Raffles: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

La Raffles è un Istituto Moda e Design internazionale in cui gli allievi collaborano attivamente insieme ai professori per dare vita a progetti di ibridazione, sperimentazione e ricerca, abbattendo l’omologazione e le barriere culturali, tecnologiche e geografiche.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa scuola a partire dalla storia con le caratteristiche principali, passando poi per l’offerta formativa con tutti i corsi a disposizione e le sedi presenti sul territorio italiano ed internazionale.

La nostra guida prosegue con le informazioni sul test di ammissione o comunque sulle modalità di accesso ai corsi, quali sono i prezzi e le relative borse di studio della Raffles, infine le recensioni degli studenti ed ex studenti. Siete pronti alla lettura?

In questa guida:

Raffles: caratteristiche principali e storia

La Raffles è una scuola fondata a Singapore nel 1990 e ad oggi Raffles conta una vasta rete di 16 college e università che si trovano in 9 paesi dell’Asia Pacifica e dell’Europa: Cambogia, India, Indonesia, Italia, Malaysia, Arabia Saudita, Singapore, Thailandia e Cina.

Sir Stamford Raffles, inviato dell’Occidente con il ruolo di governatore a Giava, ha esplorato e ha svelato al mondo una grande parte dell’Asia. Pioniere dell’umanesimo nel XIX secolo, ha contribuito in maniera importante all’abolizione della schiavitù, ed è stato filantropo, studioso, ricercatore e fondatore della Zoological Society. Nel 1819, Raffles ha fondato lo stato di Singapore e su questi principi fondamentali ha fondato la scuola, quindi la centralità dell’individuo, la transdisciplinarità, l’innovazione nella ricerca e un grande spirito cosmopolita.

Corsi Raffles: l’offerta formativa

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

Raffles Milano mette a disposizione corsi triennali di primo livello conformi al DM 30 settembre 2009 n.123, afferenti al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate delle Accademie di Belle Arti, nella Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa (DAPL06):

Visual design

Design con indirizzi in Product design e Interior design

Fashion design

I corsi di laurea triennale rilasciano un titolo che equivale ad un Diploma Accademico di I livello (D.M. n.1216 del 31.08.2023), conforme al sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e riconosciuto come laurea nell’ordinamento italiano, oltre ad essere già riconosciuto dall’European Accreditation Board of Higher Education Schools /EABHES nel sistema europeo.

Questi sono invece i corsi di perfezionamento post laurea:

Fashion design & Business

Photography

Product & Interior design

Visual design & Communication

I Master sono riconosciuti dalla Università Guglielmo Marconi di Roma. Alla fine del corso questa scuola rilascia agli iscritti che hanno finito con profitto il corso, un Attestato di frequenza. Previo corrispettivo, gli stessi iscritti possono avere il Diploma accreditato dalla Università Marconi di Roma, a condizione che abbiano conseguito in precedenza un titolo triennale DALP riconosciuto.

Alla fine dei corsi triennali e con l’esito positivo della tesi la scuola rilascia un Attestato Raffles Milano Istituto Moda e Design che dichiara l’effettiva frequenza del corso e la votazione dell’esame conclusivo con allegato il certificato degli esami fatti dall’allievo, insieme alle valutazioni e ai crediti acquisiti.

Per ogni corso – sia triennale, sia master – gli allievi sono affidati alla supervisione di un Direttore: il suo ruolo prevede il coordinamento del piano di studi, la verifica della continuità didattica e dei professori, il raccordo tra classe e Faculty con lo scopo di assicurare il migliore e più efficiente sistema di apprendimento per ogni singolo iscritto.

Oltre alla frequenza dei corsi in classe, Raffles mette a disposizione una serie di corsi extracurriculari, workshop ed esperienze di progettazione con professionisti del settore e aziende. Il metodo didattico di Raffles Milano intende sviluppare nuovi metodi di problem solving applicati a qualsiasi genere di progetto e di incarico. Oltre alle lezioni nelle aule fisiche, c’è la possibilità di seguire anche dei corsi online, in maniera tale che anche le persone che lavorano oppure semplicemente hanno poco tempo a disposizione, possono ottenere una qualifica in questo ambito.

Raffles: dove si trova l’accademia

Raffles ha sede a Milano, con un campus che si trova in via Felice Casati, esattamente al centro del Design District di Porta Venezia, quartiere che rappresenta al meglio l’idea di architettura di questa realtà come sintesi tra tipologia, funzione e contesto. Un palazzo ideato su un nuovo modello formativo che innesta la trasmissione del sapere sulla permeabilità dei rapporti tra studenti e professori, sull’osmosi tra interno ed esterno, sull’estetica come stimolo per la crescita delle nuove generazioni, sulla centralità urbana come certezza della stretta connessione con le storie di una città che ha dato vita ad un fenomeno di portata eccezionale come il Made in Italy.

Ricordiamo anche le altre sedi all’estero dislocate in 9 paesi dell’Asia Pacifica e dell’Europa: Cina, India, Indonesia, Italia, Arabia Saudita, Malaysia, Cambogia, Singapore, Thailandia.

Test ammissione Raffles: come funziona?

Il test d’ingresso Raffles consiste in un colloquio motivazionale in cui non è previsto un test di conoscenza del design ma una valutazione dell’interesse di ogni singola futura matricola. A chi non risulta idoneo per insufficiente preparazione, sarà consigliata, in totale libertà di scelta, la frequentazione di brevi corsi propedeutici organizzati da Raffles Milano o da altre realtà formative.

Il Direttore può proporre al Consiglio Accademico l’esenzione dalle prove in ingresso ai corsi ai candidati provvisti sia di percorsi di studio sia di abilità personali giudicate eccezionali, solo se il Consiglio Accademico valuta e riconosce all’unanimità queste abilità. L’iscrizione è possibile fino ad un mese prima dell’inizio delle lezioni che generalmente cominciano a ottobre/novembre e c’è un numero limitato di posti: circa 20 per ogni classe.

Costi Raffles: tasse e borse di studio

Quanto costano i corsi della Raffles? Ecco i prezzi dei corsi della Raffles divisi in base alla fascia di reddito dichiarata da ogni singolo iscritto:

PRIMA FASCIA DA 0 A 30.000 EURO: 10mila euro

SECONDA FASCIA DA 30.001 A 40.000 EURO: 11mila euro

TERZA FASCIA DA 40.001 A 70.000 EURO: 13mila e 500 euro

QUARTA FASCIA DA 70.001 A 100.000 EURO: 16mila e 500 euro

QUINTA FASCIA DA 100.001 A 125.000 EURO: 20mila euro

SESTA FASCIA OLTRE 125.001 EURO: 22 mila euro

CITTADINO EXTRA UE: 22mila euro

Per quanto riguarda i Master i cittadini dell’Unione Europea pagano 22mila euro, mentre gli altri 27mila.

Ci sono borse di studio della Raffles? Ogni anno sono messe a disposizione delle borse di studio a cui gli aspiranti allievi possono concorrere: l’assegnazione è determinata dalla qualità dei curricula degli studenti ed è decisa dal Consiglio Accademico che comunica l’esito delle proprie valutazioni al Direttore che a sua volta sceglierà cosa fare.

La dell’attribuzione delle borse di studio per i Corsi Triennali di 1° livello Raffles Milano è elaborata dal Consiglio Accademico e inviata al Direttore che dà la delibera di adozione definitiva. Oltre alle borse di studio sono previste speciali rateizzazioni nei pagamenti delle rette Raffles di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

Raffles: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla Raffles sono in gran parte positive, infatti ha ottenuto 4.4 stelle su Google e ben 4.9 stelle su Facebook. Ecco le recensioni a favore sulla Raffles: “Scuola internazionale dove la relazione tra studente e docente è di vicinanza e di imparare insieme uno con l’altro, questo permette che gli studenti vengano seguiti nella loro individualità e stile”, “Il clima di comunità che si vive in Raffles è davvero straordinario. Tutto è semplice e veloce, non ci sono inerzie o inutili burocrazie da superare. Prima di essere un’ottima scuola è un luogo per una istruttiva e piacevole esperienza di vita!”, “Una scuola che offre spazi aperti e usufruibili anche dopo la fine delle lezioni; una sorta di coworking che favorisce lo scambio e la condivisione tra studenti e discipline, dove sperimentare una didattica nuova, partecipata e costruttiva, grazie anche ai suoi insegnanti tutte figure di primissimo piano nei loro ambiti specifici”, “Una nuova scuola dalla visione internazionale, metodo didattico incentrato al saper fare, docenti di punta da tutto il mondo e soprattutto studenti protagonisti”.

Le poche recensioni negative Raffles riguarda la burocrazia considerata lenta – ma spesso ci sono opinioni tutt’altro che buone su questo tema anche negli altri istituti – e qualche problema sulla restituzione delle tasse già pagate. Ricordiamo che a processo di iscrizione finito, ogni studente non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle somme già versate per tasse, contributi e indennità varie. Anche nel caso l’allievo abbia frequentato solo in maniera parziale il corso è tenuto al pagamento dell’intera retta annuale dovuta.