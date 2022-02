Tra i corsi di studio che godono di maggior attenzione e interesse c’è senza dubbio la laurea in Psicologia online. Sono molti infatti gli studenti che ogni anno dopo il diploma si iscrivono ai corsi triennali, attratti dal vasto campo di applicazione e dalle materie del corso: sono tanti però anche i professionisti già inseriti nel mondo del lavoro e in possesso di una laurea di primo livello che decidono di specializzarsi e accrescere il proprio bagaglio professionale con un corso di studi di secondo livello.

In entrambi i casi chi si iscrive a una laurea telematica in Psicologia ha la possibilità di seguire le lezioni e studiare da casa, senza la necessità di doversi recare in facoltà se non, ove richiesto, per sostenere gli esami. La laurea on line inoltre è riconosciuta dal Miur e ha pertanto la stessa validità dei titoli di studio rilasciati dalle università statali.

Ad attrarre ogni anno tantissimi studenti sono le aree di studio che il corso di Psicologia affronta e gli sbocchi lavorativi che offre.

Dal punto di vista didattico, Psicologia a distanza consente di acquisire le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche, nonché adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica. Importante anche la formazione che consente di acquisire adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione, cui si affianca lo studio delle lingue straniere.

Come anticipato in apertura di questa guida, studiare Psicologia a distanza offre una grande flessibilità. L’iscrizione ai corsi è infatti attiva tutto l’anno e non è quindi necessario attendere l’inizio di un anno accademico per scegliere di intraprendere un percorso di studi.

L’accesso alle lezioni, al materiale didattico (fornito dalla facoltà) e a tutte le attività proposte dall’ateneo online è inoltre possibile 24 su 24 per tutti i giorni della settimana. Questo aspetto si rivela particolarmente vantaggioso per quegli studenti e lavoratori o con famiglia che hanno necessità di coniugare gli studi con gli impegni personali.

Corsi di Laurea in Psicologia Online: le opzioni disponibili

La laurea online in Psicologia riconosciuta dal MIUR dispone di numerosi corsi che si dividono in corsi di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrale o di secondo livello. Le principali classi di laurea in Psicologia nelle offerta formativa delle telematiche sono:

Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (L-24)

Corso di laurea Magistrale in Psicologia (LM-51)

Il corso di laurea in Psicologia online L-24 è quella che comprende il maggior numero di indirizzi. In generale il corso si caratterizza per l’approccio piuttosto specifico allo studio delle materie psicologiche: accanto a Psicologia generale, Psicobiologia e Psicologia fisiologica, Psicometria, Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, Psicologia sociale trovano spazio un ampio spettro di materie interdisciplinari come Fisiologia, Biologia applicata, Logica e filosofia della scienza, Storia della filosofia, Pedagogia generale e sociale, Storia contemporanea, Storia della scienza e delle tecniche, Sociologia generale.

Le materie caratterizzanti appartengono invece agli ambiti disciplinari della Psicologia generale e fisiologica, della Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione, della Psicologia sociale e del lavoro e della Psicologia dinamica e clinica.

Vi è poi, come vedremo nel prossimo capitolo, un’ampia scelta di materie caratterizzanti nei diversi curricula offerti dalle Università on line e che possono essere scelte dallo studente.

Il Corso di laurea magistrale online in Psicologia (LM-51) ha un percorso che si sviluppa su un biennio di studi ed è caratterizzato da un approfondimento delle materie già affrontate nel triennio e da un ampio spazio dato alle specializzazioni.

Accanto a una solida preparazione riguardante la psicologia generale e sociale e alla psicologia dello sviluppo i laureati al corso magistrale in Psicologia dovranno aver sviluppato alte competenze dei fondamenti scientifici e metodologici della psicologia. Dovranno inoltre essere in possesso di una conoscenza di alto livello nel campo dell’informatica e della lingua inglese, al fine di consentire l’analisi e lo scambio di metodologie e informazioni scientifiche con la comunità internazionale di professionisti del settore.

Laurea Triennale in Psicologia online: i corsi disponibili

In questa parte della nostra guida forniremo le principali indicazioni riguardanti l’offerta e le differenze tra i corsi erogati di laurea triennale in Psicologia on line, che riassumiamo nella tabella seguente:

Unimarconi: Scienze e Tecniche Psicologiche online (L-24)

eCampus: Scienze e tecniche psicologiche online (L-24)

IUL: Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese (L-24)

Unifortunato: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Uninettuno: Psicologia – Discipline Psicosociali (L-24)

Unicusano: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Mercatorum: Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

Il corso di laurea triennale in Psicologia online appartiene alla classe di laurea L-24 e si sviluppa lungo un percorso didattico di tre anni alla fine del quale lo studente consegue un diploma di laurea di primo livello. Per il conseguimento del titolo di studio è necessario ottenere 180 Crediti Formativi, che vengono accumulati con la frequenza (conteggiabile anche on line, grazie ad appositi strumenti), con le attività organizzate dal corso di studi e con il passaggio della prova finale.

Attualmente sono ben sette gli atenei italiani online degli undici riconosciuti dal Miur che erogano il corso, il cui nome per intero è Scienze e Tecniche Psicologiche: Unimarconi, eCampus, IUL, Unifortunato, Uninettuno, Unicusano, Mercatorum

L’ateneo online Unimarconi eroga il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche con l’obiettivo principale di formare la figura professionale dello psicologo junior inteso come un professionista che collabora con uno psicologo senior per sviluppare e applicare i principi, le conoscenze i modelli e i metodi acquisiti nei diversi settori della psicologia al fine di promuovere lo sviluppo e il benessere dell’individuo o di gruppi di individui.

Unimarconi forma inoltre studenti in grado di proseguire il proprio percorso formativo e quindi professionale nei diversi settori della psicologia, raggiungendo con profitto l’obiettivo della laurea Magistrale.

Il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche online di eCampus incentra la propria formazione con l’obiettivo di permettere allo studente di acquisire le conoscenze necessarie sia per collaborare con uno psicologo affiancandolo nell’elaborazione della diagnosi, sia per svolgere autonomamente alcune attività nel settore.

Intende formare una figura professionale esperta nelle discipline psicologiche di base con competenze nelle metodiche sperimentali necessarie per operare, sotto la direzione di uno psicologo specialista, nelle istituzioni, in aziende pubbliche e private, scuole di ogni ordine e grado, organizzazioni sociali private e pubbliche, presso direzioni Risorse Umane di enti pubblici o aziende private.

Per l’ateneo telematico IUL il corso di laurea triennale in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese, afferente alla classe di laurea (L-24) ha l’obiettivo di fornire una solida preparazione in tutti i settori della psicologia, con particolare riferimento per la Psicologia del Lavoro e per la Psicologia Sociale.

Una particolare attenzione sarà rivolta al tema dell’Inclusione delle persone appartenenti a culture diverse nei luoghi di lavoro. Lo sviluppo di una solida preparazione di base, teorica e pratica, inoltre consente al laureato in Psicologia presso IUL di proseguire con profitto il corso di Laurea Magistrale, e accrescere così le proprie potenzialità professionali.

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) online dell’Università Telematica Unifortunato è volto a fornire una ampia e solida conoscenza dei vari ambiti delle discipline psicologiche (gli sviluppi storici, i diversi orientamenti e le frontiere attuali della ricerca, l’attenzione ai processi di sviluppo, l’orientamento alla persona e alle dinamiche inter soggettive, l’attenzione profonda verso processi affettivi, cognitivi, neurobiologici, comportamentali, sociali e culturali) promuovendo sin da subito lo sviluppo di competenze professionalizzanti e metodologiche.

Il triennio di studi si conclude con l’acquisizione dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea di primo livello. Unifortunato promuove l’inserimento nel mondo del lavoro per svolgere attività di natura preventiva, diagnostica e riabilitativa, presso strutture pubbliche o private, istituzioni educative, organizzazioni del terzo settore. Per l’accesso al corso non è richiesto nessun test di ingresso.

Chi decide di iscriversi alla laurea triennale in Psicologia – Discipline Psicosociali online di Uninettuno (ateneo telematico fondato il 15 aprile 2005), afferente alla classe di laurea (L-24) affronta un percorso formativo che accanto alle discipline di ricerca psicologica inserisce le discipline umanistiche e le neuroscienze. Questa caratteristica è in linea con lo stile dell’ateneo, capace di dare un impronta culturale e umanistica a tutta la propria offerta didattica.

L’obiettivo di questa linea è l’accrescimento non solo professionale, ma anche umano dei laureati, che saranno così in grado di affrontare con maggiore efficacia e sensibilità gli ambiti a tematica psicosociale, della formazione, delle risorse umane. Conseguire la laurea in psicologia a distanza con Uninettuno rappresenta un grande valore aggiunto, perché è proprio in questo ambito che è stato sviluppato il modello psico-pedagogico che ha consentito al nostro Ateneo di diventare leader mondiale nel settore dell’e-learning.

l Corso di Laurea triennale in Psicologia online dell’Università Niccolò Cusano consentono al laureato di cooperare attivamente con lo psicologo senior ai fini della promozione della salute e del benessere della persona partecipando alla strutturazione di progetti finalizzati.

Il corso di studi propone pertanto un’offerta formativa che integra la conoscenze dei diversi settori delle discipline psicologiche e delle procedure di indagine e di ricerca scientifica con gli aspetti di formazione pre-professionalizzante, focalizzata quindi sull’acquisizione di competenze concernenti la progettazione psicologica nei diversi contesti, lo sviluppo di metodologie di osservazione e l’utilizzo di strumenti psicometrici e di modelli relazionali per la valutazione.

Il Corso di Laurea Online in Scienze e tecniche psicologiche (L-24) di Unimercatorum si propone di integrare la formazione psicologica di base e generalista con l’approfondimento di conoscenze disciplinari relative ai processi sociali ed economici che fungono da contesto a vari livelli.

Per questo motivo tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, sono previsti seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, individuali e di gruppo, finalizzate all’acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali e nell’utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. Mercatorum è infatti l’ateneo sviluppato dalla Camera di Commercio Italiana e per questo motivo il lato pratico ha sempre una parte importante.

Laurea Magistrale in Psicologia Online: le specialistiche disponibili

La Laurea Magistrale in Psicologia online è la soluzione necessaria per chi è già in possesso di una laurea in psicologia di primo livello ma aspira a specializzare le proprie competenze e accrescere le proprie possibilità di carriera nel mondo del lavoro.

Unimarconi: Psicologia (LM-51)

eCampus: Psicologia e Nuove Tecnologie (LM-51

eCampus: Psicologia Giuridica (LM-51)

eCampus: Psicologia Clinica e Dinamica (LM-51)

Unifortunato: Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata (LM-51)

Uninettuno: Processi cognitivi e Tecnologie (LM-51)

Unicusano: Psicologia (LM-51)

Mercatorum: Psicologia del Lavoro e Organizzazioni (LM-51)

Il corso afferisce alla classe di laurea LM-51 e richiede, per il conseguimento del titolo, il raggiungimento di 120 crediti formativi. Alla base della formazione a distanza vi è, come per le lauree triennali, l’utilizzo della piattaforma didattica che ogni università telematica ha sviluppato per i suoi corsi.

Attualmente le Università telematiche riconosciute dal Miur che erogano il corso sono: Unimarconi, eCampus, Unifortunato, Uninettuno, Unicusano e Mercatorum.

Il corso di laurea Magistrale in Psicologia on line di Unimarconi fa parte dell’offerta formativa della facoltà di Scienze della Formazione e appartiene alla classe di laurea (LM-51). Si caratterizza per una solida preparazione delle discipline di base attraverso l’approfondimento dei modelli teorici più innovativi cui si affianca la dimensione pratica.

eCampus offre un percorso di laurea magistrale in Psicologia online con tre diverse specializzazioni. La laurea magistrale in Psicologia permette il proseguimento degli studi a un livello avanzato (Master, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione in Psicoterapia).Tutti i corsi afferiscono alla classe di laurea specialistica (LM-51):

Psicologia e Nuove Tecnologie

Psicologia Giuridica

Psicologia – Clinica e Dinamica

Psicologia e Nuove Tecnologie mira alla formazione di uno psicologo in grado di operare autonomamente e con scientificità nell’ambito delle nuove tecnologie. Il corso si focalizza sulle conoscenze tecniche e metodologiche che contraddistinguono da un lato l’utilizzo delle tecnologie informatiche per l’attività di ricerca e intervento nei contesti emergenti di comunicazione e informazione, dall’altro la gestione degli interventi individuali e di gruppo rivolti al sostegno, alla riabilitazione e alla prevenzione dei rischi dovuti all’uso della rete.

Il curriculum di Psicologia Giuridica (LM-51) dell’università telematica eCampus è pensato e strutturato per chi vuole ampliare le conoscenze tecniche, normative e metodologiche negli ambiti della tutela penale e civile di adulti e minori. Il corso garantisce agli studenti lo sviluppo di specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese. La laurea magistrale in Psicologia consente, inoltre, l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale degli Psicologi.

La laurea magistrale online eCampus in Psicologia – Clinica e Dinamica forma professionisti in grado di operare nella valutazione della domanda e nella definizione di un piano di trattamento/ intervento in area psicologico-clinica.

Il percorso di studi dà ampio spazio alle maggiori tematiche teoriche e applicative inerenti la psicologia e il ruolo che lo psicologo riveste nell’evoluzione dell’uomo e nello sviluppo delle sue potenzialità. Il corso inoltre presta particolare attenzione alle conoscenze tecniche e metodologiche che sottendono alla gestione di attività di intervento psicologico e psicosociale su individui, coppie, gruppi e organizzazioni, rivolte alla diagnosi, alla riabilitazione, al sostegno, alla prevenzione e alla ricerca psicologica.

Unifortunato nasce nell’aprile del 2006 con un modello formativo basato sulla valorizzazione delle persone, sulla libertà di pensiero e di ricerca, sulla responsabilità nelle relazioni sociali. La laurea magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata offre avanzate conoscenze metodologiche relativamente allo studio e alla modellizzazione dei processi cognitivi, alla neuropsicologia, alle basi psicologiche dei disturbi del comportamento e ai modelli e tecniche d’intervento psicologico.

Il Corso offre inoltre una prospettiva di formazione post-universitaria di ricercatore nel campo della psicologia cognitiva o delle neuroscienze cognitive, da svolgere all’Università o presso altri enti di ricerca pubblici e privati.

La laurea magistrale in Processi Cognitivi e Tecnologie di Uninettuno fa parte della facoltà di Psicologia (LM-51). L’approccio interdisciplinare, tipico di questo ateneo, allo studio del sistema mente-cervello, dell’interazione uomo-macchina e dell’interazione umana nei nuovi scenari sociali, integra gli approcci tecnologico e cognitivo con lo scopo di permettere una migliore comprensione dell’agire umano, focalizzando l’intervento didattico e le altre attività formative principalmente sugli aspetti didattici multimediali e sull’interazione uomo-macchina.

Tre gli indirizzi disponibili:

Tecnologie di supporto clinico alla persona

Cyberpsicologia

Neuroscienze

Comune denominatore ai diversi curricula è comunque lo studio della mente e del comportamento degli organismi nei contesti di interazione uomo-macchina e nei nuovi scenari di interazione sociale e lo studio del linguaggio tanto da un punto di vista scientifico (linguistico, psicologico) quanto da un punto di vista tecnologico (tecniche di trattamento del linguaggio).

Anche l’Università Telematica Niccolò Cusano eroga il corso di laurea magistrale in Psicologia. Esso funge da naturale prosecuzione al corso di laurea triennale in psicologia erogato dallo stesso ateneo, e ne arricchisce le potenzialità e gli sbocchi professionali con due distinti curricola:

Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e dei Servizi

Psicologia Clinica e della Riabilitazione

Il primo fornisce conoscenze utili per poter svolgere attività psicologica nell’ambito delle risorse umane.

Il curriculum in Psicologia clinica e della riabilitazione invece si concentra sulla figura professionale di supporto psicologico da impiegare nel sistema sanitario nazionale o in ambito privato.

Il Corso di Laurea Magistrale Psicologia del lavoro e delle organizzazioni online promosso da Mercatorum, promuove conoscenze avanzate, nonché competenze metodologiche, relazionali e riflessive, come pure abilità tecniche necessarie allo psicologo sociale per intervenire nei contesti lavorativo-organizzativi nel quadro di un’ottica di mercato. L’obiettivo principale dell’attività formativa professionalizzante di questo corso di laurea magistrale è rappresentato dalla gestione del personale che lavora in contesti organizzativi di vario ordine e grado.

Se sei interessato ad un corso di laurea magistrale in Psicologia online ma hai bisogno di ulteriori informazioni consulta i nostri esperti senza alcun impegno compilando il form che trovi a fine pagina.

Università Telematiche con Psicologia: le facoltà online

Come abbiamo visto, chi è alla ricerca di un corso presso un’Università telematica in Psicologia può sceglie, per l’anno accademico in corso, tra una vasta offerta di proposte formative disponibili sia per la laurea triennale di primo livello (L-24) che per quella magistrale di secondo livello (LM-51). Le università online che erogano il corso in Psicologia sono:

Unimarconi

eCampus

IUL

Unifortunato

Uninettuno

Unicusano

Mercatorum

Si tratta di sette delle 11 Università telematiche riconosciute dal Miur in grado quindi di rilasciare titoli di studio aventi valore legale equivalenti a quelli rilasciati dalle università statali. Comune a tutte le Università online è l’attività didattica basata sull’utilizzo di una piattaforma didattica (diversa da ateneo ad ateneo) alla quale gli studenti iscritti ai corsi possono accedere.

Queste piattaforme sono fruibili 7 giorni su 7 e 24 ore al giorni, e consentono di assistere alle video lezioni, di scaricare il materiale didattico (compreso nei costi di iscrizione), di partecipare alle esercitazioni on line e di rimanere in contatto con i tutor dei corsi messi a disposizione delle università e con le segreterie didattiche. Tuttavia studiare Psicologia in Università online non è un’esperienza standard, vediamo insieme le principali caratteristiche di ogni Università telematica con Psicologa.

L’Università degli studi Guglielmo Marconi, meglio nota come Università telematica Unimarconi, è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 1 marzo 2004. L’Ateneo unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza (attualmente limitata come da DPCM relativi all’Emergenza sanitaria) attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati di apprendimento e di formazione umana e culturale per lo studente. Vanta oggi oltre vanta ad oggi oltre 16.000 studenti, attratti dalle soluzioni didattiche tecnologicamente avanzate e dalla vocazione internazionale, che costituiscono i pilastri su cui la Unimarconi è stata fondata nonché un obiettivo imprescindibile.

eCampus è uno tra i più frequentati atenei online e conta oggi oltre 50.000 iscritti, con un trend di crescita pressoché costante. Vanta una diffusa rete di sedi in tutto il territorio nazionale, aspetto che rende il rapporto con gli studenti più stretto e proficuo.

La facoltà di Psicologia eCampus è strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo di studio rilasciato, ma ha una diversa modalità organizzativa delle lezioni: gli studenti possono seguire online dal proprio computer o dall’App Mobile in qualsiasi momento, hanno a disposizione un tutor personale online e le uniche attività che è indispensabile svolgere in presenza – nelle sedi accademiche – sono gli esami e la discussione della tesi. Per questo aspetto ovviamente occorre attenersi alle indicazioni che il Governo fornisce periodicamente relativi all’attuale emergenza sanitaria.

L’università telematica degli studi IUL nasce con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2005 e rilascia titoli di studio aventi valore legale. Si tratta di un’università telematica pubblica non statale sottoposta ad accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR: l’offerta formativa di IUL risponde pertanto ad un preciso quadro normativo, a garanzia di una qualità formativa in continuo accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit. La facoltà di Psicologia online eroga attualmente il solo corso di laurea triennale, basato sull’integrazione degli aspetti relativi alla psicologia dell’individuo e quelli concernenti le dinamiche psicologiche di gruppo.

Unifortunato nasce nell’aprile del 2006 con un modello formativo basato sulla valorizzazione delle persone, sulla libertà di pensiero e di ricerca, sulla responsabilità nelle relazioni sociali. Si tratta di un ateneo di piccole dimensioni, quindi molto attento alle esigenze del singolo e in grado di erogare corsi di alta qualità. La facoltà di Psicologia eroga sia il corso triennale che quello di laurea magistrale con l’obiettivo di formare laureati e professionisti con solide basi psicologiche e con un approccio di ampio respiro culturale.

L’università telematica Uninettuno è un ateneo che fonda la sua attività Attraverso i poli tecnologici distribuiti sul territorio nazionale ed internazionale, supportando le attività didattiche e di apprendimento per le singole facoltà e garantendo sempre uno standard formativo eccellente.

Fondata il 15 aprile 2005 con decreto ministeriale vanta oggi più di 15.000 iscritti provenienti da oltre 160 Paesi e rilascia titoli riconosciuti in Italia, in Europa e in alcuni paesi dell’area Mediterranea. La Facoltà di psicologia eroga il corso triennale e magistrale a distanza di eccellenza, perché proprio in questo ambito è stato sviluppato il modello psico-pedagogico che ha consentito all’Ateneo di diventare leader nel settore dell’e-learning.

L’Università telematica Niccolò Cusano è un ateneo non statale di Roma fondato nel 2006 e legalmente riconosciuto dal MIUR con decreto ministeriale del 10 maggio 2006. Il modello didattico si caratterizza per una gestione della formazione blended (o mista) e quindi sia in presenza che on line. Gli studenti e le studentesse possono frequentare l’ateneo Unicusano come farebbero se fossero iscritti in un’Università tradizionale, ma possono anche decidere di seguire i corsi online o ancora di alternare la modalità di frequenza, tutto in assoluta libertà.

Naturalmente in questo periodo occorre tenere ben presenti le restrizioni che potrebbero esserci in questo periodo di emergenza sanitaria. La facoltà di Psicologia si prefigge infatti lo scopo di offrire allo studente delle competenze metodologiche nello studio dei processi psicologici e delle scienze umane. Il corso è fruibile online e, attraverso i servizi aggiuntivi, in presenza presso il campus Unicusano (ferme restando

L’Università Mercatorum, o Unimercatorum, è l’università delle Camere di Commercio Italiane. Non sorprende quindi il fulcro e la caratteristica principale di questo ateneo risiedano nella ricerca costante per l’innovazione e la preparazione per il mercato dell’impresa e del lavoro. L’università privata Mercatorum offre infatti percorsi misti di studio online e di applicazione pratica attraverso stage e altre forme di formazione attiva. La facoltà di psicologia on line, in linea con questo criterio, permette di integrare la formazione di base con conoscenze e discipline relative ai processi sociali ed economici.

Se stai pensando di iscriverti ad un corso di Psicologia online in una Università telematica e desideri ulteriori informazioni compila il form a fondo pagina e contatta senza impegno i nostri esperti.

Laurea online in Psicologia: quanto costa?

Se stai pensando di iscriverti ad un corso telematico e vuoi conoscere i costi della laurea in Psicologia online leggi attentamente questa sezione della guida.

Mediamente i costi per una laurea online in psicologia vanno da circa € 1.600 a circa € 4.000, poiché tutti i corsi di laurea online hanno dei costi variabili: al costo della retta, da corrispondere ogni anno, occorre infatti aggiungere alcune voci di spesa che andiamo ad elencare.

In generale possiamo dire che al costo dell’immatricolazione ai corsi di Psicologia online potrebbero aggiungersi quelli riguardanti la tassa regionale per il diritto allo studio, che può variare da regione a regione e generalmente non supera i 140 euro. Possono inoltre essere previsto dei costi di segreteria e costi legati al rilascio di certificati e titoli di studio. Può essere inoltre previsto all’atto di iscrizione un contributo standard annuale per i costi base della segreteria didattica.

Unimarconi: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche online (L-24) da € 1.600 a € 2.250

Unimarconi: laurea magistrale in Psicologia (LM-51) da € 1.600 a € 2.250

eCampus: laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche online (L-24) Da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale in Psicologia e Nuove Tecnologie (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale in Psicologia Giuridica (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

eCampus: laurea magistrale Psicologia (Clinica e Dinamica (LM-51) da € 2.600 a € 3.900

IUL: laurea triennale in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese (L-24) da € 2.500 a € 2.500

Unifortunato: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) da € 2.240 a € 2.800

Unifortunato: laurea magistrale in Psicologia Comportamentale e Cognitiva Applicata (LM-51) da € 2.400 a € 3.000

Uninettuno: laurea triennale in Psicologia – Discipline Psicosociali (L-24) da € 1.600 a € 2.000

Uninettuno: laurea magistrale in Processi cognitivi e Tecnologie (LM-51) da € 1.760 a € 2.200

Unicusano: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) da € 2.900 a € 3.600

Unicusano: laurea magistrale in Psicologia (LM-51) da € 3.900 a € 4.100

Mercatorum: laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) € 3.000

Mercatorum: laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni (LM-51) € 3.000

Occorre infine sottolineare che anche per la laurea in Psicologia online i costi delle Università telematiche possono essere agevolati tramite la rateizzazione dei pagamenti. Sono previsti poi sconti per quelle categorie che hanno sottoscritto una convenzione con l'ateneo. Va inoltre ricordato che anche nelle università telematiche può essere garantito il diritto allo studio per individui con comprovata situazione di disabilità permanente superiore al 66%, come stabilito dalla legge 104/92. Tuttavia non tutti gli atenei applicano in egual misura la stessa politica in tema di agevolazioni: per questo motivo ti invitiamo a contattare i nostri esperti compilando senza alcun impegno il form che trovi a fine pagina.

Qual è la migliore Università Telematica con Psicologia?

Non è facile in generale dire quale possa essere la migliore università telematica con Psicologia. Molti sono infatti i criteri da considerare, ma in questa sezione della nostra guida proveremo a dare una nostra opinione.

Se siete alla ricerca di un corso di studi che coniughi bene qualità e convenienza probabilmente la migliore università telematica con Psicologia è Unimarconi, che offre corsi di laurea triennale e magistrale di qualità ad un prezzo davvero interessante.

Se state cercando un Ateneo capace invece di offrire un’ampia scelta potete senza dubbio affidarvi ad eCampus, che si rivela la migliore università telematica con Psicologia grazie alla vasta scelta di indirizzi all’interno del corso, soprattutto per quanto riguarda la laurea magistrale.

Se invece siete alla ricerca di una formazione di respiro internazionale che sappia coniugare bene la didattica con un ambiente ricco di stimoli la migliore università telematica con Psicologia è probabilmente Uninettuno.

In linea più generale però possiamo affermare che gli atenei online hanno un livello generalmente alto della propria offerta formativa e del servizio che erogano, con segreterie didattiche e orientamento molto attenti alle esigenze degli studenti. Ognuno degli atenei illustrati in questa guida potrebbe essere quindi il più adatto alle vostre esigenze. Occorrerà stare attenti, nella ricerca della migliore università online in Psicologia, ad alcuni aspetti.

Sarà importante ad esempio verificare se l’Ateneo telematico possiede una sede fisica nella propria città o regione di residenza, in modo da potersi recare con facilità in casi di esami in presenza o per la discussione della tesi di laurea. Sarà poi bene valutare si si possiedono i requisiti per accedere a sconti per determinate categorie o agevolazioni previste per legge, perché questo potrebbe ridurre in maniera apprezzabile il costo del corso di studi.

La parte didattica ovviamente, sarà pure da tenere in grande considerazione: i piani di studio possono variare, soprattutto per quanto riguarda gli insegnamenti a scelta, ed essere quindi più o meno adatti alle vostre inclinazioni. In definitiva sarà la somma di questi elementi unita alla capacità di andare incontro alle vostre esigenze a dirvi qual è, per voi, la migliore università telematica con Scienze e Tecniche Psicologiche.

Ma perché scegliere un’Università in Psicologia online?

L’iscrizione al corso di laurea telematica in Psicologia consenta di ottenere un titolo di studio in tutto e per tutto equivalente a quello che si ottiene con un corso di studi in presenza, tradizionale.

I corsi di laurea online sono infatti equiparati a quelli delle università statali e consentono di accedere oltre che alle selezioni per l’impiego ai concorsi nazionali previsti per legge, come ad esempio quelli per l’insegnamento.

Il corso di laurea in Psicologia on line è perfetto quindi per studenti e lavoratori che non hanno la possibilità de seguire le lezioni in presenza. E’ particolarmente adatto inoltre per tutti quegli studenti lavoratori che hanno necessità di gestire il tempo da dedicare allo studio in base alle proprie necessità. Grazie alle facoltà online sarà possibile dunque coniugare impegni didattici e vita privata, lavoro ed esami e sarà più semplice terminare il corso di studi nel tempo stabilito.

Studiare in una università telematica infatti consente di avere accesso alle lezioni in qualunque momento, senza limitazioni, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ciò è possibile grazie alle piattaforme telematiche che ogni università telematica ha sviluppato in base alla propria esperienza e alle proprie prerogative: si tratta comunque di strumenti didattici all’avanguardia in grado di formare e valutare la preparazione in assoluta autonomia senza perdite di tempo.

Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l'anno: requisito fondamentale è il possedimento di un diploma di scuola superiore. Le prove finali relative ai singoli esami devono in generale essere sostenute con modalità in presenza: occorre però considerare che il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo obbliga gli atenei a optare per soluzioni differenti. Puoi compilare il form di fine pagina se desideri avere ulteriori informazioni.