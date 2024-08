Tutti i corsi di Laurea Raffles

Raffles è la scuola di Moda e Design internazionale in cui gli studenti collaborano attivamente insieme ai docenti per creare progetti di ibridazione, sperimentazione e ricerca, abbattendo l’omologazione e le barriere culturali, tecnologiche e geografiche. Ma quali sono i corsi a disposizione? Raffles ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali, master, corsi estivi e corsi brevi.

In questa nostro approfondimento vedremo nel dettaglio quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questa realtà , perciò l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Raffles. Siete pronti alla lettura?

Tutti i Diplomi Accademici Raffles: Facoltà, Tipologie e Costi

Raffles ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali e master. Inoltre Raffles ha anche corsi brevi e corsi estivi. I corsi non sono suddivisi in aree didattiche, ossia in Facoltà Raffles.

I corsi di diploma triennale Raffles sono conformi al DM 30 settembre 2009 n.123, afferenti al Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate delle Accademie di Belle Arti, nella Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa (DAPL06). Oltre alla frequenza dei corsi in aula, la scuola mette a disposizione un’attività continua di corsi extracurriculari, workshop ed esperienze di progettazione con professionisti e aziende. Per ogni corso ci sono decine di professori, selezionati tra i professionisti più influenti e stimati nel proprio campo disciplinare.

Per ottenere una laurea Raffles, i futuri iscritti devono sapere che la tassa di iscrizione prevede dei prezzi divisi in base alla fascia di reddito dichiarata da ogni singolo iscritto per un totale di sei fasce. Per abbattere i costi Raffles, ogni anno vengono messe a disposizione delle borse di studio a cui gli stessi studenti possono concorrere: l’assegnazione è determinata dalla qualità dei curricula degli allievi ed è decisa dal Consiglio Accademico che comunica l’esito delle proprie valutazioni al Direttore che a sua volta deciderà cosa fare.

Diplomi Accademici di primo livello Raffles

Quali sono i corsi per la laurea triennale Raffles? Per ogni corso gli allievi sono affidati alla supervisione di un Direttore: il suo incarico prevede il coordinamento del piano di studi, la verifica della continuità didattica e dei professori, il raccordo tra classe e Faculty con lo scopo di assicurare il migliore e più efficiente sistema di apprendimento per ogni iscritto. I corsi rilasciano un titolo che equivale ad un Diploma Accademico di I livello (D.M. n.1216 del 31.08.2023), conforme al sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e riconosciuto come laurea nell’ordinamento italiano, oltre ad essere già riconosciuto dall’European Accreditation Board of Higher Education Schools /EABHEScos nel sistema europeo.

I corsi sono a numero chiuso, perciò c’è un test di ingresso che consiste in un colloquio motivazionale in cui non è prevista una verifica di conoscenza del design ma una valutazione dell’interesse di ogni singola futura matricola. A chi non risulta idoneo per insufficiente preparazione, sarà consigliata, in totale libertà di scelta, la frequentazione di corsi brevi propedeutici. Vediamo allora l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Raffles

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Raffles? Al momento nell’offerta formativa non ci sono a disposizione corsi di tipo biennale, ma non è escluso che in futuro possano essere aggiunti degli indirizzi di questo tipo. Chi vuole proseguire gli studi dopo il titolo di studi triennale, può provare con i Master che sono riconosciuti, perciò rilasciano agli iscritti che hanno finito con profitto il corso, un Attestato di frequenza. Previo corrispettivo, gli stessi iscritti possono avere il Diploma accreditato, a condizione che abbiano conseguito in precedenza un titolo triennale DALP riconosciuto.

Non a caso in seguito ad un corso triennale, un’esperienza universitaria o un periodo di iniziale attività professionale, il Master è l’occasione per approfondire un campo disciplinare, per specializzarsi, per terminare la propria formazione grazie a diverse metodologie e punti di vista. A differenza dei Master classici a Raffles i saperi sono in azione con il contributo di studi professionali e realtà di respiro internazionale. Gli iscritti devono condurre progetti specifici, accanto a insegnanti di progetto e di metodo che collaborano lungo tutto il periodo con lezioni e laboratori.

Corsi singoli Raffles

Oltre al classico diploma Raffles, è possibile seguire anche dei corsi brevi Raffles che danno modo di creare in autonomia il proprio percorso di studi, scegliendo i moduli migliori e creando il proprio pacchetto personalizzato. Anche in questi casi è previsto per gli iscritti un colloquio motivazionale in cui non è previsto un test di conoscenza della materia oggetto di studio, ma una valutazione dell’interesse di ogni singolo allievo. A disposizione anche dei corsi estivi Raffles, una possibilità unica per i giovani creativi di esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio della moda. Questi corsi sono rivolti a studenti di età compresa tra 13 e 18 anni che siano curiosi, creativi e dimostrino apprezzamento per la moda.