SSML Columbus Academy: Corsi, Costi, Recensioni e Opinioni

La SSML Columbus Academy è una delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che ha sede a Roma. Gli studenti hanno la possibilità di frequentare il corso triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, scegliendo tra numerosi indirizzi. Come in altre SSML, l’accesso all’Istituto è a numero programmato.

In questa nostra guida presenteremo innanzitutto le caratteristiche principali e la storia della Scuola. Approfondiremo poi il discorso legato all’offerta formativa, elencando tutti gli indirizzi di specializzazione disponibili.

Nella seconda parte dell’articolo, daremo invece diverse informazioni pratiche. Per prima cosa spiegheremo come funziona il test di ammissione, indispensabile per l’iscrizione. Quindi risponderemo a una delle domande più frequenti tra gli studenti indecisi su quale Scuola scegliere, riportando i costi legati alla frequentazione dell’Istituto.

In conclusione, riporteremo alcune delle opinioni lasciate scritte online dagli studenti della SSML Columbus Academy, evidenziando i punti di forza e gli eventuali punti deboli della Scuola universitaria. Tra le recensioni raccolte vi sono anche quelle di ex studenti che hanno conseguito il titolo di laurea presso la SSML della capitale.

In questa guida:

SSML Columbus Academy: caratteristiche principali e storia

La SSML Columbus Academy può vantarsi di un innovativo campus di Mediazione Linguistica in una delle zone più belle di Roma. Nasce nel 2012 in seguito a un apposito Decreto MIUR, poi integrato ad aprile 2022 con un nuovo decreto pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 96.

L’offerta didattica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici si basa sul corso triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, titolo equipollente alla classe di laurea L-12. Gli studenti possono scegliere tra diverse specializzazioni.

L’Istituto si pone come obiettivo aiutare gli studenti ad acquisire le competenze richieste in ambito giuridico, turistico, diplomatico e forense. Per venire incontro ai ragazzi, la Columbus Academy di Roma elargisce ogni anno ricche borse di studio, oltre a offrire opportunità di tirocinio professionale all’estero e residenze universitarie in cui alloggiare durante gli studi.

Il Direttore Didattico della Columbus Academy è il professore Ottavio Ricci.

Corsi di laurea SSML Columbus Academy: l’offerta formativa

Presso la Facoltà di Mediazione Linguistica sono attivi 7 corsi triennali: Management nello Sport, Relazioni Internazionali e Diplomatiche, Criminologia, Sicurezza e Difesa Sociale, Economia e commercio internazionale, Interculturale per le organizzazioni del III Settore, Marketing per il turismo enogastronomico, Lingue e culture per la comunicazione internazionale.

Tutti e 7 gli indirizzi di specializzazione fanno riferimento alla classe di laurea L-12 in Mediazione Linguistica.

Ai corsi della SSML Columbus Academy equipollenti alla laurea in Mediazione Linguistica (L-12), si aggiungono i master Mondo Scuola e Post Laurea. Tra i primi si annoverano i master in Management nella Scuola Pubblica Interculturale, Profili Metodologico Internazionali dell’Insegnamento delle Scienze Motorie nella Scuola Primaria, Il ruolo del Dirigente Scolastico: tra Management e Leadership nella scuola pubblica interculturale. Tra i master Post Laurea spicca invece quello in Linguaggi internazionali e profili Criminologici nel Diritto dell’Economia e del Lavoro.

Presso la Columbus Academy è possibile anche iscriversi a singoli corsi di formazione. Tra questi vi sono in primo piano quelli in Web Developer Full Stack, Digital Marketing e Communication, Summer School Interpreti si diventa. Sono inoltre attivi i corsi di perfezionamento in Introduzione alla mediazione linguistica ed interculturale per le organizzazioni del III settore, Il Management nella Scuola Pubblica Interculturale e Profili Metodologico Internazionali dell’Insegnamento delle Scienze Motorie nella Scuola Primaria.

Gli studenti della SSML Columbus Academy hanno l’opportunità di trascorrere da 3 a 12 mesi in un’altra università europea per motivi di studio o di lavoro grazie al programma Erasmus. I ragazzi interessati possono presentare la loro domanda tramite apposito bando all’Ufficio Relazioni Internazionali. Sono esenti dal pagamento delle tasse di iscrizione stabilite dalla sede universitaria ospitante tutti i vincitori della borsa Erasmus, invece restano a carico dello studente le spese di vitto, alloggio e viaggio.

Sedi SSML Columbus Academy: dove si trova la scuola

La sede della SSML Columbus Academy si trova a Roma, in un’ampia e moderna struttura posizionata nei pressi del quartiere Garbatella e del Parco dell’Appia Antica.

Il campus dell’Istituto universitario di Mediazione Linguistica si estende per oltre 1.500 metri quadrati e ospita aule studio, aule didattiche, una biblioteca e una zona ristoro. Presso la struttura si trovano inoltre gli uffici di coordinamento, direzionali e tutoraggio, insieme alle segreterie generali. Le aule adibite alla frequentazione delle lezioni e allo studio sono dotate di una strumentazione tecnologica all’avanguardia, oltre che di tutti gli strumenti della didattica necessari per l’apprendimento.

Presso il campus della Columbus Academy si svolgono inoltre gli appuntamenti di Orientamento per gli studenti, i cosiddetti Open Day. Durante queste giornate il corpo docente della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici offre una panoramica chiara dell’offerta formativa, mostrando ai ragazzi la struttura e le sue aule.

Test ammissione SSML Columbus Academy: come funziona?

Il test d’ingresso alla SSML Columbus Academy prevede ogni anno tre sessioni ordinarie. In genere la prima sessione è in calendario a fine marzo, la seconda a metà luglio, la terza e ultima sessione invece attorno alla metà di settembre.

L’accesso alla Columbus Academy è a numero programmato. Il numero di posti disponibili viene comunicato nell’annuale bando di ammissione. Negli ultimi anni i posti messi a disposizione dal bando erano circa 120.

Per svolgere il test di ammissione occorre versare un contributo per Diritti di Segreteria pari a 50 euro. L’importo non è rimborsabile, né in caso di ritiro della domanda di partecipazione né in caso di esito negativo dell’esame.

Il test di ammissione si compone di una prova scritta di Cultura Generale, una prova scritta di Lingua Inglese e un’altra prova scritta su una seconda lingua. La prima prova prevede 20 domande a risposta multipla su attualità, storia, educazione civica, letteratura e geografia. La seconda prova scritta di Lingua Inglese si compone di 50 quesiti a risposta multipla di carattere lessico-grammaticale. Infine la terza e ultima prova verte su una seconda lingua a scelta dello studente, con 30 quesiti a risposta multipla (anche questi vertono sul lessico e la grammatica).

La lingua inglese è obbligatoria per tutti i candidati. La seconda lingua è invece a scelta dello studente, che può optare per la lingua francese, tedesca o spagnola (castigliano). Due sono anche le lingue di studio triennali previste dal corso di laurea in Mediazione Linguistica.

Durante la prova gli studenti non possono utilizzare né un dizionario monolingue né uno bilingue. Non è ammesso nemmeno l’utilizzo di un qualsiasi altro manuale di consultazione.

Ai fini della valutazione complessiva, ogni risposta corretta vale 1 punto, mentre 0 punti per ogni risposta errata o non data.

Costi SSML Columbus Academy: tasse e borse di studio

Quali sono i costi della SSML Columbus Academy? È questa una delle domande più frequenti tra gli studenti ancora indecisi su quale istituto frequentare.

Il contributo di iscrizione è pari a 2.000 euro. A questi si aggiungono i diritti di segreteria per una somma aggiuntiva di 500 euro. Poi c’è la tassa sugli esami, il cui importo è di 300 euro, infine la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario del valore di 140 euro.

Il pagamento relativo al contributo di iscrizione può essere versato in soluzione unica oppure a rate, secondo il piano scelto e sottoscritto dallo studente. Inoltre è previsto un piano di rateizzazione prestabilito dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Roma: 800 euro per i diritti di segreteria e la tassa degli esami da versare contestualmente all’immatricolazione, in aggiunta a quattro rate ciascuna da 500 euro da versare a ottobre, gennaio, aprile e luglio.

Per gli studenti del terzo anno è previsto infine un contributo aggiuntivo di 300 euro per l’esame della laurea.

Per coprire parzialmente i costi della retta annuale, la SSML Columbus Academy bandisce ogni anno un concorso per l’assegnazione di 50 borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuna.

La domanda per partecipare al concorso può essere inoltrata dagli studenti il cui importo ISEE non superi il limite di 50.000 euro. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati che rientrano nella lista dei primi 50 immatricolati per l’anno accademico in corso.

SSML Columbus Academy: recensioni e opinioni degli studenti

Le recensioni sulla SSML Columbus Academy sono positive. Dopo aver studiato alla Scuola Superiore per Mediatori di Linguistici di Roma, numerose persone lodano la competenza e professionalità del corpo docenti.

Pollice in alto anche per le strutture all’avanguardia del campus, che offrono ai ragazzi dell’Istituto universitario tutto quello di cui hanno bisogno durante il loro percorso formativo.

Ecco un paio di recensioni scritte da ex studenti che hanno preso parte ai corsi della Columbus Academy.

“Consiglio a tutti di intraprendere un percorso di studi con la Columbus Academy, personale molto disponibile e preparato. Un particolare ringraziamento alla mia tutor per la sua disponibilità e per avermi supportato durante questo mio percorso”.

“Per chi come me lavora e ha famiglia, è molto importante poter svolgere gli esami online. La consiglio vivamente”.

Durante la nostra ricerca online, a differenza di altre Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, non abbiamo ravvisato alcuna opinione negativa sulla SSML Columbus Academy. Si tratta di un aspetto molto positivo, a testimonianza di come le cose all’interno del campus di Roma funzionino in maniera egregia per la completa soddisfazione degli studenti.