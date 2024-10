Università Unicamillus: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Unicamillus è un ateneo italiano non statale, che fa parte del sistema universitario nazionale e rilascia titoli di studio aventi valore legale. L’Ateneo, esclusivamente dedicata alle Scienze Mediche e Sanitarie, ha ottenuto l’approvazione del Regolamento di Ateneo e degli Ordinamenti didattici da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e l’accredito da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e di Ricerca). Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Unicamillus per la formazione post lauream. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

In questa nostra guida vediamo insieme qual è l’offerta al completo dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi più diffusi a cui è possibile iscriversi in questo ateneo privato con eventuali sbocchi professionali. Inoltre faremo una panoramica sul costo Master Unicamillus, le modalità di pagamento e le possibili rateizzazioni, se dovessero essere a disposizione degli iscritti. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

Master di primo livello Unicamillus

I Master Unicamillus di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica). Ovviamente i master appartengono in maggior parte all’area medica, ma ne offre molti dedicati anche all’area scuola e al management.

Per essere ammessi, quindi, gli studenti devono essere in possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello, che sia attinente al percorso scelto. L’ateneo si riserva di ammettere studenti in possesso di titoli differenti da quello principale, ma attinenti al percorso formativo del Master. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 6 mesi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere in presenza, online oppure in modalità blended, perciò con alcune lezioni in aula fisica e altre in aula virtuale.

Tra i corsi principali impossibile non citare Igiene e prevenzione orali in età pediatrica, Infermieristica di Sala Operatoria, Endoscopia e Tecnologie Robotiche, Management per le Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Master di secondo livello Unicamillus

I Master Unicamillus di secondo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Magistrale (o Specialistica) ed anche in questo caso appartengono in maggior parte all’area medica, ma ne offre molti dedicati anche all’area scuola e al management.

Per essere ammessi è necessario avere una laurea di secondo livello, attinente al percorso del Master, anche se l’università si riserva di ammettere anche allievi con una laurea di altro tipo. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 6 mesi, oppure di più, perciò 18 mesi, in entrambi i casi sempre però con il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si possono svolgere in presenza e in alcuni casi in modalità blended, ossia con alcune lezioni dal vivo ed altre online.

Tra i corsi principali impossibile non citare Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia Clinica, Emocomponenti, cellule e biomateriali per la medicina rigenerativa traslazionale e l’ingegneria dei tessuti, Allineatori Trasparenti nei pazienti in crescita. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

Costo dei Master Unicamillus

Ma quanto costa un master Unicamillus? Il prezzo dei Master Unicamillus varia da un minimo di 600 euro (come per il Master in Deglutologia e Disturbi Correlati della durata di 6 mesi) ad un massimo di 11.500 euro (come per il Master in Implant Dentistry della durata di 18 mesi).

La domanda di iscrizione deve essere inviata attraverso il portale degli studenti GOMP entro la data indicata sul sito alla pagina dedicata al Master scelto. La documentazione da allegare è la seguente:

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e firmato

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

copia del Certificato di Laurea

dichiarazione di aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali

fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria

Retta master Unicamillus: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Unicamillus dipende dal corso scelto, come abbiamo visto in precedenza. Generalmente la quota di iscrizione al Master ha una aggiunta di 50 euro per i diritti di segreteria (comprensivi del bollo di immatricolazione e del bollo per il rilascio della pergamena) e la rette si può suddividere in due oppure tre rate. Il mancato pagamento della quota nei termini prestabiliti porta alla sospensione dell’accesso alla piattaforma di e-learning e la non ammissione all’esame finale. Se uno studente rinuncia a terminare il Master è comunque obbligato a versare la somma intera.

Non è possibile pagare con un bonifico bancario ma solo attraverso PagoPA oppure bollettino CBILL: nel primo caso basta cliccare sul tasto per essere reinderizzati al sito PagoPA in cui si può terminare la transazione con carta di credito o debito, PayPal o Satispay; nel secondo caso bisogna cliccare sul tasto per downlodare un file PDF con all’interno il bollettino CBILL (ex MAV), che si può pagare comodamente da casa attraverso home banking (a discrezione del proprio istituto bancario) oppure presso ufficio postale, banca, tabaccheria o altri esercizi abilitati.

Ci sono inoltre delle agevolazioni, convenzioni e borse di studio per gli iscritti come, per esempio, una detrazione Irpef pari al 19 per cento degli importi pagati per tasse d’immatricolazione, iscrizione, sostenimento degli esami di profitto e per le somme versate per partecipare ai test di accesso. Per gli allievi fuori sede, la detrazione è applicabile anche sui canoni pagati per contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, atenei, collegi universitari riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Senza dimenticare che gli studenti capaci e meritevoli in possesso dei requisiti di eleggibilità hanno diritto a borse di studio che possono andare a coprire le spese di mantenimento agli studi per materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio, accesso alla cultura. Infine con l’accordo firmato con Intesa Sanpaolo, gli iscritti possono accedere a “per Merito”, ovvero un prestito che si può ottenere alla sola condizione di essere in regola con il percorso di studi prescelto. Il tasso è fisso e definito al momento della sottoscrizione e non c’è bisogno di alcuna garanzia.

Opinioni Master Unicamillus

I master Unicamillus hanno recensioni buone, anche perché si tratta di un caso di eccellenza tra le realtà private italiane nel campo delle scienze mediche. I professori sono competenti e sempre a disposizione, così come l’assistenza data dalla segreteria didattica e amministrativa. Infine ogni anno l’ateneo viene valutato dall’ANVUR, un ente pubblico che attribuisce una valutazione periodica, mettendo in risalto eventuali criticità e spingendo l’università a proseguire il percorso di miglioramento.

Conclusione

I Master Unicamillus sono consigliati, non a caso gli studenti l’apprezzano molto per avere i migliori insegnanti sul mercato per quanto riguarda le discipline mediche e sanitarie, senza dimenticare che mette a disposizione anche una formazione internazionale grazie ai master in inglese.

La nostra guida termina qui, tuttavia se necessitate di altri dettagli sui Master Unicamillus oppure avete qualche domanda in merito alle modalità di iscrizione oppure ai costi nel dettaglio, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni che state cercando!