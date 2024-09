Costi Uninettuno: guida completa con prezzi e convenzioni

L’Università Uninettuno ha costi che possono variare da un minimo di 1.900 € a un massimo di 2.200 €, a seconda del corso scelto e delle agevolazioni disponibili per gli studenti. Prima di visionare le convenzioni a cui possono accedere gli iscritti, vi parleremo dei costi dei corsi di laurea, dei master e dei corsi singoli. Non mancherà un focus sui pagamenti veri e propri della retta. Pronti alla lettura?

In questa guida:

Costi dei Corsi di Laurea Uninettuno

Il costo della retta della maggior parte dei corsi di laurea Uninettuno di tipo triennale va da un minimo di 1.900 euro fino a un massimo di 2.000 € all’anno. Ricordiamo che gli iscritti all’ateneo Uninettuno non sono tenuti al pagamento della Tassa per il diritto allo studio della regione Lazio (che ammonta a euro 140 all’anno per le altre università telematiche e non) né al momento dell’immatricolazione, né per l’iscrizione agli anni successivi al primo.

I pezzi per l’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale Uninettuno può variare tra 2.100 € e 2.200 €, sia per il primo che per il secondo anno del biennio di studi. In entrambi i casi dei metodi di pagamento vi parleremo più avanti, ma ora vi ricordiamo quali sono le spese aggiuntive rispetto alla retta annuale che riguardano i costi di segreteria:

il costo della tassa di laurea (una tantum) – 250 €

il costo dell’eventuale trasferimento ad altro Ateneo – 250 €

il diritto fisso per la rinuncia agli studi – 300 €

Ci sono poi i costi per i certificati, per i quali è necessario versare il Bollo necessario per la richiesta e secondo l’ammontare previsto dalla legge.

Costi dei Master Uninettuno

Oltre ai corsi di laurea, l’offerta formativa ha al suo interno anche Master di 1° e 2° livello Uninettuno che hanno un costo che varia tra 1.800 € e 7.500 €, a seconda del corso scelto. Tipicamente si tratta di Master che hanno una durata media di 1500 ore ripartite in un anno accademico che danno diritto a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari), ma non mancano corsi di 18 mesi.

Costo dei Corsi Singoli Uninettuno

Per quanto riguarda infine i corsi singoli online Uninettuno i prezzi di iscrizione sono pari a di 400 € per il singolo corso, di 750 € per due insegnamenti e di 1.000 € per tre insegnamenti. È infatti possibile iscriversi a più corsi singoli, a patto di non essere già immatricolati ad un corso di laurea Uninettuno. La partecipazione è permessa a tutti quegli studenti che hanno un titolo di studi valido per l’accesso agli studi universitari. Il superamento degli esami comporta l’acquisizione dei CFU previsti per ogni singolo insegnamento: non è possibile acquisire più di 60 CFU in un anno accademico.

Retta Uninettuno: Pagamenti e Rate

I corsi di Laurea Uninettuno, così come altri corsi e Master possono essere pagati a rate. Nello specifico chi si iscrive ai corsi di laurea triennali può pagare la retta in due modalità e con i seguenti costi:

In un’unica soluzione, al momento dell’iscrizione all’anno accademico: l’ammontare della retta può variare da 1.900 € a 2.200 € A rate: da stabilire in fase di iscrizione

Il pagamento agli anni successivi al primo si deve fare entro i 12 mesi dalla data di versamento di immatricolazione: se quindi l’allievo si è immatricolato il 10 settembre 2024, deve effettuare il versamento dell’iscrizione al nuovo anno accademico entro il 10 settembre 2025.

È possibile pagare le tasse universitarie attraverso bonifico bancario. La causale deve obbligatoriamente avere al suo interno il nome e cognome dello studente, inoltre bisogna inviare la ricevuta del pagamento stesso alla mail dell’ateneo o al fax della segreteria studenti. L’avvenuto pagamento dei costi sopra descritti (unito a una serie di documenti da inviare) attiva la procedura di iscrizione al primo anno Accademico. L’attivazione del profilo digitale di ogni singolo immatricolato con ID e password personale permette così l’accesso al Cyberspazio didattico, in maniera tale da visionare le video lezioni, per effettuare le prove di ammissione agli esami e per reperire il materiale necessario allo studio.

Convenzioni Uninettuno

Il costo della retta classica può essere però essere abbassato in maniera consistente grazie alle tante agevolazioni e convenzioni messe a disposizione dall’Università Uninettuno in una misura compresa tra il 10 e il 25 per cento.

Alcune convenzioni sono dedicate agli studenti dei principali ITS (percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata) ai quali possono essere riconosciuti fino a 72 CFU. L’università inoltre riconosce l’esonero totale dalle tasse universitarie agli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap come da decreto legislativo n.68 del 29 marzo 2012, art.9 comma 2, ai sensi dell’articolo 3, comma1, della legge del 5 febbraio 1992, n.104 e agli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.

Borse di studio Uninettuno

Periodicamente Uninettuno mette a disposizione delle borse di studio, che possono fare riferimento ad uno specifico corso di laurea o un master, oppure coprire l’intera offerta formativa dell’ateneo. L’università partecipa al programma Erasmus+, il progetto che permette ogni anno a migliaia di studenti europei di passare un periodo di studio all’estero.

Senza dimenticare che Uninettuno mette a disposizione degli iscritti titolari di protezione internazionale 50 borse di studio per frequentare i corsi online previsti dall’offerta formativa dell’università senza dover sostenere alcun costo.