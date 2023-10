SSML Ancona: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML Ancona è una delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici presenti in Italia. Situata nel capoluogo delle Marche. Eroga il corso triennale di Mediazione Linguistica, permettendo agli studenti di conseguire un titolo equipollente al diploma di laurea in Mediazione Linguistica (L-12). L’accesso al corso è a numero programmato: per l’immatricolazione al primo anno accademico è dunque necessario superare il test d’ingresso.

In questo articolo analizzeremo innanzitutto le caratteristiche principali della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, passando in rassegna velocemente alcuni cenni storici riguardanti la nascita e lo sviluppo dell’Istituto. Ci soffermeremo poi sull’offerta formativa, analizzando nel dettaglio il corso triennale in Mediazione Linguistica.

Nella seconda parte del nostro approfondimento sulla SSML di Ancona, forniremo tutti i dettagli su come funziona il test d’ingresso al corso di laurea triennale. Successivamente, affronteremo l’argomento relativo ai costi da sostenere per frequentare la Scuola e le borse di studio eventualmente disponibili. Infine, concluderemo riportando alcune delle opinioni scritte dagli studenti che hanno frequentato di recente la triennale in Mediazione Linguistica nel capoluogo anconetano.

In questa guida:

SSML Ancona: caratteristiche principali e storia

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona nasce alla fine degli anni Novanta come Scuola per Traduttori e Interpreti. L’istituzione di grado universitario arriva nell’autunno 2003, quando in seguito al decreto ministeriale del 24 settembre la Scuola per Traduttori e Interpreti può rilasciare titoli equipollenti alla laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica.

Nove le lingue offerte dall’Istituto: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, giapponese, cinese e arabo. Il piano di studi della Scuola è progettato ad-hoc per consentire ai neo-laureati di entrare subito nel mondo del lavoro, come testimonia la percentuale dell’87% di studenti che trovano lavoro subito dopo la fine del corso di tre anni.

Un’altra caratteristica determinante della SSML di Ancona è la presenza di docenti madrelingua specialisti del settore, nonché classi con un numero di studenti mai superiore a 15-20, così da proporre il miglior apprendimento possibile. Sempre a proposito dell’attività didattica, gli iscritti alla Scuola vengono stimolati in continuazione con esercitazioni in aula e laboratorio.

Altrettanto importanti sono i tirocini e gli stage proposti dall’Istituto e che hanno l’obiettivo di accelerare l’inserimento nel mondo del lavoro dei nuovi mediatori linguistici. La Scuola Universitaria di Ancona pone l’accento sia sulla conoscenza dei linguaggi settoriali (medico, turistico, giuridico, economico e tecnico), sia sulla competenze nell’impiego di tutti quegli strumenti necessari per la gestione delle informazioni e per la comunicazione (ad esempio sottotitolaggio e programmi di traduzione assistita).

Corsi di laurea SSML Ancona: l’offerta formativa

Cerca e Confronta i Corsi di Laurea Corsi di Laurea: Tipologia: Tutte Area: Tutte Classe: Tutte Scienze della Mediazione Linguistica Laurea Triennale Lingue L-12 richiedi info Nessun corso trovato

× {course.title} - {university.name} Ricevi gratuitamente informazioni sul Corso dai nostri esperti Fascia oraria in cui essere ricontattato 8:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 Seleziona la provincia di residenza Agrigento Alessandria Ancona Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento Bergamo Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Fermo Ferrara Firenze Foggia Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa-Carrara Matera Messina Milano Modena Monza e della Brianza Napoli Novara Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino Pescara Piacenza Pisa Pistoia Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Sud Sardegna Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento Treviso Trieste Udine Valle d'Aosta Varese Venezia Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

× {course.title} - {university.name} Inserisci i tuoi dati e ricevi immediatamente il piano di studi Termini e Condizioni. Accetto Normativa Privacy

L’offerta formativa della SSML di Ancona è incentrata sul corso triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12). Il titolo conseguito al termine degli studi è riconosciuto a livello europeo. Inoltre è abilitante alla professione di mediatore linguistico ed è riconosciuto da qualsiasi università italiana per il proseguimento degli studi.

La triennale in Scienze della Mediazione Linguistica della SSML di Ancona consente di studiare tre lingue straniere tra inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, russo, arabo, cinese e giapponese. Tutti gli studenti hanno inoltre la possibilità di esercitarsi in laboratori linguistici all’avanguardia, al fianco di docenti professionisti dell’interpretariato e della traduzione. In aggiunta a questo, si ha l’opportunità di prepararsi al meglio grazie all’utilizzo degli strumenti professionali più diffusi nel mondo del lavoro.

Al termine dei tre anni di studio, i neolaureati della SSML di Ancona possono inserirsi in breve tempo e con successo nel mondo del lavoro come esperti linguistici, accompagnatori turistici, traduttori di linguaggi specialistici, responsabili di progetti internazionali, traduttori e interpreti per le imprese, mediatori linguistici culturali negli ospedali, consulenti tecnici d’ufficio presso i tribunali oppure traduttori editoriali.

In aggiunta alle professioni appena citate, una volta ottenuto il titolo i mediatori linguistici possono lavorare anche come interpreti e traduttori freelance oppure consulenti linguistici per enti privati o pubblici e Forze dell’Ordine.

Il piano di studi del corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12) prevede lo studio di due o tre lingue straniere. La prima lingua obbligatoria è l’inglese, la seconda – anch’essa obbligatoria – è a scelta tra spagnolo, francese, tedesco, cinese e giapponese, mentre la terza è opzionale a scelta tra portoghese, russo, arabo, cinese o giapponese.

Tra le attività formative caratterizzanti si annoverano Mediazione linguistica scritta e orale, oltre ai laboratori professionalizzanti in interpretazione di consecutiva, simultanea e trattativa. Sono inoltre previsti insegnamenti giuridici ed economici, lo studio di discipline all’ambito turistico e la formazione su software di tradizione assistita.

I corsi della SSML di Ancona includono anche un master in Export Management, un master professionalizzante online in Traduzione Specialistica e un master online di Traduzione intitolato “Tradurre Crime Fiction”, con 10 docenti specializzati e una coordinatrice di fama internazionale.

Sedi SSML Ancona: dove si trova la scuola

La sede della SSML di Ancona si trova nel cuore del centro di Ancona, in una delle traverse di corso Giovanni Amendola, a due passi dal viale della Vittoria e a una manciata di minuti a piedi dal Passeto, uno dei simboli del capoluogo anconetano.

Gli studenti possono contare su una struttura all’avanguardia, dotata di tutta la strumentazione necessaria per rendere al meglio e affrontare il percorso di studi nel migliore dei modi. La vicinanza con una delle aree più frequentate dai turisti e dagli stessi residenti consente inoltre di vivere appieno la vita universitaria con frequenti contatti con l’esterno.

Inoltre, presso la sede dell’Istituto si svolgono anche le giornate dell’Open Day, nel corso delle quale i ragazzi interessati al corso di Mediazione Linguistica possono visitare la struttura e conoscere l’offerta formativa nel dettaglio.

Test ammissione SSML Ancona: come funziona

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona è a numero chiuso. Ogni anno accademico i posti riservati alle matricole sono in tutto 50.

Per iscriversi al corso triennale in Mediazione Linguistica (L-12) occorre sostenere un test di valutazione in lingua inglese. L’obiettivo della prova di ammissione è di valutare le competenze linguistiche in possesso dei candidati. In alcuni casi, la commissione può stabile un corso propedeutico di grammatica, da svolgersi prima dell’inizio dell’anno accademico.

Il test d’ingresso alla SSML di Ancona consiste in una prova scritta in inglese con domande di grammatica e di lessico. In ogni caso, l’eventuale mancato superamento del test non preclude agli studenti la possibilità di procedere con l’immatricolazione.

Per quanto riguarda infine i requisiti, l’iscrizione al test di valutazione è riservata a tutti coloro in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per gli studenti stranieri, è sufficiente un titolo straniero equipollente.

Costi SSML Ancona: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML di Ancona? Attualmente all’interno del sito della Scuola non si trovano indicazioni sui costi della retta annuale dei corsi erogati dalla SSML Ancona, ma vengono riportate comunque due interessanti promozioni lanciate dall’Istituto marchigiano per aiutare i suoi studenti nel pagamento della retta annuale.

La prima iniziativa si chiama Presenta un amico e consente ai nuovi e vecchi iscritti di presentare da uno fino a un massimo di 5 amici per ottenere uno sconto sulla retta universitaria annuale. Per ricevere il bonus è sufficiente indicare il nominativo del proprio amico (o degli amici) nel modulo da inviare o presentare in segreteria.

La seconda iniziativa si chiama We Want You e prevede uno sconto di 250 euro sulla retta annuale scaricando il modulo We Want You e pre-iscrivendosi al successivo anno accademico versando una quota pari a 300 euro. Quest’ultima somma sarà poi detratta dalla retta.

Inoltre, periodicamente vengono messe a disposizione delle borse di studio per la SSML Ancona, offerte dall’Ente Regionale per il diritto allo studio delle Marche.

SSML Ancona: recensioni e opinioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML di Ancona sono nella stragrande maggioranza dei casi positive. Gli elementi che vengono spesso messi in luce sono la competenza del personale docenti, la serietà del corso e le opportunità di lavoro offerte una volta concluso il percorso di studi del corso triennale.

Ecco alcune delle recensioni sulla SSML di Ancona riportate da ex studenti e neo-laureati:

“Istituto universitario serio. I professori seguono gli studenti con dedizione e professionalità e la Direttrice è sempre presente per ascoltare e seguire docenti e studenti”.

“Sono più che soddisfatta di aver scelto di frequentare la SSML di Ancona. Mi sono appena immersa nel mondo della mediazione linguistica e so che il mio percorso è ancora lungo, ciò nonostante grazie alla competenza e alla disponibilità del personale e dei docenti sto costruendo delle ottime basi per concretizzare ciò che più mi piace: studiare le lingue straniere”.

“Diventare Mediatore Linguistico? Un sogno chiuso nel cassetto anni fa e realizzato oggi grazie alla SSML di Ancona. Sono molto soddisfatto della scelta e del mio percorso”.

“Io sto studiando inglese, spagnolo e cinese. Sono contentissima della scelta che ho fatto, sia a livello delle lingue che ho scelto sia della scuola soprattutto perché qua non solo si studiano sui libri le lingue ma si vivono e si imparano ogni giorno in classe”.

Per il momento non si registrano invece pareri contrari o negativi sulla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici della città di Ancona. Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’Istituto in questi ultimi anni.