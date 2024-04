Unipegaso è una delle università telematiche riconosciute dal MIUR e che quindi ha la stessa validità delle università tradizionali. Questo vuol dire che il titolo di studio ottenuto negli atenei online dà le stesse opportunità di trovare lavoro e anche di partecipare a concorsi di un titolo di studio ottenuto in una università frontale.

La didattica dei corsi di laurea Unipegaso si svolge principalmente a distanza con i video delle lezioni messi a disposizione degli iscritti sul portale dell’ateneo in modalità sincrona e asincrona. Nonostante ciò gli esami di profitto e la seduta di laurea devono svolgersi obbligatoriamente di persona, quindi in una delle sedi fisiche presenti da Nord a Sud su tutto il territorio italiano.

Le sedi Unipegaso attualmente a disposizione sono 91, anche se questo numero può essere suscettibile di modifiche determinate dalla stessa università. Ricordiamo che gli studenti devono aver già visualizzato almeno l’80 per cento delle videolezioni che compongono il materiale didattico per potersi iscrivere agli esami. È inoltre obbligatorio aver svolto e superato le verifiche di preparazione relative ai singoli insegnamenti proposti e aver fatto e superato le esercitazioni previste.

Gli esami in questione si svolgono con domande a risposta multipla, per quanto riguarda le prove scritte, mentre per quelle orali il tutto si svolge solo nella sede centrale a Napoli. Siete pronti a scoprire quali sono le sedi d’esame dell’università telematica Pegaso e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi d’esame dell’Università Telematica Pegaso

Oltre alla sede centrale di Napoli, sono molte le succursali dell’università telematica Unipegaso dislocate su tutto il territorio italiano. Prima di mostrarvi l’elenco completo, vi citiamo le città principali in cui si trovano le sedi come Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Torino, Acireale, Siracusa, Cagliari, Trani, Catania, Caltanissetta, Ariano Arpino, Messina, Agrigento, Cagliari, Cosenza, Latina, Assisi, Macerata, Reggio Calabria, Vibo Valentia. In ognuna di queste sedi viene data assistenza specifica nel corso della procedura guidata di iscrizione ai corsi e non solo. Ecco allora tutte le sedi di Unipegaso attualmente a disposizione in Italia:

Università Telematica Pegaso: la sede centrale

Tra le sedi d’esame Unipegaso, quella più importante è la sede centrale che si trova a San Giorgio a Cremano (Napoli) presso la villa Vannucchi di Corso Roma 43/47, uno dei più prestigiosi palazzi e complessi monumentali della città. Un posto di altissimo profilo storico e culturale, come testimonianza dell’autorevolezza dell’università e della considerazione di cui gode presso le Istituzioni che ne hanno riconosciuto l’impegno, la qualità e l’alto profilo didattico.

Come specificato in precedenza, ci sono delle differenze per gli esami dati in questa sede rispetto alle altre succursali, infatti se lo svolgimento della verifica avviene al di fuori è necessario pagare una “tassa d’esame fuori sede” pari a 150 euro all’anno. Inoltre in questa sede gli esami si svolgono in forma orale, mentre in tutti gli altri in forma scritta. Infine in ogni succursale l’università telematica Pegaso offre ai propri studenti assistenza specifica nel corso della procedura guidata di iscrizione ai corsi, garantendo agli utenti la massima trasparenza.

