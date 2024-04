L’università telematica degli studi IUL è una realtà pubblica, ma non statale, inaugurata nell’anno accademico 2006. Questo ateneo telematico è riconosciuto dal MIUR e rilascia quindi titoli accademici con lo stesso valore legale di quelli delle università tradizionali, in quanto è in grado di erogare Master Online, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in vari settori disciplinari, organizzati in collaborazione con prestigiose aziende, enti e associazioni.

In questo nostro approfondimento vi parleremo di tutti i master a disposizione nell’ateneo, inoltre vi illustreremo l’elenco completo di questi corsi senza dimenticare un approfondimento sui costi. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Master Online IUL

L’Università Telematica IUL eroga attualmente 5 master di 1° livello, quindi accessibili a chi è in possesso di una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è permesso di partecipare in qualità di uditori). A questi si aggiungono diversi master dedicati al mondo scuola.

Vediamo allora l’elenco completo dei master IUL con i relativi dettagli:

Master IUL di 1° livello

I master di 1° livello sono cinque e sono erogati in modalità e-learning, allo stesso modo dei corsi di Laurea IUL. Questo significa che sulla piattaforma messa a disposizione dall’ateneo si può trovare tutto il materiale didattico e ci si può collegare semplicemente con un click: basta una buona connessione ed un computer o anche solo uno smartphone. Le lezioni sono caricate sotto forma di video registrazioni e si possono visionare in modalità asincrona in qualsiasi momento della giornata h24, 7 giorni su 7.

Ecco l’elenco dei Master IUL di I Livello:

Ricordiamo che questi corsi seguono il modello formativo dell’Università Telematica degli Studi IUL, perciò per ogni modulo è previsto un momento di didattica erogativa (videolezioni, courseware, materiali di approfondimento, risorse in rete) e un momento di didattica interattiva (forum, etivity). Per avere l’attestato del master è necessario superare i test online e prove di valutazione obbligatorie predisposte dal professore di riferimento volte a verificare le conoscenze e le competenze maturate con lo studio.

Master IUL di 2° livello

Attualmente IUL non ha a disposizione Master di 2° livello, ovvero quelli che sono accessibili solo ed esclusivamente a chi è in possesso di una laurea magistrale oppure specialistica. Non è escluso che in futuro possano essere aggiunti corsi di questo tipo nell’offerta formativa.

Costi Master IUL

Infine qual è il costo dei Master IUL? I costi variano da 1.016 euro a 20.032 euro, a seconda del percorso scelto. Il master IUL più economico è quello in Esperto in servizi e politiche del lavoro (1.016 euro di retta), mentre il più costoso è quella in Arti e Scienze Culinarie che ha un prezzo totale di 20.032 euro, si tratta però di un master professionalizzante molto strutturato che ha una durata di due anni e prevede una parte del corso in presenza.

Per effettuare l’iscrizione ai corsi di cui vi abbiamo appena parlato è necessario registrarsi alla piattaforma Gomp. Le iscrizioni ai corsi di laurea sono aperte tutto l’anno, mentre le iscrizioni ai master e ai corsi di perfezionamento e formazione sono vincolate alle date di inizio di ogni attività.

