Migliori Università di Economia in Italia: la classifica Censis

Se stai cercando le migliori università di economia in Italia per il 2024, sei nel posto giusto. In questa guida, esamineremo la classifica Censis delle università italiane, concentrandoci sulle facoltà di economia. Scoprirai quali sono le migliori università statali e private per la laurea triennale e magistrale in economia, oltre a esplorare alcune alternative di alto livello in Europa.

In questa guida:

Migliori facoltà di Economia: Come orientarsi

La scelta dell’università è una decisione cruciale nella vita di ogni studente. Per iniziare, è importante considerare i tuoi obiettivi di carriera, le tue preferenze personali e le tue esigenze finanziarie. Inoltre, dovresti tenere conto della posizione geografica dell’università e delle opportunità offerte nella zona circostante. Ecco come orientarti nel processo di selezione:

Obiettivi di Carriera : Prima di tutto, devi definire i tuoi obiettivi di carriera nell’ambito dell’economia. Se desideri lavorare in un settore specifico o perseguire una carriera accademica, questo influenzerà la tua scelta dell’università.

: Prima di tutto, devi definire i tuoi obiettivi di carriera nell’ambito dell’economia. Se desideri lavorare in un settore specifico o perseguire una carriera accademica, questo influenzerà la tua scelta dell’università. Preferenze Personali : Considera se preferisci studiare in una grande città o in una località più tranquilla. Pensa anche a quale tipo di ambiente accademico si adatta meglio al tuo stile di apprendimento.

: Considera se preferisci studiare in una grande città o in una località più tranquilla. Pensa anche a quale tipo di ambiente accademico si adatta meglio al tuo stile di apprendimento. Esigenze Finanziarie : Valuta il costo dell’istruzione e le opportunità di borse di studio o finanziamenti disponibili presso ciascuna università.

: Valuta il costo dell’istruzione e le opportunità di borse di studio o finanziamenti disponibili presso ciascuna università. Reputazione e Classifica: La classifica Censis è un ottimo punto di partenza per valutare la reputazione delle università, ma non dovrebbe essere l’unico criterio. Ricerca ulteriori informazioni sulle facoltà di economia di ciascuna università per capire quale potrebbe essere la migliore per te.

Rapporto Censis: Classifica Università Economia

Il Censis è un’organizzazione autorevole che pubblica una classifica annuale delle università italiane. Questa classifica tiene conto di numerosi indicatori, tra cui la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, la ricerca scientifica, l’organizzazione e l’efficienza amministrativa, nonché la capacità delle università di stabilire partenariati internazionali. Sono valutate anche le opportunità di stage e tirocini per gli studenti.

Di seguito, troverai una panoramica delle migliori università di economia in Italia, divise in categorie per facilitare la tua scelta.

Università di Economia in Italia: Migliori Triennali Università Private

Ecco la Classifica Censis per le migliori università di Economia non statali per la laurea triennale, con la Bocconi che ottiene il massimo punteggio:

Università di Economia in Italia: Migliori Triennali Università Statali

Ecco invece i primi atenei per le lauree triennali in Economia, sul podio troviamo Bologna, Milano, e la Cà Foscari di Venezia:

Università di Bologna: 109 punti Università di Milano: 108.5 punti Università Venezia Cà Foscari: 105.5 punti Università di Padova: 102 punti Università di Trento: 100 punti Università di Modena e Reggio Emilia: 98.5 punti Università Milano Bicocca: 96.5 punti Università di Trieste: 96.5 punti Università di Perugia: 95.5 punti Università di Cassino: 94.5 punti Università di Pavia: 94.5 punti Università Roma Tor Vergata: 92.5 punti Università di Siena: 92.5 punti Università di Ferrara: 91,5 punti Università delle Marche: 91 punti Università di Verona: 91 punti

Università di Economia in Italia: Migliori Magistrali Università Private

Anche nelle lauree magistrali in Economia in Università private si confermano Bocconi e LUISS ai primi posti, mentre sale al terzo posto la IULM:

Università di Economia in Italia: Migliori Magistrali Università Statali

Per le lauree magistrali in Economia, sempre Milano e Bologna nelle prime due posizioni, al terzo posto troviamo questa volta l’Università di Pavia:

Università di Milano: 106,5 punti Università di Bologna: 103 punti Università di Pavia: 99,5 punti Università Venezia Cà Foscari: 98 punti Università di Padova: 97,5 punti Università di Palermo: 95 punti Università di Tor Vergata: 95 punti Università di Udine: 95 punti Università di Bergamo: 93 punti Università Milano Bicocca: 93 punti Università di Macerata: 92,5 punti Università di Verona: 92,5 punti Università di Foggia: 91 punti Università di Trento: 91 punti Università di Brescia: 90 punti

In conclusione, la tua scelta dell’università di economia ideale dipenderà dai tuoi obiettivi personali, dalla tua situazione finanziaria e dalla tua preferenza per l’ambiente accademico. Fai una ricerca accurata e prendi in considerazione tutti i fattori prima di prendere la tua decisione!

Bonus: