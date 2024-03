IUL è una università telematica nata da due enti pubblici: l’Università degli Studi di Firenze e l’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), il più antico Ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione e Agenzia per l’Italia del Programma Erasmus+. Si tratta dell’unica università telematica italiana che ha soli soci pubblici, non statale, pur essendo una università telematica privata.

L’offerta formativa dell’università online IUL risponde a criteri di garanzia di qualità e si orienta sempre più verso settori innovativi e più originali dei corsi di laurea reperibili un po’ in tutti gli altri atenei online. Prima di vedere nello specifico quali sono tutti i corsi erogati, vi ricordiamo quali sono le facoltà che si trovano all’interno di questa università e soprattutto i costi di ogni singolo corso.

Corsi di Laurea IUL: Facoltà, Tipologie e Costi

IUL ha corsi di laurea che fanno riferimento alle seguenti facoltà: Scienze Motorie, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia, Economia con corsi triennali e magistrali (non sono presenti invece corsi a ciclo unico).

Per quanto riguarda i costi IUL la retta è di 2.500 euro, a cui vanno aggiunti 16 euro per la marca da bollo virtuale e 140 euro della tassa regionale. Anche IUL mette a disposizione degli studenti agevolazioni, convenzioni e borse di studio per avere uno sconto annuale sulla retta.

Corsi di Laurea Triennale IUL

L’università telematica degli Studi IUL trae la sua forza dalla organizzazione e la gestione della formazione interamente a distanza: si tratta di corsi per chi si vuole mettere velocemente alla prova sul campo, per chi intende analizzare la realtà con strumenti nuovi oppure per chi è orientato verso l’analisi dei labirinti tortuosi della mente.

In tutto, l’università IUL eroga 5 corsi di laurea triennale. Ecco l’elenco completo:

Corsi di Laurea Magistrale IUL

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale IUL, vengono erogati solo due corsi destinati a chi si vorrà poi occupare di insegnamento o chi vorrà lavorare all’interno di aziende strutturate per LM-57 Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali, oppure per chi vuole avere maggiori competenze nel settore della comunicazione con LM-91 Innovazione Digitale e Comunicazione.

Corsi Singoli IUL

Infine ai corsi singoli IUL possono iscriversi le persone anche se già laureate, e anche se già iscritte a corsi di studio presso altre strutture, anche estere. I corsi in questione non sono finalizzati al rilascio di un titolo, ma solo di un certificato con esami sostenuti. Infine ci si può iscrivere per scopi professionali o concorsuali per i quali sia richiesto un aggiornamento o perfezionamento.