Accademia Costume & Moda vanta una lunga tradizione nella formazione di operatori per i settori della Moda, del Costume, della Comunicazione e del Management, qualificandosi negli anni come polo d’eccellenza per la sua offerta didattica. Ma quali sono i corsi a disposizione? L’Accademia Costume & Moda ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, biennali, master, corsi di specializzazione, corsi estivi.

In questo nostro approfondimento vedremo appunto nello specifico quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questo istituto, quindi l’insieme dell’offerta formativa. Siete pronti alla lettura?

Accademia Costume & Moda ha corsi che sono articolati in corsi di laurea triennali, biennali, master, corsi di specializzazione. Inoltre Accademia Costume & Moda ha anche corsi estivi chiamati brevi. Le aree didattiche, ossia le Facoltà Accademia Costume & Moda sono le seguenti: Moda, Costume, Comunicazione e Management.

L’area didattica Moda intende formare dei futuri laureati che possano operare come Fashion Designer, Accessories Designer, Costume Designer, Textile Designer, Illustratore, Merchandiser, Product Manager o Art Director. I corsi dell’area Comunicazione vogliono rispondere alle necessità del mercato, perciò con figure professionali preparate a lavorare negli ambiti del racconto del prodotto e del brand, in settori come l’editoria, lo styling e la comunicazione.

L’area Costume forma professionisti che sappiano lavorare in diversi ambiti, usando gli studi teorici, le abilità di progettazione e le attività pratiche, per interpretare la moda e il costume nel contesto in costante evoluzione in cui queste si sviluppano. Infine i corsi dell’area didattica in Management puntano a formare lavoratori che possano operare come Product Manager, Supply Chain Manager, Brand Manager e in tutti gli ambiti che collaborano con l’ufficio stile per elaborare le strategie di brand.

Per ottenere una laurea Accademia Costume & Moda, i futuri iscritti devono sapere che a grandi linee le somme per i corsi di primo livello (laurea triennale) si aggirano attorno ai 12 mila euro all’anno tra tassa d’iscrizione e retta di frequenza. La retta per i corsi di secondo livello (laurea magistrale) invece è di 13 mila euro all’anno. E ancora in merito ai master invece parliamo di circa 17mila euro tra iscrizione e retta. I costi Accademia Costume & Moda sono uguali per tutte le sedi e ci sono a disposizione borse di studio date per merito e in base al reddito oltre al Premio per l’Eccellenza Rosana Pistolese.

Diplomi Accademici di primo livello Accademia Costume & Moda

Quali sono i corsi per la laurea triennale Accademia Costume & Moda? Innanzitutto ricordiamo che i corsi sono riconosciuti dal MUR: Ministero dell’Università e della Ricerca e sono rivolti a studenti interessati al Fashion Design, Design degli Accessori, Costume per lo Spettacolo come alla Sartoria, Modellistica e Prototipia fino alla Comunicazione di Moda e al Fashion Styling, al Management di Moda o al Media Design e le Arti Multimediali. Possono iscriversi diplomati che arrivano da tutte le tipologie di scuola secondaria a seguito di superamento di un test di ingresso che generalmente prevede una verifica di cultura generale, di una prova attitudinale e di un colloquio con la Direzione Accademica. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Accademia Costume & Moda

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Accademia Costume & Moda? Anche in questo caso specifichiamo che i Diplomi Accademici di II Livello dell’Accademia Costume & Moda sono riconosciuti dal MIUR ed erogano 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). Questi percorsi intendono formare professionisti capaci di scegliere se dedicarsi ad un solo ambito o a entrambi o ancora usare le competenze acquisite per esprimerle nel settore a 360 gradi. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Accademia Costume & Moda

Oltre al classico diploma Accademia Costume & Moda oppure ai master, è possibile seguire anche dei corsi brevi per approfondire le proprie conoscenze con una formazione veloce e mirata in ambiti specifici della Moda. Pensati come singoli moduli, sono caratterizzati da un forte approccio pratico e volto alla specializzazione per area di competenza. Spesso sono organizzati nel fine settimana per aiutare gli studenti lavoratori. A disposizione anche dei corsi estivi Accademia Costume & Moda introduttivi alle aree della moda, del costume e della comunicazione e del management pensati per dare agli iscritti l’opportunità di conoscere da vicino il metodo formativo della scuola con lo scopo di guidarli in una decisione consapevole del loro percorso di studi. I corsi estivi includono anche delle visite a musei e luoghi di interesse selezionati per la loro attinenza agli ambiti di studio del corso.