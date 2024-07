LABA Firenze è una realtà giovane, ma forte di una esperienza consolidata in più di venti anni di permanenza sul territorio e di attività formativa. Si tratta di una Accademia di Belle Arti, parte del sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), a sua volta nel sistema universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Università Della Ricerca (MUR). I commenti e le recensioni degli studenti e degli ex studenti possono sicuramente aiutare a capire se può essere un ateneo adatto alle tue esigenze e necessità: scopriamo quindi se è consigliato, o meno, iscriversi a LABA Firenze.

LABA Firenze: le opinioni degli studenti

Le opinioni su LABA Firenze sono tutte molto positive. Forse proprio perché questa scuola realtà opera nel settore da ben 20 anni, quindi sul web è possibile trovare recensioni LABA Firenze non solo recenti, ma anche di ex studenti che ora hanno una carriera bella avviata: “Bella e formativa, la consiglio vivamente a tutte quelle persone che amano questo settore“, “Laba mette a disposizione un ambiente stimolante per lo sviluppo artistico, con corsi interdisciplinari, possibilità di networking e l’accesso a risorse come studi e laboratori“, “Scuola ben organizzata che rende possibile la realizzazione di progetti istruttivi. L’istituto assicura corsi accademici interessanti e collabora con insegnanti esperti“.

Numerosi complimenti anche sulla location che, ricordiamo, si trova in Piazza di Badia a Ripoli 1/A ed è facilmente raggiungibile anche con l’autobus: “Istituto pulito, ben organizzato e con indicazioni chiare utili per chi non conosce l’ambiente e per la prima volta entra in accademia“, “Il complesso è in una posizione fuori dal centro e di conseguenza poco trafficata, in più le ristrutturazioni ed ampliamenti hanno dato modo di sviluppare delle aree comfort per gli studenti, di cui si sentiva la mancanza“.

Recensioni di LABA Firenze: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi a LABA Firenze troviamo “Quanto costa LABA a Firenze?“: è previsto il pagamento di una quota d’iscrizione e di una quota amministrativa di 2.600 euro da versare al momento dell’iscrizione. A questa somma è necessario poi aggiungere la retta della LABA Firenze che varia dai 4mila ai 7mila euro in base al corso scelto. Per abbassare il prezzo però ci sono delle borse di studio a disposizione, come quella legata al progetto “High School Game”, un concorso che coinvolge gli studenti italiani delle scuole superiori.

Un’altra domanda gettonata in Rete riguarda “Come essere ammessi all’Accademia di Belle Arti di Firenze?“: per accedere ai corsi della LABA Firenze triennali, gli studenti devono avere il Diploma di Maturità. Per chi sta ancora frequentando l’ultimo anno delle superiori è comunque possibile iscriversi in attesa di terminare il percorso. Non è attualmente previsto un test di ammissione. Trovi comunque tutte le risposte complete nella nostra guida generale su LABA Firenze.

LABA Firenze: le opinioni negative

Purtroppo sul web non si sono solo elogi, ma anche recensioni negative per LABA Firenze. In particolare c’è chi ha ammesso di essersi trovato benissimo, ma che ovviamente la vita universitaria non è tutta rose e fiori, perciò avere ogni giorno 6 ore di lezione può risultare pesante, anche perché poi c’è poco tempo per la vita privata. Questa però probabilmente è una condizione che riguarda tutti gli studenti post diploma e non solo quelli di LABA Firenze.

Qualcuno invece non è rimasto convinto dal metodo di formazione delle classi, in quanto non c’è un test di ingresso, come vi abbiamo detto in precedenza, e per questo motivo qualcuno avrebbe preferito avere una selezione iniziale degli altri compagni di classe, piuttosto che solo il raggiungimento del numero necessario per avviare il corso. In generale, quindi, c’è chi si lamenta dell’organizzazione considerata scadente, tuttavia è normale che con così tanti iscritti qualcuno possa avere qualche problematica.

LABA Firenze: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione su LABA Firenze è buona, in quanto in questo istituto fonda la propria azione di coordinamento su una didattica interdisciplinare e inclusiva, aperta alla multimedialità, alle nuove tecnologie e alla continua ricerca della bellezza e dell’alto livello stilistico e qualitativo.

Gli insegnanti LABA, inoltre, sono dei professionisti del settore dell’arte, del design, del graphic design, della fotografia, della moda e del cinema che credono molto nel proprio ruolo di formatori e portano in aula conoscenze apprese dall’esperienza e frutto della continua attività di studio e di aggiornamento richiesta in ambito professionale.

Come già vi abbiamo detto è molto apprezzata la sede che si trova in un territorio qualitativamente alto dal punto di vista artistico e con una struttura giovane. Infine molto buone sono la opportunità di realizzare stage e progetti didattici grazie alla collaborazione con aziende che sono esempi di eccellenza nel settore del Made in Italy per quanto riguarda arte, design, graphic design e moda.

