L’Accademia costume e moda vanta una lunga tradizione nella formazione di lavoratori che poi potranno operare nel settore della Moda, del Costume, della Comunicazione e del Management, qualificandosi negli anni come polo d’eccellenza per la sua offerta didattica: vediamo quindi nello specifico se se sia consigliabile o meno iscriversi presso questo istituto, sulla base di commenti e recensioni di studenti ed ex studenti che abbiamo analizzato per voi.

Accademia costume e moda: le opinioni degli studenti

L’accademia costume e moda ha recensioni prevalentemente positive e sono davvero in tanti a consigliarla, definendola non solo una semplice formazione, ma una “esperienza di vita“. Molti ex studenti sembrano aver lasciato il cuore in questa realtà: “Esperienza fantastica, tanto studio e ricordi. Tre degli anni più importanti della mia vita“.

Non solo gli allievi, ma anche alcune mamme hanno voluto esprimere alcuni commenti positivi nei confronti di questa scuola: “Grande istituto a livello formativo e professori altamente professionali e non nascondo che mia figlia si è trovata molto bene sotto tutti i punti di vista“.

C’è anche chi si complimenta per il complesso che si trova a Roma, a pochi passi dal Castel Sant’Angelo in un Villino progettato nel 1925. L’edificio è dotato di aule con finestre grandi, laboratori sartoriali e di shooting, aule PC e spazi multimediali: “La vista dal grande terrazzo dell’Accademia è imperdibile“, “Il bellissimo edificio della moderna accademia della moda. Dopo il restauro ha un aspetto migliore“. In questa location è presente anche la Biblioteca-Emeroteca “Fiamma Lanzara”, unico centro culturale di moda nel Lazio, all’interno del quale sono custoditi più di 4.500 libri e i 12.000 riviste. Una opportunità davvero imperdibile per tutti gli appassionati del settore!

Infine non posso mancare i complimenti ai professori: “Grandi professionisti, ricerca, innovazione… davvero un grande livello nel settore e soprattutto seguono i loro allievi con passione e dedizione, una bellissima realtà e visione della moda”.

Recensioni di Accademia costume e moda: le domande più comuni

Tra le domande più comuni per chi intende iscriversi all’Accademia costume e moda troviamo proprio “Quanto costa l’Accademia del Costume e della moda?“. In merito ai costi dell’Accademia Costume e Moda, la spesa per i corsi di primo livello (laurea triennale) è di circa 12 mila euro all’anno tra tassa d’iscrizione e retta di frequenza. La retta per i corsi di secondo livello (laurea magistrale) invece è di 13 mila euro all’anno. E ancora in merito ai master invece parliamo di una cifra di circa 17mila euro tra iscrizione e retta.

C’è anche chi si chiede “chi ha studiato all’accademia costume e moda“, probabilmente per capire se ci sono nomi famosi che hanno fatto parte di questa scuola. Effettivamente attualmente questa Accademia rappresenta un luogo di incontro e una destinazione chiave per le imprese e per il mondo delle arti e della cultura, con nomi famosi che hanno collaborato come Laura Biagiotti, Gianni Bulgari, Alessandro Michele, Silvia Venturini Fendi e tanti altri.

Accademia costume e moda: le opinioni negative

Oltre a numerose recensioni positive, sull’Accademia costume e moda abbiamo riscontrato anche alcune opinioni negative, in particolare sul fatto che ci siano poche opportunità di trovare lavoro: “A distanza di diversi anni non ho ancora maturato un minimo di esperienza, neanche uno stage. Ho fatto tanti colloqui ma soltanto belle parole e basta. Sono consapevole delle mie capacità artistiche, purtroppo, la meritocrazia in quest’ambiente non esiste. Tanti sacrifici per nulla“.

In realtà secondo i dati riportati sul sito ufficiale dell’istituto, la media degli ultimi 7 anni accademici ha visto un tasso di occupazione pari al 93 per cento del totale della popolazione studentesca. Ovviamente però c’è quel 7 per cento che non riesce a trovare lavoro e, come in questo caso, si lamenta per le scarse possibilità di occupazione. Anche perché generalmente sono le stesse aziende, le più influenti nel settore Moda, Comunicazione e Spettacolo, a rivolgersi all’istituto per trovare giovani talenti, come Alberta Ferretti, Armani, Dior, Fendi, Gucci, Louis Vuitton, Valentino.

Accademia costume e moda: la nostra valutazione complessiva

Nonostante ci siano alcuni commenti negativi che riguardano gli sbocchi professionali (anche se effettivamente molto dipende anche dallo studente e dalle sue abilità per cercare di convincere un futuro datore di lavoro oppure un’azienda ad ottenere un impiego), la nostra valutazione complessiva in merito all’Accademia costume e moda, sulla base delle recensioni esaminate, è positiva.

Non a caso Accademia Costume & Moda risulta essere tra le migliori 25 Fashion school del mondo nella famosa classifica “The best 25 Fashion School in the World” di Fashionista, ed è segnalata tra le prime tre scuole internazionali di eccellenza nel parallelo ranking di Business of Fashion. Inoltre è tra le prime mondiali anche per il Best Fashion Schools In The World For 2023 di CEOWorld Magazine.

