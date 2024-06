Accademia della Moda: Costi e Convenzioni

Costi dei Corsi di laurea Accademia della Moda IUAD

I costi dei corsi di laurea Accademia della Moda variano in base al corso di laurea scelto. Per esempio per i corsi triennali in Design della Moda è previsto il pagamento di un contributo annuale di accesso di circa 650 euro all’anno e di un contributo per la fruizione didattica di circa 4.350 euro all’anno.

Per i corsi triennali in Design e Architettura degli Interni il contributo annuale di accesso ammonta a circa 650 euro all’anno, mentre il contributo per la fruizione didattica è di circa 4.050 euro all’anno. Per i corsi triennali in Design della Moda e in Graphic Design e Comunicazione Visiva vengono richiesti invece 650 euro di contributo annuale e un contributo didattico di circa 7.000 euro all’anno. In merito alle spese per i corsi di secondo livello è previsto un contributo annuale di accesso di 650 euro e una retta di circa 3.850 euro all’anno.

Costi dei Master Accademia della Moda IUAD

L’Accademia della Moda mette a disposizione Master di Primo e di Secondo Livello sia nella sede di Napoli, sia nella sede di Milano. I costi variano in base al master scelto che può avere durate differenti e anche in base alla sede in cui si svolgono.

Costi dei Corsi Singoli Accademia della Moda IUAD

Inoltre è possibile iscriversi ai corsi singoli dell’Accademia della Moda, pagando esclusivamente per l’esame sostenuto e senza bisogno di iscriversi a un corso di laurea. I costi sono variabili e generalmente è prevista una quota di iscrizione fissa e una quota variabile a seconda del numero di corsi che si vuole seguire o dei crediti che si otterranno oppure una quota variabile stabilita in base al numero di CFU totali che si intende acquisire.

Retta Accademia della Moda IUAD: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti dell’Accademia della Moda si possono effettuare a rate: è possibile rateizzare la quota annuale di iscrizione con diverse modalità di pagamento che prevedono, in alcuni casi, dei bonus sotto forma di sconto sulla retta accademica. La retta comprende le dispense, l’utilizzo dei laboratori e uno starter kit inziale.

La valutazione dei requisiti economici è regolamentata dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per ottenere questa attestazione a livello universitario è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che ha al suo interno informazioni sul nucleo familiare, sui redditi e sui patrimoni di ogni componente del nucleo familiare e che deve essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Convenzioni Accademia della Moda IUAD

L’Accademia della Moda mette a disposizione dei propri iscritti agevolazioni e convenzioni per avere degli sconti sulla retta annuale oppure su altri servizi, in maniera tale da far diminuire i costi totali. Ogni agevolazione consiste in un esonero dal pagamento dei contributi universitari totale o parziale, a seconda della situazione presentata e dei bisogni familiari.

Gli studenti possono anche contare su un sostegno economico studiato da Intesa Sanpaolo per consentire loro di continuare con serenità gli studi. “Per Merito” permette di far fronte alle rette universitarie, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e tutto quanto necessario ad affrontare con tranquillità il proprio percorso di studi.

Chi è iscritto ad uno dei corsi post laurea riconosciuti dal MUR, può domanda al Fondo StudioSì, il prestito fino a 50.000 euro.

Borse di studio Accademia della Moda IUAD

L’Accademia della Moda mette a disposizione ben 80 borse di studio, riservate ai candidati italiani e stranieri che intendano iscriversi, ad uno dei seguenti corsi accademici di I livello: Design della Comunicazione, Design e Architettura degli interni, Regia per il cinema e la pubblicità, Design della moda o Fashion business. La borsa di studio Top 10 è rivolta a chi vuole iscriversi al corso accademico di II livello in Art Direction & Copywriting, puoi partecipare al Contest TOP 10, che si dà la possibilità di ricevere una borsa di studio.

C’è infine la borsa di studio ADISURC che dà una somma di denaro che aiuta gli iscritti a sostenere le spese universitarie. Viene assegnata attraverso concorso pubblico agli studenti in possesso dei requisiti previsti, e pubblicati ogni anno nel Bando di Concorso. I requisiti per ottenere la borsa di studio sono relativi alla condizione economica del nucleo familiare (ISEE dichiarato) e al merito (crediti -CFU- ottenuti).

Per scoprire tutti gli sconti a disposizione, vi consigliamo di compilare il form qui sotto. Gli esperti di AteneiOnline vi risponderanno il prima possibile per darvi una consulenza gratuita e per rispondere a tutte le vostre domande.