LM-19: Classe di Laurea Magistrale in Informazioni e sistemi editoriali

Durante i due anni del corso di laurea avrai l’opportunità di esplorare il mondo dell’informazione a livello nazionale e internazionale. Studierai le più recenti tecnologie impiegate nella comunicazione e nei sistemi editoriali, e soprattutto affinerai le tue capacità nella scrittura creativa.

È fondamentale avere competenze linguistiche oltre all’italiano, preferibilmente in una lingua dell’Unione Europea, per completare con successo il percorso di laurea in Informazione e Sistemi Editoriali (LM-19). Questo ti consentirà di consolidare le basi per il tuo futuro professionale, ottenendo una solida preparazione anche in ambiti come la sociologia, l’economia e il diritto. Questa guida ti fornirà indicazioni su come applicare le competenze acquisite durante il corso di Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali.

