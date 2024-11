Raffles Milano è una scuola internazionale in cui gli studenti collaborano attivamente insieme ai professori per creare progetti di ibridazione, sperimentazione e ricerca, abbattendo l’omologazione e le barriere culturali, tecnologiche e geografiche. Questo istituto fa riferimento al sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto universitario italiano che fa capo al Ministero dell’Università Della Ricerca (MUR). Se ti stai chiedendo se è consigliato o meno iscriversi presso questa accademia, non devi far altro che leggere di seguito le opinioni e recensioni di studenti ed ex studenti che frequentano oppure hanno frequentato Raffles Milano. Buona lettura!

In questa guida:

Raffles Milano: le opinioni degli studenti

Le opinioni su Raffles Milano sono in gran parte positive, infatti è possibile trovare molti commenti buoni in merito al suo essere internazionale: “Inclusività, accoglienza, nessuna barriera, creatività e mentalità internazionale, il posto ideale per studiare al giorno d’oggi”, “Il centro Raffles ti dà modo di studiare a stretto contatto con professionisti del settore. Grazie all’ambiente dinamico ed internazionale, ogni studente può coltivare il proprio talento e lavorare con le cose che più ama”, “Un istituto con un ambiente stimolante soprattutto per chi adora interfacciarsi con culture diverse. Massima apertura alla creatività”, “Una scuola molto interessante e un posto in cui studiare unico nel suo genere”, “Una bellissima esperienza per confrontarsi con persone da tutto il mondo in un’atmosfera di grande vivacità e molti stimoli dati e ricevuti”.

Ci sono recensioni ottime su Raffles Milano anche in merito al corpo docente: “La scuola mette a disposizione dei suoi iscritti spazi di coworking per poter condividere idee e opinioni, incrementando la crescita sia scolastica che personale. Inoltre, l’ambiente è stimolante grazie agli insegnanti professionisti di diversi settori”, “Questa accademia ha un limite di numero di studenti per classe perciò tutti vengono seguiti avendo comunque un rapporto studente-docente che non si ha negli atenei tradizionali”, “Tutti gli insegnanti hanno una grande esperienza nel settore, così lo trasmettono anche agli studenti con le loro esperienze e conoscenze a loro volta assimilate dal loro passato”.

Recensioni di Raffles Milano: le domande più comuni

Tra le domande più gettonate di chi vuole iscriversi a Raffles Milano troviamo “Quanto costa Raffles Milano?“: i costi dei corsi di laurea Raffles variano in base all’ISEE e vanno da un minimo di 30mila ad un massimo di 125mila euro.

Inoltre c’è anche chi si chiede “Come essere ammessi a Raffles Milano?”: il test d’ingresso consiste in un colloquio motivazionale in cui non è prevista una verifica di conoscenza del design ma una valutazione dell’interesse di ogni singolo futuro iscritto. A chi non risulta idoneo per una preparazione insufficiente è consigliata, in totale libertà di scelta, la frequentazione di brevi corsi propedeutici. Trovi tutte le risposte complete nella nostra guida generale su Raffles Milano.

Raffles Milano: le opinioni negative

Tra le tante recensioni su Raffles Milano, troviamo anche alcune opinioni negative e che riguardano in particolar modo la burocrazia considerata lenta, tuttavia non è una novità che nelle università ci siano spesso commenti tutt’altro che buoni su questo tema: “Non hanno mantenuto quello che avevano promesso, disorganizzato, mancanza di comunicazione. Non vale il prezzo“.

E a proposito di prezzi c’è chi si lamenta dei costi e in particolar modo della restituzione delle tasse già pagate. Ricordiamo che nel regolamento c’è scritto che se lo studente recede dal contratto prima dell’inizio del corso triennale, ha diritto al rimborso dei pagamenti già effettuati attraverso bonifico bancario sul conto indicato nella dichiarazione di recesso salvo diverso accordo. Potrebbero esserci eventuali ritardi connessi con la mancata o sbagliata indicazione delle coordinate bancarie. Al contrario dopo aver perfezionato l’iscrizione non potrà richiedere la restituzione di quanto versato oppure sospendere il pagamento della retta di frequenza.

Raffles Milano: la nostra valutazione complessiva

Nel complesso la nostra valutazione di Raffles è ottima: non a caso si tratta una scuola di Moda e Design internazionale in cui gli iscritti collaborano attivamente insieme agli insegnati per dare vita ad iniziative di ibridazione, sperimentazione e ricerca, abbattendo l’omologazione e le barriere culturali, tecnologiche e geografiche.

Inoltre l’accesso alla scuola è particolarmente adatto per gli studenti con problemi di mobilità. Gli iscritti con necessità particolari o che hanno qualsiasi tipo disabilità, possono richiedere all’istituto di dare un supporto aggiuntivo o alternativo per l’insegnamento e l’apprendimento, a condizione che Raffles riceva la documentazione adeguata a sostegno della loro disabilità o esigenze speciali. Infine ricordiamo che per ogni corso – sia triennale, sia master – gli studenti sono affidati alla supervisione di un Direttore: il suo ruolo è quello di coordinare il piano di studi, valutare la continuità didattica e dei docenti, il raccordo tra classe e Faculty con l’obiettivo di assicurare il migliore e più efficiente sistema di apprendimento per ogni singolo allievo.

La nostra guida sulle recensioni su Raffles Milano finisce qui: per ulteriori dettagli puoi compilare il form in fondo alla guida e i nostri esperti ti ricontatteranno in breve tempo per una consulenza personalizzata, gratuita e senza alcun impegno.