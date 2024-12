Laurea Online in Scienze dell’Economia LM-56 - UniDav

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia presso l’UniDav si distingue per le sue finalità didattiche mirate a formare professionisti idonei ad affrontare le sfide del mondo economico moderno.

Con un approccio che integra teoria e pratica, il programma educativo è progettato per fornire agli studenti le competenze necessarie per operare sia nel settore pubblico che in quello privato.

L’obiettivo principale è quello di preparare specialisti in grado di analizzare e gestire le dinamiche economiche e aziendali complesse, con particolare attenzione all’evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi.

Attraverso un percorso formativo articolato e multidisciplinare, gli studenti acquisiscono una profonda comprensione degli strumenti economici e gestionali, sviluppando al contempo la capacità di pensare in modo critico e innovativo.

Due indirizzi distinti, uno più tradizionale e uno orientato alla salute, consentono agli studenti di personalizzare il proprio percorso di studi in base alle proprie aspirazioni professionali.

Tale struttura non solo arricchisce il bagaglio di conoscenze, ma facilita anche la transizione verso ruoli di leadership e di responsabilità nelle organizzazioni.

Piano di studi

Il piano di studi per la laurea magistrale in Scienze dell’Economia presso l’UniDav è stato attentamente strutturato per garantire agli studenti una formazione completa e versatile. Si articola attraverso quattro macro-settori: aziendale, economico, giuridico e statistico-matematico.

Questo approccio garantisce non solo una solida base teorica, ma anche la possibilità di adattare il percorso formativo alle esigenze professionali individuali.

In ogni area, gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra diverse discipline caratterizzanti che includono approfondimenti su come le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione influenzano i fenomeni economico-aziendali. Le lezioni, prevalentemente in modalità online, sono integrate da project work, case study e laboratori che facilitano un apprendimento fluido e pragmatico.

Gli studenti interessati possono anche scaricare il piano di studi dettagliato che offre un elenco esaustivo delle materie disponibili.

Questo livello di personalizzazione garantisce che ogni studente possa sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato del lavoro moderno, promuovendo al contempo la crescita personale e professionale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere alla laurea magistrale in Scienze dell’Economia presso UniDav, è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave. Gli aspiranti studenti devono possedere un titolo di laurea triennale o un diploma universitario riconosciuto nelle classi di laurea L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze economiche), in conformità con il D.M. 270/04 o con gli equivalenti del D.M. 509/99.

In alternativa, i candidati devono dimostrare di aver acquisito un minimo di crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari. Questi includono almeno 18 CFU totali distribuiti nei settori SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06 e SECS-P/12, così come altri settori di rilevanza per la formazione economica.

In particolare, sono richiesti crediti nei campi delle scienze matematiche e giuridiche, assicurando una base solida per affrontare le complessità del curriculum magistrale. Tali requisiti garantiscono che gli studenti siano adeguatamente preparati per gli obiettivi avanzati del programma, offrendo l’opportunità di prosperare in un contesto accademico e professionale sempre più esigente.

Prospettive occupazionali

Le prospettive occupazionali per i laureati in Scienze dell’Economia presso l’UniDav sono particolarmente promettenti. Gli sbocchi nel settore pubblico e privato includono ruoli di elevata responsabilità in uffici, studi di organismi territoriali, enti di ricerca nazionali e internazionali, oltre che in pubbliche amministrazioni e organismi sindacali e professionali.

Questo corso di studi fornisce una solida base per chi desidera intraprendere la libera professione, nonché per coloro interessati all’insegnamento di materie come Geografia, Scienze economico-aziendali, Scienze giuridico-economiche e Scienze matematiche applicate.

In aggiunta, i laureati possono conseguire il titolo di Dottore Commercialista e Revisore dei conti, previa iscrizione all’albo e superamento dell’Esame di Abilitazione, dopo un tirocinio di 18 mesi presso studi adeguati.

Passando agli aspetti quantitativi relativi alla classe di laurea LM-56, il settore economico-statistico si conferma come uno dei più promettenti. Gli attuali dati indicano un fabbisogno annuo di 47.100 laureati a fronte di un’offerta di 38.900, dimostrando un gap da colmare che genera numerose opportunità lavorative.

Con un tasso di occupazione del 91,2%, i laureati in Economia godono di una delle percentuali di inserimento lavorativo più alte. Non da meno è la retribuzione media, che a cinque anni dalla laurea si attesta intorno ai 1.803 euro mensili.

Questo rende il percorso particolarmente interessante e versatile, aprendo le porte a prospettive sia in Italia che all’estero.

Perché scegliere UniDav

UniDav, l’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’istruzione superiore adattabile e contemporanea.

Con un occhio rivolto al futuro del lavoro, UniDav offre corsi aggiornati che rispondono perfettamente alle dinamiche esigenze del mercato. Gli studenti che aspirano a studiare con flessibilità trovano nella piattaforma online intuitiva di UniDav un alleato prezioso, che permette loro di gestire lo studio secondo i propri ritmi, ideale per chi ha già impegni lavorativi o familiari.

Inoltre, UniDav non lascia soli i suoi studenti: l’ateneo mette a disposizione tutor e assistenza continua, fornendo un ambiente di studio in cui il rapporto umano con i docenti è prioritario.

Se cerchi un percorso di formazione che sia non solo all’avanguardia, ma che sappia anche valorizzare l’interazione e il supporto personale, UniDav è l’ateneo giusto per te.