IUAD Accademia della Moda è l’unico ente privato di formazione del Sud Italia riconosciuto dal MIUR per i corsi triennali in Fashion Design, Interior Design, Communication Design e Cinema & ADV. Questo istituto AFAM però non ha sede solo nel Sud, a Napoli, ma anche al Nord, a Milano. Se ti stai chiedendo se in definitiva sia consigliabile o meno iscriversi in questa accademia, di seguito troverai recensioni e commenti di studenti ed ex studenti IUAD Accademia della Moda: buona lettura!

In questa guida:

IUAD Accademia della Moda: le opinioni degli studenti

Le recensioni di IUAD Accademia della Moda sembrano molto positive: “Una scuola eccellente che dà tante possibilità ai giovani, anche solo per il fatto di poter dar loro l’opportunità di esprimersi con la creatività. A volte una scuola così è fondamentale”, “Tempo fa ho voluto iscrivermi al corso di taglio e cucito e devo dire che l’ho trovato davvero utile! Vorrei tornare a studiare qui anche solo per rivivere l’esperienza positiva“.

Molto apprezzato il personale scolastico, giudicato efficiente: “Ho accompagnato mia sorella a fare un colloquio orientativo, il personale è stato molto chiaro e preciso dandoci tutti i dettagli di cui avevamo bisogno per l’iscrizione e il percorso di studi. Inoltre la posizione è ottima e la struttura risulta molto accogliente. Davvero gentili“. Così come sono apprezzati anche gli insegnanti: “Ho finito da poco il corso di studi e sono stata contenta di aver trovato professori preparati e professionali. Le sale sono accoglienti e soprattutto pulite. Penso che mi iscriverò ad un altro corso!”, “Consiglio caldamente l’accademia a tutte quelle persone che amano la moda e hanno voglia di entrare come professionisti in questo settore. Esperienza incredibile, percorsi di alto livello e docenti preparati“.

Recensioni di IUAD Accademia della Moda: le domande più comuni

Una delle domande più gettonate in merito a IUAD Accademia della Moda riguarda i prezzi e quindi “Quanto costa IUAD Accademia della Moda“? I costi sono variabili e vanno da un minimo di 3mila euro ad un massimo di 7mila euro all’anno, inoltre va versato anche rimborso Forfettario Spese Assicurative di 150 euro e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio tra i 120 ed il 160 euro in base all’ISEE scolastico presentato.

Un altro quesito a cui si fa riferimento è “Qual è la migliore scuola di moda in Italia?”, ma fare il paragone con altri istituti è davvero impossibile, in quanto ognuno ha dei pregi e dei difetti, dei punti di forza e delle cose da migliorare. In questo caso poi occorre anche fare una distinzione, in quanto ci sono due sedi e quindi in ognuna potrebbero esserci dei punti a favore ed altri a sfavore che riguardano la singola succursale. Ovviamente sul web è possibile trovare di IUAD Accademia della Moda a Napoli recensioni che riguardano staff, professori e location che possono essere diverse a IUAD Accademia della Moda a Milano con opinioni magari differenti.

Trovi tutte le risposte nella nostra guida generale su IUAD Accademia della Moda

IUAD Accademia della Moda: le opinioni negative

Al momento sul web non è possibile reperire opinioni negative su IUAD Accademia della Moda: sia su Facebook, sia su Google, sia su altre piattaforme di commenti, le recensioni sembrano essere tutte ottime. Ci sono molti ex studenti che addirittura parlano di questo percorso come un vero e proprio cambiamento di vita. Sicuramente ci saranno persone che si sono lamentate di qualche problema avuto con la scuola, tuttavia nessuno così grave tanto da segnalarlo per avvertire i futuri immatricolati.

IUAD Accademia della Moda: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso il nostro giudizio su IUAD Accademia della Moda è buono: nella metodologia didattica di questo istituto ogni insegnamento viene affrontato pensando all’applicazione pratica del sapere e delle competenze, con attività laboratoriali immersive. Non a caso è guidare gli iscritti nell’apprendimento di questo lavoro, dall’idea alla realizzazione, presentazione, comunicazione e marketing del prodotto.

Gli studenti ed ex studenti sono molto colpiti dal personale docente: non a caso gli insegnanti che fanno parte dell’Accademia sono tutti professionisti del design, che hanno un rapporto quotidiano e tangibile con il mondo professionale. Ogni dipartimento è autonomo nella creazione dei piani di studio, fatti per dare la possibilità agli iscritti di avere un percorso interdisciplinare e progettuale, elaborati a partire dalle richieste del mercato. La stessa università ha un rapporto diretto con il mercato del lavoro attraverso ricerche annuali e con le aziende del fashion, interior design e graphic design per portare le loro richieste e le tendenze nei programmi didattici e far sì che gli allievi possano avvicinarsi al mondo professionale in breve tempo, una volta terminati gli studi.

La nostra guida termina qui; per ulteriori approfondimenti puoi compilare il form in fondo alla pagina e riceverai in breve tempo una consulenza senza impegno e senza costi dai nostri esperti.