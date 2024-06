Studiare alla Unicamillus vuol dire avere un interesse umanitario, scientifico e lavorativo nei confronti di problematiche sanitarie presenti principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo. I laureati di UniCamillus avranno sempre presenti i valori umanitari acquisiti durante il percorso di studio, in particolare la dignità del paziente. L’università Unicamillus è un ateneo italiano non statale esclusivamente dedicato alle Scienze Mediche e Sanitarie che mette a disposizione corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale e corsi singoli. In questo nostro approfondimento sui corsi Unicamillus vediamo insieme tutte le opzioni a disposizione. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Tutti i Corsi di Laurea Unicamillus: Facoltà, Tipologie e Costi

La Unicamillus ha corsi di laurea che fanno riferimento alle facoltà di Professioni Sanitarie, Medicina e Chirurgia e Nutrizione. La laurea UniCamillus è valida in Italia e anche all’estero, non a caso è l’ateneo medico internazionale di Roma con la più ampia percentuale di studenti stranieri.

Per studiare all’Università Unicamillus non c’è un costo fisso, ma il prezzo cambia a seconda del corso di laurea scelta. Nello specifico i costi per i corsi di laurea triennale vanno dai 2.500 ai 5.500 euro all’anno, mentre per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico i costi si alzano arrivando ai 21.000 euro. Tutte queste somme si possono pagare a rate. Per approfondire, vedi: Costi e Convenzioni dell’Università Unicamillus.

Ecco l’elenco completo con tutti i corsi di laurea Unicamillus:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Triennale Unicamillus

I corsi di laurea triennale Unicamillus appartengono alla facoltà di Professioni sanitarie. I corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia sono in lingua inglese, mentre i corsi di laurea in Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico sono in italiano. Tutti questi corsi hanno un totale di 180 CFU da ottenere in tre anni.

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi di Laurea Magistrale Unicamillus

I corsi di laurea magistrale Unicamillus appartengono alla facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Scienze della Nutrizione Umana, l’unico percorso a svolgersi anche in modalità telematica. I corsi di laurea magistrale in Medicina e in Odontoiatria si tengono in lingua inglese, mentre quello in Scienze della Nutrizione Umana è in italiano. I primi due corsi sono magistrali a ciclo unico dalla durata di sei anni (360 CFU), mentre il terzo è un classico corso di laurea magistrale biennale (120 CFU).

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale:

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Corsi singoli Unicamillus

Alla Unicamillus è possibile iscriversi a corsi singoli esclusivamente per acquisire i 24 CFU per l’insegnamento nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Il conseguimento di questi crediti (molti studenti optano per l’acquisizione dei 24 cfu già durante il percorso universitario) è propedeutico all’insegnamento e servono ai futuri docenti per acquisire un metodo al di là della materia per poi spiegare agli allievi.

In conclusione, se avete bisogno di ulteriori chiarimenti in merito all’offerta formativa, non esitate a compilare il form qui di seguito, perché gli esperti di AteneiOnline vi contatteranno il prima possibile in forma gratuita.