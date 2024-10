Università Unisg: tutti i master di primo e secondo livello

L’università Unisg forma i gastronomi, nuove figure del mondo del lavoro che hanno conoscenze e competenze interdisciplinari nell’ambito delle scienze, politica, cultura, economia ed ecologia del cibo e sono capaci di sviluppare valori come la sostenibilità e la sovranità dei sistemi alimentari globali, analizzando tutte le fasi, dalla produzione al consumo. Nella vasta offerta formativa ai classici corsi di laurea triennale e magistrale, ci sono a disposizione anche numerosi master Unisg per la formazione dopo la laurea. Ma cosa sappiamo di questi corsi?

Proseguite la lettura perché faremo proprio una panoramica sull’offerta formativa completa dei master suddivisi per aree di studi, quali sono i corsi più seguiti a cui è possibile iscriversi in questo ateneo privato con eventuali sbocchi lavorativi. Inoltre faremo una recap dei costi Master Unisg, le modalità di pagamento e le possibilità di rateizzare. Infine vi parleremo delle opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti. Siete pronti a leggere la nostra guida?

In questa guida:

Master di primo livello Unisg

I Master Unisg di primo livello sono percorsi successivi al conseguimento della Laurea Triennale o di quella Magistrale (o Specialistica). Si tratta di corsi dal respiro internazionale in cui è possibile approfondire tematiche che riguardano il mondo del cibo e i sistemi alimentari grazie a metodi di insegnamento sperimentali e tradizionali, pratiche artistiche e apprendimento esperienziale, da una vasta gamma di discipline.

Per essere ammessi, quindi, gli studenti devono essere in possesso di una laurea di primo livello oppure di secondo livello. I corsi hanno la durata classica di 1 anno accademico (pari a 60 CFU), ma in alcuni casi possono durare meno, quindi 11 mesi (come nel caso del Master in Food Communication & Marketing) però con il conseguimento sempre di 60 Crediti Formativi Universitari. Le lezioni si devono svolgere in presenza obbligatoriamente, fatta eccezione del corso in Local Food Policy che si può seguire in modalità blended, ossia con lezioni in aula virtuale e aula fisica. I Master fanno parte delle seguenti aree di studi: Scienze Agrarie e Marketing. Vediamo insieme tutti i corsi a disposizione:

× {master.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Master dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

× {master.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Ho letto e accetto Termini e Condizioni Generali del Servizio Ho letto l' Informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per ricevere materiale informativo relativo ad agevolazioni, percorsi di studio e servizi inerenti

Master di secondo livello Unisg

I Master Unisg di secondo livello al momento non sono a disposizione in questa università. In alternativa è possibile iscriversi ad un master executive in Cultura e management del vino ed uno in Circular Economy for Food, pensati per chi già lavora nel settore e necessita di un percorso di apprendimento flessibile. Oltre alle lezioni di persona, ai workshop e alle degustazioni, c’è la possibilità di seguire anche video lezioni online in maniera tale da potersi organizzare al meglio con il lavoro.

Costo dei Master Unisg

Ma quanto costa un master Unisg? Il prezzo dei Master Unisg varia da un minimo di 8500 euro (come per il Master in Local Food Policy) ad un massimo di 16.500 euro (come per tutti gli altri Master).

La frequenza è obbligatoria almeno per il 70 per cento delle ore totali di lezioni. Eventuali assenze superiori al 30 per cento delle lezioni, causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, saranno valutate dalla Segreteria Didattica ai fini dell’effettivo rilascio dell’attestato di frequenza. Possono seguire il master in qualità di auditor anche i candidati che non sono in possesso del titolo richiesto, ma hanno esperienze professionali documentate nel settore vitivinicolo.

La Direzione del Corso può decidere di ammettere studenti in sovrannumero di candidati risultati idonei all’ammissione. In caso di mancata attivazione a causa di un numero troppo basso di iscritti, gli studenti riceveranno comunicazione tramite mail e riceveranno anche la quota di partecipazione già versata, senza aggravi di ulteriori spese e/o altre somme a titolo di interessi e/o rivalutazione monetaria. A proposito di costi, ora vediamo insieme come funzionano i pagamenti in questa realtà.

Retta master Unisg: pagamenti, rate, borse di studio

La retta master Unisg è uguale per tutti i corsi, fatta eccezione dell’unico Master in modalità blended che ha un costo minore rispetto agli altri. Gli allievi ammessi sono tenuti a pagare la quota di acconto delle tasse universitarie entro 7 giorni dalla comunicazione online di ammissione e inviare conferma di avvenuta transazione via mail a [email protected].

Il mancato pagamento della quota di acconto entro i termini stabiliti da ogni singolo bando, dà a Unisg la possibilità di procedere all’ammissione di candidati in lista di attesa. Il versamento dell’acconto comporta quindi in automatico l’accettazione delle condizioni generali di ammissione e iscrizione al corso, con conseguente obbligo di provvedere al versamento dell’intera quota di partecipazione. Oltre all’acconto è possibile pagare la retta in due rate con bonifico bancario.

La spesa che deve affrontare ogni studente comprende tutte le attività didattiche e le esercitazioni pratiche, il materiale didattico (in formato digitale), le degustazioni, la cena del venerdì sera organizzata dall’università e le uscite didattiche, la possibilità di accedere ai Servizi del Career Office (Job placement), la partecipazione a diversi appuntamenti promossi dall’ateneo, i certificati rilasciati dalla segreteria studentesse e studenti, il 10 per cento di sconto sulla seconda rata per le aziende del network UNISG, Banca del Vino e Slow Wine.

Ad aiutare gli iscritti ci sono delle borse di studio ad hoc messe a disposizione dall’istituto: nello specifico per i Master Unisg offre 1 borsa di studio a copertura totale della retta per ogni singolo corso, comprensiva di alloggio per studenti fuori sede. Gli studenti possono richiedere l’esenzione dalle tasse universitarie se soddisfano tutti i seguenti requisiti: la situazione reddituale e patrimoniale non supera i limiti indicati nel bando di ogni corso, l’ammissione al corso di laurea magistrale è stata con un punteggio minimo di di 80 su 100, infine essere in possesso di un livello minimo di conoscenza della lingua inglese equivalente al livello C1.

Inoltre gli studenti italiani residenti in Italia possono richiedere prestiti d’onore presso gli istituti bancari partner dell’ateneo, ovvero Banca Intesa Sanpaolo e Banca Sella. Infine gli studenti con un grado di invalidità pari o superiore al 66 per cento hanno diritto all’esonero totale dal pagamento della retta di iscrizione. Inoltre sono esonerati dal pagamento della retta gli studenti beneficiari e idonei delle borse di studio date dagli Enti Regionali per il Diritto allo Studio, gli studenti cui sia riconosciuto lo status di rifugiato, gli studenti internazionali beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, gli studenti che siano costretti a bloccare gli studi a causa di infermità prolungate e certificate da un medico.

Opinioni Master Unisg

I master Unisg hanno recensioni che sono molto positive nel campo delle scienze alimentari e della gastronomia, visto che questa realtà rappresenta un vero e proprio centro internazionale di eccellenza. Non a caso l’università fa compilare ai suoi iscritti un questionario in cui possono valutare l’organizzazione, la struttura, le prove d’esame, il loro gradimento sui professori ed esprimere eventuali criticità. Tutto questo per migliorare.

Conclusione

I Master Unisg sono quindi consigliati sia per quanto riguarda l’organizzazione e la formula didattica, sia in merito alle possibilità di trovare lavoro dopo aver terminato i master di cui vi abbiamo appena parlato.

La nostra guida finisce, ma se avete bisogno di altri dettagli sui Master Unisg oppure avete qualche domanda in merito ai costi oppure alle modalità di iscrizione ai corsi sopra citati, non esitate a compilare il form qui di seguito e gli esperti vi daranno tutte le indicazioni!