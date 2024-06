Accademia costume e moda: Costi e Convenzioni

Costi dei Corsi di laurea Accademia costume e moda

L’iscrizione ai corsi di laurea Accademia Costume e Moda è regolata secondo criteri di solidarietà per aiutare le condizioni economiche più disagiate. Per questo motivo è fondamentale l’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che è proprio lo strumento di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Questo documento importantissimo si ottiene combinando e valutando tre elementi – il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare – per compilare la Dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) integrale sul sito dell’INPS oppure attraverso un CAF. Chi non presenta l’ISEE finisce in automatico nella fascia di reddito più alta e perciò paga il numero massimo di tasse previste della quarta fascia. Ecco i costi dei corsi di laurea Accademia Costume e Moda di primo livello:

1 fascia Isee 0 – 30.000 euro: Tassa di iscrizione: 2.500 euro Retta di frequenza: 7.400 euro

2 fascia Isee 30.001 – 60.000 euro: Tassa di iscrizione: 2.500 euro Retta di frequenza: 9.400 euro

3 fascia Isee 60.001 – 90.000 euro: Tassa di iscrizione: 2.500 euro Retta di frequenza: 11.500 euro

4 fascia Isee oltre i 90.001 euro: Tassa di iscrizione: 2.500 euro Retta di frequenza: 13.500 euro

Invece i costi dei corsi di laurea Accademia Costume e Moda di secondo livello sono uguali per tutti: 2.000 euro per la tassa di iscrizione e 13.000 euro per la retta di frequenza.

Costi dei Master Accademia costume e moda

L’Accademia Costume e Moda mette a disposizione Master di Primo Livello sia nella sede di Roma, sia nella sede di Milano. I Master Accademia Costume e Moda principali sono Alta Moda, Fashion Design, Design degli accessori, Style & Management for the Music Industry e Fashion Sustainability & Industry Evolution e valgono 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). I costi dei Master sono uguali per tutti: 2.500 euro per la tassa di iscrizione e 17.500 euro per la retta di frequenza.

Costi dei Corsi singoli Accademia costume e moda

L’Accademia Costume e Moda mette a disposizione degli studenti dei corsi singoli per approfondire le proprie conoscenze con una formazione rapida e mirata in ambiti specifici della Moda. Ideati come singoli moduli, sono caratterizzati da un forte approccio pratico e volto alla specializzazione per area di competenza. Sono presenti anche delle weekend danno modo di aiutare gli studenti lavoratori. I costi variano da un minimo di 500 ad un massimo di 6.100 euro. Infine c’è il Corso summer che può essere di 780 euro per una settimana e 1560 euro per due settimane.

Retta Accademia costume e moda: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti Accademia Costume e Moda sono suddivisi in tassa di iscrizione e retta di frequenza. Per la retta di frequenza sono previste forme dilazionate di pagamento, quindi 2 rate (pagamento settembre e gennaio) senza finanziamento oppure una dilazione in più rate con finanziamento a tasso zero.

Convenzioni Accademia costume e moda

Accademia Costume e Moda mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in modo tale da far abbassare le spese totali. Oltre alle agevolazioni in base all’ISEE, l’ateneo offre possibilità di finanziamento a tasso zero e Prestito per Merito in convenzione con Deutsche Bank e Intesa San Paolo.

Borse di studio Accademia costume e moda

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza Accademia Costume e Moda per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa. Sono 12 le borse di studio di laurea triennale date per merito e in base al reddito: sono borse di studio parziali che saranno assegnate in base al punteggio ottenuto al test di ammissione e alla fascia di reddito ISEE Universitario.

Ci sono poi 24 borse di studio messe a disposizione per chi vuole frequentare un Master di primo livello. Infine troviamo il Premio per l’Eccellenza Rosana Pistolese che prevede l’assegnazione solo ed esclusivamente laddove il merito (con una media non inferiore al 29/30) e l’eccellenza accademica siano evidenti e condivisi dal corpo docente. Il premio consiste in una borsa di studio a copertura totale della retta di frequenza (la tassa d’iscrizione resta a carico dello studente) di un corso di laurea triennale.

Se volete informazioni su tutti gli sconti a disposizione, vi consigliamo di compilare il form qui sotto. I nostri esperti vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.