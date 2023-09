SSML Città di Cuneo: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML Città di Cuneo è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede – come suggerisce il nome – a Cuneo: questa scuola mette a disposizione dei suoi studenti un percorso formativo altamente professionale con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), ma con ben quattro percorsi diversi.

Proprio con questa guida vogliamo parlarvi di tutte le caratteristiche principali di questa realtà, con un focus sui tanti vantaggi che la scuola di livello universitario possiede per i suoi iscritti. Continueremo a parlarvi dell’offerta formativa con gli obiettivi del corso di studi e dei differenti curricula.

Nella seconda e ultima parte vedremo se c’è o meno un test di ammissione, e poi affronteremo insieme una nota dolente, ovvero quella dei costi dei corsi della SSML Città di Cuneo e le relative borse di studio. Infine vedremo insieme le opinioni delle persone che studiano, oppure hanno già studiato, presso questa struttura.

SSML Città di Cuneo: caratteristiche principali e storia

La SSML Città di Cuneo è un istituto che offre una formazione professionale nel campo dell’interpretariato, della traduzione e della mediazione linguistica. Si tratta di una scuola non universitaria, ma il titolo di studio conseguito è equipollente a quelli delle lauree universitarie in Scienze della Mediazione Linguistica (classe L-12). Ricordiamo che le SSML nascono dalla trasformazione delle preesistenti “scuole superiori per interpreti e traduttori” e sono regolate dal Decreto Ministeriale n. 38 del 10 gennaio 2002 . Il loro scopo è quello di dare agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, in almeno due lingue straniere, oltre all’italiano.

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, chiamata “Adriano Macagno” ha ottenuto il riconoscimento legale dal Ministero dell’Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 30 settembre 2005. L’istituto anche ha aperto poi una sede distaccata a Pinerolo, riconosciuta dal MIUR con D.M. del 27 ottobre 2009.

Questa SSML mette a disposizione una offerta formativa varia per quanto riguarda le lingue straniere, che copre sia le materie linguistiche che quelle non linguistiche. Gli iscritti ai diversi percorsi hanno così la possibilità di esercitare in maniera costante le loro abilità linguistiche, sia scritte sia orali, e di acquisire un livello di padronanza alto delle lingue studiate. Questa scuola mette a disposizione anche l’opportunità di decidere tra diverse combinazioni linguistiche, in base ai propri interessi e alle proprie aspirazioni professionali.

Corsi di laurea SSML Città di Cuneo: l’offerta formativa

Il corso di Mediazione Linguistica della SSML Città di Cuneo ha un tipo di insegnamento che integra lezioni in presenza con laboratori e lezioni online, per rendere gli studenti competitivi sul mercato del lavoro o pronti a continuare il percorso accademico. Le lingue di studio sono inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese.

La didattica è fortemente personalizzata con un rapporto personale studente/docente, inoltre un tutoraggio che aiuta nella scelta del piano di studi, del tirocinio e della tesi. Inoltre è previsto un percorso accademico su misura per studenti lavoratori, uno sportello psicologico, esercitazioni & laboratori multilingua. Ecco i curricula a disposizione:

Mediazione Linguistica – Indirizzo Tradizionale L-12 (trilingue)

Mediazione Linguistica – Organizzazioni Internazionali L-12 (bilingue)

Mediazione Linguistica – Marketing & Relazioni Internazionali L-12 (bilingue)

Mediazione Linguistica – Management Turistico & Commercio Internazionale L-12 (bilingue)

Generalmente tutte le SSML hanno molta attenzione alla pratica delle lingue, attraverso laboratori che simulano situazioni reali di mediazione, come l’interpretariato, la traduzione, la mediazione culturale, la comunicazione interculturale e il turismo linguistico. Questi laboratori danno modo agli iscritti di sviluppare le competenze di cui avranno bisogno in futuro per affrontare il mondo del lavoro con sicurezza e professionalità. Ecco quindi i laboratori disponibili a SSML Città di Cuneo:

sottotitolaggio & voice over

laboratorio di scrittura

laboratorio di marketing

laboratorio turistico

simulazioni multilingua

laboratorio di russo commerciale

laboratorio di cinese

SSML Città di Cuneo offre, infine, la possibilità di soggiorni all’estero presso partner internazionali, inoltre l’opportunità di lavorare in stage presso numerose aziende del panorama nazionale ed internazionale (ogni iscritto può passare un periodo fino a 12 mesi all’estero con lo scopo di perfezionare la padronanza delle lingue ed ottenere eventuali certificazioni linguistiche aggiuntive). Senza dimenticare la possibilità di ottenere certificazioni informatiche EIPASS e quella di professionalizzare i propri studi nel mondo del lavoro attraverso specializzazioni sul diritto del lavoro e mediazione linguistica per lo straniero nel mondo del lavoro. Queste esperienze rappresentano una occasione unica per mettere alla prova le proprie competenze linguistiche e lavorative, entrare in contatto con il mondo professionale e ampliare il proprio curriculum.

Sedi SSML Città di Cuneo: dove si trova la scuola

Il SSML Città di Cuneo ha sede a via Goffredo Mameli, 4bis. Chi vuole vedere la struttura può farlo attraverso gli Open Day a cui è possibile iscriversi via mail. Per qualsiasi informazione la segreteria è aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13:30 e poi dalle 14 alle 16:30, poi martedì dalle 9 alle 14, il venerdì dalle 9 alle 13, mentre il sabato e la domenica è chiusa. Ogni anno vengono organizzati anche corsi, conferenze, laboratori aperti a professionisti/uditori/laureati che hanno intenzione di migliorare le proprie competenze linguistiche e di traduzione.

A livello di istruzione a Cuneo possiamo trovare 10 scuole dell’infanzia statali, 13 scuole dell’infanzia private paritarie, 18 scuole primarie statali, una scuola primaria privata paritaria, 6 scuole secondarie di primo grado statali, una scuola secondaria di primo grado privata paritaria, 11 scuole secondarie di secondo grado statali e 5 istituti di formazione professionale, di cui uno comunale. Inoltre in questa città si trova una sede distaccata dell’Università di Torino, la sede del Conservatorio Giorgio Federico Ghedini, dell’Accademia di Belle Arti e, per l’appunto, dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici.

Ammissione SSML Città di Cuneo: come funziona?

Dalle informazioni che si trovano in Rete non è chiaro se la SSML Città di Cuneo abbia un test d’ingresso ostativo. Tipicamente le SSML hanno un numero limitato di posti a disposizione, il che assicura una maggiore qualità dell’insegnamento e una maggiore personalizzazione del percorso formativo. Gli iscritti possono beneficiare in questo modo di un rapporto più diretto e costruttivo con i professori, che li seguono passo dopo passo nel loro apprendimento e li aiutano a superare gli eventuali problemi.

Costi SSML Città di Cuneo: tasse e borse di studio

Ma quanto costano i corsi della SSML Città di Cuneo? Anche in questo caso non è facile reperire informazioni sui costi e quindi le tasse di SSML Città di Cuneo, tuttavia dai canali social scopriamo che c’è possibilità di borse di studio e quindi di sconti sulla retta finale. In generale le SSML sono istituti privati e così applicano delle rette annuali che possono variare da poche migliaia di euro ad oltre diecimila euro.

Ricordiamo che l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della regione Piemonte ogni anno regala delle borse di studio, assegna posti letto e assicura premi di laurea agli studenti che scelgono di intraprendere la loro carriera universitaria in Piemonte. È possibile prendere parte al bando sia per merito, sia per fascia ISEE. EDISU Piemonte nasce con la legge regionale 18 marzo 1992 n.16 (modificata con legge regionale 29 settembre 2014 n.10) con lo scopo di aiutare l’accesso e il proseguimento degli studi universitari a favore degli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici, nell’ambito delle competenze attribuite dal legislatore italiano a Stato, Regioni e Università in materia di diritto allo studio universitario (Decreto lgs.n.68/2012).

SSML Città di Cuneo: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML Città di Cuneo sono positive, anche se le recensioni che si possono trovare sul web sono davvero poche. Nonostante ciò chi ha espresso il proprio giudizio tramite un voto, sembra aver apprezzato questa realtà.