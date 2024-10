Modartech è un’accademia autorizzata dal MUR per il rilascio di diplomi accademici di Primo Livello nell’ambito dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

I corsi dell’Istituto Modartech promuovono una formazione completa e un approccio basato sul “saper fare” che consente a ben l’87% degli studenti di trovare un impiego nell’ambito della moda e della comunicazione al termine del percorso formativo.

Rilevante è anche la presenza di un corpo docente specializzato, professionalmente attivo nelle aree oggetto di studio. Gli studenti che scelgono un corso dell’Istituto Modartech potranno essere coinvolti in project work, stage e accordi di alternanza scuola-lavoro.

Chi si iscrive ad un corso o ad un master dell’Istituto Modartech potrà scoprire i valori che caratterizzano l’accademia: artigianalità, tecnica, tecnologia, innovazione sostenibile e inclusività.

L’approccio inclusivo si esprime non solo attraverso le borse di studio dell’Istituto Modartech che permettono agli studenti meritevoli di accedere ai corsi, ma anche attraverso un approccio didattico collaborativo che rispetta i bisogni educativi di tutti. È presente ad esempio un servizio per gli studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) o con diverse abilità. È inoltre garantita l’accessibilità della sede tramite la rimozione di barriere architettoniche.

Istituto Modartech: caratteristiche principali e storia

L’Istituto Modartech nasce con l’obiettivo di creare un ente formativo di eccellenza per i giovani e per le imprese in diversi ambiti: dalla cultura all’arte, dalla tecnica alla tecnologia.

Con il tempo e grazie alla qualità dell’offerta didattica, i corsi dell’Istituto Modartech sono stati autorizzati dal MUR per il rilascio dei diplomi accademici.

Oggi l’accademia rappresenta un’importante rete di professionisti, docenti, studenti e imprese all’interno della quale si scambiano competenze strategiche utili per affrontare un mercato del lavoro in continuo cambiamento.

Attualmente i corsi dell’Istituto Modartech coprono le seguenti aree didattiche: design di abbigliamento, calzature e accessori, sartoria e modellistica tradizionale e CAD, comunicazione, grafica, web design e tecnologie multimediali.

Gli aspetti che caratterizzano l’Istituto Modartech e che lo differenziano da altre realtà formative sono i seguenti:

classi a numero chiuso che garantiscono uno scambio diretto e proficuo tra docenti e studenti

che garantiscono uno scambio diretto e proficuo tra docenti e studenti docenti qualificati che provengono dal mondo universitario e/o aziendale

che provengono dal mondo universitario e/o aziendale aule accoglienti dotate di strumenti tecnologici innovativi

accoglienti dotate di una metodologia didattica incentrata sul “saper fare” che prevede la partecipazione a workshop, fiere, laboratori

che prevede la partecipazione a workshop, fiere, laboratori servizi che mettono lo studente al centro , come ad esempio giornate di orientamento, job placement, open day online e in presenza

, come ad esempio giornate di orientamento, job placement, open day online e in presenza stage e collaborazioni con un network di più di 100 aziende

e collaborazioni con un network di più di borse di studio dell’Istituto Modartech che premiano il talento

dell’Istituto Modartech che premiano il talento titoli riconosciuti dal MUR e a livello internazionale

Corsi di laurea Istituto Modartech: l’offerta formativa

I corsi di laurea Istituto Modartech spaziano dall’ambito del design, della moda, della comunicazione.

Ad oggi sono attivi 2 corsi di laurea triennale, 1 corso di laurea magistrale, 5 corsi professionali, 1 master. All’Istituto Modartech si tengono anche corsi estivi e corsi personalizzati. Si tratta, in quest’ultimo caso, di corsi individuali con docenti e spazi dedicati, in cui vengono espletati programmi didattici mirati secondo un calendario concordato con il singolo studente. L’Istituto Modartech propone anche corsi brevi nell’ambito della sartoria e corsi CAD.

All’Istituto Modartech i corsi online riguardano invece la moda e la comunicazione. Alcuni esempi di corsi online sono: Fashion Styling, Fondamento di Modellistica, Social media, Type Design.

Corsi di Laurea Triennale Istituto Modartech

I corsi dell’Istituto Modartech di durata triennale attualmente attivi sono:

Il corso dell’Istituto Modartech in Fashion Design permetterà agli studenti di imparare a ricercare le ultime tendenze di moda, sviluppare collezioni di abbigliamento, calzature ed accessori e tradurre il proprio stile in prodotti tangibili. Durante il percorso di studi viene garantita un’esperienza di stage da svolgersi in Italia o all’estero tramite il programma Erasmus. Inoltre sono previste visite guidate a mostre ed eventi a tema moda, oltre che ad aziende di rilievo nel settore come ad esempio Pitti Uomo, Pitti Filati, Material Preview, Linea Pelle, Milano Moda Unica, Premiere Vision Parigi. Tra le materie oggetto del piano di studio: Tecniche dei procedimenti a stampa, Metodologia progettuale della comunicazione visiva e Modellistica.

Chi si iscrive al corso dell’Istituto Modartech in Communication Design potrà sviluppare forti competenze visive, digitali e creative nell’ambito della grafica, del web design e del marketing. Una volta terminato il percorso triennale, lo studente potrà entrare nel mondo del lavoro come Art Director, Graphic Designer, Event Manager, Web Designer, Project Manager o Social Media Manager. Tra le materie oggetto di studio: Metodologia Progettuale della comunicazione visiva, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Elementi di comunicazione giornalistica.

Facoltà Istituto Modartech: le aree didattiche

Le aree didattiche attualmente attive all’Istituto Modartech sono Fashion Design e Communication Design.

I corsi dell’Istituto Modartech dell’area didattica in Fashion Design mirano a formare le seguenti figure professionali: Fashion Designer, Product manager, Fashion Stylist, Cool Hunter, Fashion Graphic Designer e Modellista. I laureati potranno lavorare in imprese di moda oppure operare come liberi professionisti. Durante il percorso di studio all’interno di questa area didattica lo studente può scegliere tra cinque specializzazioni: Fashion Graphic Design – Grafica e illustrazione digitale, Fashion Technology – Modellistica CAD Abbigliamento, High Tailoring – Tecniche di sartoria avanzata, Accessories Design – Design di calzature ed accessori, Fashion Hi-Tech – Capi e accessori ad alto contenuto tecnologico.

Chi si iscrive ai corsi dell’Istituto Modartech dell’area didattica in Communication Design potrà lavorare in aziende, agenzie pubblicitarie e di comunicazione, web agency ricoprendo il ruolo di designer, direttore creativo, project manager o social media manager. Anche in questo caso lo studente può personalizzare il proprio piano di studi scegliendo tra tre possibili indirizzi di specializzazione: Video Making – Creazione di contenuti visivi coinvolgenti, Social Media – Utilizzo professionale dei principali social network, Fashion Communication – Comunicazione di Moda.

Fashion Product Management: il percorso biennale di Istituto Modartech

Il Corso Fashion Product Management, autorizzato dal MUR-Ministero dell’Università e della Ricerca, permette di conseguire il Diploma Accademico di Secondo Livello – Laurea Magistrale. Una formazione specialistica e consulenziale per completare il già ampio range di competenze e conoscenze acquisite da percorsi di 1° livello:

Nel biennio, completo di stage, lo studente svilupperà le competenze fondamentali per poter ideare, progettare e sviluppare il proprio brand, dando vita ad una collezione di abbigliamento o accessori, così come diventare la figura di coordinamento all’interno di un ufficio prodotto. Il percorso offre l’opportunità di personalizzare il proprio piano di studi scegliendo tra due possibili indirizzi di specializzazione: Fashion Styling e Teaching Methods.

Lo studente che acquisisce questo titolo potrà lavorare come Fashion Designer, Product Manager, Responsabile Produzione, Docente Universitario. Il corso si conclude con un’esperienza di stage in un’azienda del settore in Italia oppure all’estero.

Fashion Hi-Tech: il nuovo Master di Istituto Modartech

Per quanto riguarda i master dell’Istituto Modartech attualmente è attivo il Master Fashion Hi-Tech, nato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna.

Un percorso di alta formazione con rilascio del titolo di Master di 1° livello riconosciuto dal MUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, finalizzato a formare profili di designer con capacità interdisciplinari, con l’obiettivo di progettare soluzioni tecnologiche indossabili, coniugando forma e funzionalità e creando prodotti innovativi. Il master si caratterizza per un connubio unico tra ricerca, tech, moda e design.

Questo percorso formativo della durata di 9 mesi conta sul sostegno di grandi maison della moda come Giorgio Armani Operations, Herno, Pattern Group e Valentino, ed è finalizzato a formare futuri professionisti del design, capaci di muoversi con competenza e creatività in un mercato sempre più esigente e competitivo, in grado di progettare capi di abbigliamento o accessori innovativi, utilizzando sensori e tecnologie avanzate per migliorare le prestazioni e l’esperienza d’uso dei prodotti.

Lo studente che acquisisce questo titolo potrà lavorare come Fashion Hi-Tech Designer, Designer di accessori e capi ad alto contenuto tecnologico, 3D CAD Designer, Project leader in progetti di ricerca multidisciplinari tra ingegneria e design, Product Innovation Manager, Technology Advisor dei comparti Fashion and Innovation Technology.

Il master si conclude con un’esperienza di stage in un’azienda del settore in Italia oppure all’estero.

Test ammissione Istituto Modartech: come funziona?

Per iscriversi ai corsi Istituto Modartech viene di solito fissato un colloquio motivazionale. Dopo aver scelto il corso di proprio interesse, lo studente deve richiedere il modulo di iscrizione, compilarlo e inviare in allegato un documento di identità. Lo studente verrà ritenuto iscritto nel momento in cui l’istituto riceverà il pagamento dell’iscrizione, come indicato nell’apposito modulo.

Ogni mese si tengono degli open day sui corsi di laurea triennale e sui corsi professionali, dove vengono fornite tutte le informazioni necessarie per orientarsi. Gli open day si svolgono sia in presenza sia online. Durante la giornata è possibile sostenere un colloquio individuale di orientamento.

Costi Istituto Modartech: tasse e borse di studio

Per quanto riguarda i costi dell’Istituto Modartech, la retta annuale dei corsi di laurea ammonta a circa 8.500 €. Se invece ti stai chiedendo quanto costa un master all’Istituto Modartech, sappi che parliamo di circa 14.000 €. È possibile rateizzare l’importo ed ottenere agevolazioni e borse di studio.

Per quanto riguarda le borse di studio dell’Istituto Modartech, gli studenti meritevoli possono usufruire della copertura parziale della retta dei corsi triennali in Fashion Design e Communication Design.

Il bando è aperto a tutti i cittadini con diploma di scuola superiore che intendono iscriversi al primo anno e che non abbiano ancora compiuto 26 anni. Per partecipare è necessario realizzare un progetto creativo, come indicato nel bando.

Le borse di studio dell’Istituto Modartech vengono assegnate per merito, secondo l’insindacabile giudizio di una Commissione che valuta tutti i progetti pervenuti e tiene in considerazione la motivazione di ciascuno studente.

L’accademia propone anche il bando Modartech Experience, pensato per gli studenti del quarto anno delle scuole superiori che potranno partecipare ad una giornata di workshop e laboratori in sede. I diplomandi verranno chiamati a presentare un progetto creativo a tema moda o comunicazione e i più meritevoli potranno ottenere borse di studio per l’iscrizione ai corsi.

Infine l’Istituto Modartech collabora con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, prevedendo l’assegnazione di borse di studio a tutti i candidati idonei.

Sede Istituto Modartech: dove si trova l’accademia

L’Istituto Modartech si trova nel Centro Diffuso di Formazione per le Discipline Creative di Pontedera (provincia di Pisa), dove negli anni Quaranta, nacque la Vespa, icona dello stile e del design italiano.

Nei pressi dell’Istituto, sito in Viale Rinaldo Piaggio 7, si trovano il Museo Piaggio, l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la biblioteca Giovanni Gronchi.

L’accademia si trova vicino a Lucca e Livorno ed è facilmente collegata con il resto d’Italia grazie all’aeroporto di Pisa.

Tutte le aule che ospitano i corsi Istituto Modartech sono dotate di servizi professionali, oltre che di strumenti tecnologici e software innovativi.

Istituto Modartech: opinioni e recensioni degli studenti

Per quanto riguarda i corsi di Istituto Modartech le opinioni degli studenti sono generalmente molto positive.

Una studentessa scrive: “L’istituto mi era stato consigliato con il passaparola ed è stata la scelta migliore che potessi fare, mi ha avvicinato alla mia passione, mi ha permesso di inseguire il mio sogno e di incontrare diverse aziende”

Anche per quanto riguarda i corsi specializzazione dell’Istituto Modartech le opinioni sono molto buone. Una studentessa che ha frequentato il corso di modellistica CAD abbigliamento riporta: “Senza questo percorso non avrei mai potuto lavorare nel sistema della moda, dove serve una formazione per entrare. Oggi ho un lavoro in un’azienda importante!”