 (Scienze del turismo)

L-37 (Sviluppo economico e cooperazione internazionale)

Classe 35 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace).

Per i laureati in classi differenti, è previsto l’accesso al programma magistrale LM-47 purché abbiano maturato almeno 42 CFU in ambiti scientifico-disciplinari specifici al momento dell’iscrizione.

Questa ampia gamma di background accademici accettati garantisce una pluralità di prospettive nel corso, arricchendo l’esperienza educativa e migliorando le dinamiche di gruppo tra studenti con esperienze diverse.

Prospettive occupazionali

I laureati in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie di UniFortunato possono esplorare una vasta gamma di opportunità professionali. In particolare, potranno assumere ruoli di gestione e organizzazione in strutture come palestre, centri sportivi e altri enti nel campo delle attività motorie e sportive.

L’approccio formativo del corso prepara i laureati a essere leader nel settore, dotandoli delle competenze necessarie per affrontare ambienti dinamici e in continua evoluzione.

Per quanto riguarda la classe di laurea LM-47, il settore delle scienze motorie dimostra una robusta domanda di professionisti. Il tasso di occupazione è impressionante, attestandosi all’86,3%. Tale domanda è sostenuta dalla crescente sensibilizzazione verso il benessere personale e dall’importanza dello sport nella società moderna.

Inoltre, il fabbisogno annuo di laureati in questo campo rimane elevato, offrendo molteplici opportunità di impiego. A distanza di cinque anni dal conseguimento del titolo, i laureati possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.452 euro, segno di un mercato del lavoro favorevole e ricettivo.

Perché scegliere UniFortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato, meglio conosciuta come UniFortunato, si distingue per il suo ambiente accogliente e altamente professionale, ideale per gli studenti che cercano di ottenere il massimo dalla loro formazione accademica. L’ateneo promuove un clima stimolante in cui ogni studente è realmente valorizzato, favorendo un percorso di studi che non solo forma, ma trasforma.

UniFortunato è l’ateneo perfetto per chi desidera investire concretamente nel proprio futuro professionale. La forte collaborazione con aziende locali consente agli studenti di usufruire di una vasta gamma di stage e opportunità lavorative, facilitando così una transizione agevole verso il mercato del lavoro. Questa attenzione alla professionalizzazione è uno dei pilastri della sua offerta formativa.

Inoltre, UniFortunato è la scelta ideale per chi cerca un’educazione personalizzata. I piccoli gruppi di classe permettono interazioni dirette tra studenti e docenti, fornendo un supporto individuale che accompagna lo studente lungo tutto il percorso accademico.

Questo approccio incrementa l’efficacia dell’esperienza educativa, rendendo lo studio qualcosa di più di una semplice acquisizione di conoscenze, ma una vera e propria esperienza di crescita.