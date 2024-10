Guida completa ai Master LUM 2024

Università LUM: tutti i master di primo e secondo livello

L’università LUM mette al centro la formazione delle nuove generazioni di ragazzi, come volano per la crescita culturale delle nuove classi dirigenti e produttive, fondamentale per aiutare la crescita economica e sociale del Mezzogiorno. L’impegno dell’ateneo nella promozione della formazione di qualità si riflette nella convinzione dell’importanza di dare agli iscritti le competenze di cui hanno bisogno per competere a livello mondiale. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master LUM per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi principali che si possono seguire in questo ateneo privato con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master LUM, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Master di primo livello LUM

I Master LUM di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica) che integrano la formazione accademica con contenuti professionalizzanti.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). Le lezioni si devono svolgere in presenza obbligatoriamente ed i corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Executive Education, Tourism & Hospitality, Pubblica Amministrazione, Professioni Sanitarie, Giurisprudenza, Sanità, Economia, Banking & Finance, Digital Transformation e Tourism & Hospitality.

Tra i corsi principali impossibile non citare Agrifood, Wine and Local Management (MAWIL), Corporate and Real Estate Finance (MACREF) e Insurance Protection Management (MAPMA). Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Master di secondo livello LUM

I Master LUM di secondo livello sono sempre tanti e suddivisi per aree tematiche: sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica) che integrano la formazione accademica con contenuti più tipicamente professionalizzanti e sono indirizzati alla massima specializzazione.

L’ammissione richiede il possesso di una laurea di secondo livello, con requisiti aggiuntivi specifici. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU). Le lezioni si devono svolgere in presenza ed i corsi fanno parte delle seguenti aree di studi: Executive Education, Tourism & Hospitality, Pubblica Amministrazione, Professioni Sanitarie, Giurisprudenza, Sanità, Economia, Banking & Finance, Digital Transformation e Tourism & Hospitality.

Tra i corsi principali impossibile non citare Innovation Insurance Management (EMINIM), Governance e Gestione Sostenibile dell’Enogastronomia e del Territorio (EMAGSET) e Diplomatic, Economic and Strategic Perspectives in Global Scenarios (EMDES). Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Costo dei Master LUM

Ma quanto costa un master LUM? Il prezzo dei Master LUM varia da un minimo di 2mila euro (come per il Master in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie) ad un massimo di 35mila euro (come per Management e Fiscalità per i Dirigenti della Pubblica Amministrazione).

Per il conseguimento dell’attestato finale è richiesta una frequenza pari ad almeno il 70 per cento del monte ore complessivo delle lezioni. Per iscriversi è necessario compilare un modulo presente sul sito ufficiale dell’università ed allegare anche i seguenti documenti:

Copia della ricevuta del pagamento della prima rata

Certificato di laurea

Fotocopia del documento d’identità

N. 1 Marca da bollo da 16 euro

N. 1 Fototessera

Informativa Privacy

Retta master LUM: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master LUM varia principalmente dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Ricordiamo però che la prima somma di denaro da versare, come vi abbiamo già detto in precedenza, è quella per la tassa di ammissione detraibile dalla prima rata della tassa d’iscrizione, in caso di conferma dell’immatricolazione.

Gli allievi possono effettuare i pagamenti attraverso un bonifico bancario oppure – più velocemente – nella pagina personale di MYLUM grazie alla piattaforma PagoPA. Il pagamento delle tre rate deve avvenire rispettando le date di scadenza che si trovano sul bando di iscrizione. In merito a PagoPa, gli studenti devono cliccare sul relativo “codice di pagamento” e selezionare successivamente “Paga con PagoPA” per essere reindirizzati sulla piattaforma dedicata per concludere la transazione con carta di credito, conto corrente oppure altri metodi di pagamento (come per esempio Paypal). Il pagamento risulta immediato.

In caso di iscrizione ordinaria oppure con uno sconto del 10 oppure del 20 per cento, è necessario pagare la prima rata pari al 40 per cento del costo di iscrizione, all’atto dell’iscrizione, la seconda rata pari al 30 per cento del costo di iscrizione, entro il giorno 20 del secondo mese successivo all’inizio delle attività didattiche, infine la terza rata pari al 30 per cento del costo di iscrizione, entro il giorno 20 del quarto mese successivo all’inizio delle attività didattiche.

il mancato pagamento delle rate successive alla prima causa la sospensione dal Master (con impossibilità di sostenere esami e frequentare le lezioni) fino a regolarizzazione della posizione. Inoltre il mancato saldo delle rate successive alla prima entro i termini previsti, con versamento effettuato oltre il quinto giorno dalla scadenza, comporta il pagamento di una penale di 200 euro. In caso di ritiro o rinuncia dal Master, lo studente non ha alcun diritto a richiedere la restituzione di quanto già versato a titolo di quota di iscrizione e sarà, allo stesso tempo, obbligato a versare le restanti rate della quota totale di iscrizione.

In merito agli sconti dei Master LUM, è prevista una riduzione del 10 per cento per i laureati dell’Università LUM. Queste sconto non può cumularsi con altre agevolazioni. Nel caso di concorso oppure con l’iscrizione tramite azienda convenzionata lo sconto si alza fino al 20 per cento. Senza dimenticare il 15 per cento di sconto su Early Bird, ovvero per chi prenota l’iscrizione al Master in anticipo a fronte di un acconto di 500 euro di preiscrizione.

Senza dimenticare che LUM School of Management e BNL Gruppo BNP Paribas insieme per il tuo futuro hanno stretto un patto per far continuare il percorso di studi post lauream agli studenti con maggiore serenità: gli allievi possono infatti richiedere un prestito dedicato da BNL Gruppo BNP Paribas. Il prestito in questione di far fronte a quanto necessario ad affrontare il percorso di studi: rette, acquisto dei libri di testo, acquisto di un PC/Tablet, spese per l’alloggio e spese di trasporto per gli iscritti fuori sede.

È stata sottoscritta una convenzione anche tra Lum School of Management e Deutsche Bank per il finanziamento a copertura della quota di iscrizione del Master.

Opinioni Master LUM

I master LUM hanno recensioni che sono molto positive: sono consigliati per la loro flessibilità nel dare modo agli iscritti di organizzare le lezioni in base ai propri impegni. Inoltre la segreteria e l’ufficio orientamento studenti presso la LUM si distinguono per la loro costante disponibilità e professionalità. I docenti sono altamente qualificati e metto a disposizione una esperienza di apprendimento di alto livello.

Conclusione

I Master LUM sono quindi consigliati, non a caso rappresentano una solida presenza nel panorama dell’istruzione nel Sud Italia.

La nostra guida finisce qui, ma se avete necessità di altre informazioni sui Master LUM oppure avete qualche domanda in merito a qualcosa di quello di cui vi abbiamo parlato, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!