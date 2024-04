I master Uninettuno sono erogati online e fruibili in modalità telematica attraverso la piattaforma dell’università: molti di questi corsi sono realizzati in collaborazione con prestigiose istituzioni straniere, a conferma della vocazione fortemente internazionale di questa struttura. Ricordiamo che Uninettuno rilascia titoli accreditati sia in Italia che in Europa, come tutte le università online riconosciute dal Miur.

La frequenza è obbligatoria e viene calcolata grazie al monitoraggio delle attività svolte in piattaforma dagli iscritti: il non raggiungimento di ore di studio e verifica comporta l’esclusione dagli esami e dalla valutazione finale. I master hanno una durata di un anno accademico per un totale di 60 CFU (Crediti Formativi Universitari): ogni materia si conclude con un test di valutazione finale il cui risultato definisce il voto di ammissione alla discussione della tesi di fine corso. L’esame finale riguarderà un argomento del corso concordato col professore della materia prescelta.

Nella nostra guida vi parleremo di tutti i corsi di questo tipo a disposizione in questa realtà ed i relativi costi. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Master Online Uninettuno

L’università telematica Uninettuno eroga attualmente master esclusivamente di 1° livello, perciò accessibili a chi possiede una laurea triennale o magistrale, a professionisti e diplomati in specifici ambiti professionali (ai quali è consentito di partecipare in qualità di uditori).

Vediamo allora l’elenco completo dei master Uninettuno con i relativi dettagli:

[tabella]

Master Uninettuno di 1° livello

I master messi a disposizione da Uninettuno sono esclusivamente di 1° livello (in tutto sono 12): sono rivolti a neolaureati che intendono specializzarsi in un campo specifico e a lavoratori che hanno voglia di migliorare la propria posizione lavorativa. La modalità di erogazione è varia, infatti molti corsi sono in modalità full online, ma non mancano corsi blended (quindi in modalità mista).

Ecco l’elenco dei Master di I Livello:

[tabella]

Master Uninettuno di 2° livello

Non ci sono a Uninettuno Master di 2° livello, ossia quelli accessibili a chi possiede una laurea magistrale oppure specialistica.

Nonostante ciò, oltre ai Master di cui vi abbiamo parlato in precedenza, Uninettuno organizza anche una serie di master in partnership con alcune prestigiose istituzioni internazionali. Nella maggior parte dei casi si tratta di corsi – nelle area di Economia e di Ingegneria – in lingua inglese per i quali perciò è necessario attestare il livello di conoscenza della lingua.

Costi Master Uninettuno

Per quanto riguarda il costo dei Master Uninettuno, possiamo dire che i prezzi variano tra 1.800 euro e 3.000 euro, per quanto riguarda i master erogati esclusivamente online. I master che, invece, prevedono una parte in presenza hanno ovviamente un costo maggiore, che va dai da 4.000 euro a 7.500 euro.

Ricordiamo, infatti, che i master online, oltre ad essere di solito meno costosi rispetto a quelli in presenza, danno modo agli stessi allievi di risparmiare su tutta una serie di spese extra necessarie per frequentare fisicamente l’università quali i libri, i trasporti e l’eventuale alloggio per i fuori sede.

La nostra guida finisce qui; se avessi bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a compilare il form qui di seguito. Verrai ricontattato in breve tempo dagli esperti di AteneiOnline, che ti daranno un orientamento personalizzato ed in forma gratuita.