Laba Firenze: Costi e Convenzioni

Costi dei Corsi di laurea Laba Firenze

L’iscrizione ai corsi di laurea Laba Firenze prevede una quota di iscrizione e di una quota amministrativa di 2.600 euro da versare al momento dell’immatricolazione. A questa spesa è necessario poi aggiungere la retta della LABA Firenze che varia dai 4mila ai 6mila euro in base al corso scelto per la laurea triennale, mentre per la laurea magistrale la retta è di 6.400 euro.

Le quote di frequenza devono essere versate per ogni anno accademico scegliendo la modalità in quattro rate oppure in un’unica soluzione da corrispondersi entro il 31 ottobre di ogni anno accademico di frequenza. Inoltre gli studenti devono versare il corrispettivo relativo al diritto allo studio universitario che prevede il pagamento di 140 euro alla Regione Toscana.

Retta Laba Firenze: pagamenti e rate

Tutti i pagamenti LABA Firenze sono suddivisi in quota di iscrizione e quota di frequenza. Al momento dell’immatricolazione gli studenti devono versare la quota di iscrizione che corrisponde alla somma di 2.300 euro e questo vale anche gli studenti che sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Le quote di frequenza devono essere versate in una unica soluzione oppure a rate con le seguenti scadenze:

I RATA: 1.600 euro entro e non oltre il 5 settembre del corrente anno (prima parte dell’anno accademico di riferimento)

II RATA: 1.600 euro entro e non oltre il 5 dicembre del corrente anno (prima parte dell’anno accademico di riferimento)

III RATA: 1.600 euro entro e non oltre il 5 marzo dell’anno successivo (seconda parte dell’anno accademico di riferimento)

IV RATA: 1.600 euro entro e non oltre il 5 giugno dell’anno successivo (seconda parte dell’anno accademico di riferimento).

Entrambe le quote possono essere pagate con carta di credito/bancomat, con contanti, con assegno, con bonifico bancario alle coordinate bancarie indicate da LABA, con finanziamento da richiedere presso la segreteria studenti.

Gli studenti fuori corso devono versare la somma di 3.500 euro per ogni anno fuori corso e di 200 euro una tantum per ogni singolo esame che lo stesso studente deve sostenere dal primo anno accademico fuori corso in poi, come da piano di studi a lui associato, oltre ai 140 euro alla Regione Toscana per la tassa relativa al diritto allo studio.

Il mancato pagamento della quota di frequenza annuale in una unica soluzione oppure il mancato pagamento di anche solo una qualunque rata porta all’impossibilità di poter frequentare le lezioni e sostenere gli esami in programma oltre alla perdita del beneficio alla rateizzazione.

Convenzioni Laba Firenze

LABA Firenze mette a disposizione dei propri studenti agevolazioni e convenzioni per avere uno sconto sulla retta annuale oppure su altri servizi, in maniera tale da far diminuire notevolmente le spese. Per esempio l’Accademia ha attivato collaborazioni con aziende di rilievo, tra cui rivenditori Apple e Adobe, dando modo agli iscritti di accedere a sconti speciali su prodotti informatici e software. Grazie a queste partnership, gli studenti possono beneficiare di tariffe agevolate sull’acquisto di computer, software e altri strumenti fondamentali per il loro percorso accademico e lavorativo.

Grazie ad una partnership con BNL BNP Paribas, è possibile richiedere il prestito BNL FUTURIAMO, dedicato agli studenti e alle loro famiglie per sostenere l’investimento nella formazione e nel futuro. La somma di denaro permette di far fronte all’impegno economico di cui ogni studente ha bisogno per affrontare il percorso di studi, finanziando le spese relative alla retta, all’acquisto dei libri di testo, all’alloggio per i fuori sede e all’acquisto di un computer oppure di un tablet. C’è poi anche per Merito di Intesa Sanpaolo, ovvero il prestito che mette a disposizione fino a 50mila euro senza necessità di garanzia patrimoniale ai giovani che intendono frequentare università o studi post diploma.

Borse di studio Laba Firenze

Inoltre ci sono borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza LABA Firenze per i diversi percorsi di studio presenti nella sua offerta formativa.

Ricordiamo l’iniziativa High School Game, un contest che coinvolge gli studenti italiani delle scuole superiori. Gli studenti si sfidano su materie come letteratura, matematica, storia, geografia, informatica, inglese, educazione civica, sicurezza stradale, cyberbullismo, ambiente, scienze e tecnologie. I migliori possono ottenere borse di studio dall’università partner. L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana inoltre assegna delle borse di studio e posto alloggio a cui potranno partecipare gli studenti in possesso dei requisiti economici previsti dal bando.

