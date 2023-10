SSML P.M. Loria: Corsi, Costi, Opinioni e Recensioni

L’Istituto SSML P.M. Loria è una Scuola Superiore di Mediazione Linguistica con sede a Milano. Come tutte le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici questa realtà mette a disposizione dei suoi iscritti un percorso formativo con corsi che fanno riferimento alla sola classe di laurea triennale in Mediazione linguistica (L-12), con ben sette indirizzi a disposizione.

Prima di vedere nel dettaglio quali sono le similitudini e le differenze di questi sette curricula, vi parleremo delle caratteristiche principali della scuola, affrontando il tema dei vantaggi che ha una realtà come questa. Passeremo poi all’offerta formativa vera e proprio, inoltre al funzionamento del test di ammissione da svolgere prima di procedere con l’immatricolazione.

Non mancherà una panoramica sui costi con le relative tasse annuali SSML P.M. Loria e gli sconti possibili. Last but not list, non possono mancare le recensioni degli studenti attuali e di quelli che sono stati iscritti in passato per capire i punti a favore e le criticità di questo istituto. Siete pronti a leggere la nostra guida?

In questa guida:

SSML P.M. Loria: caratteristiche principali e storia

La SSML P.M. Loria dà modo di studiare materie conformi alla classe delle lauree L-12 e della programmazione didattica del nuovi corsi in Scienze della Mediazione Linguistica, inoltre consente ai diplomati di continuare la carriera universitaria e acquisire la laurea magistrale privi di debiti formativi all’accesso nelle lauree della Classe LM-94.

La Scuola Superiore ad Ordinamento Universitario di Mediazione Linguistica P.M. Loria della Società Umanitaria si distingue da più di cento anni per progetti culturali, assistenziali e filantropici. La missione è quella di assicurare agli studenti una proposta in cui competenze tecniche, cultura etica e specifiche conoscenze settoriali vanno a completare il profilo lavorativo, rispondendo alle attuali necessità del mercato del lavoro e, allo stesso tempo, guidando verso un nuovo Umanesimo. I piani di studio prevedono una formazione linguistica in almeno due lingue e ora vediamo insieme tutta l’offerta formativa.

Corsi di laurea SSML P.M. Loria: l’offerta formativa

L’offerta didattica di SSML P.M. Loria prevede sette curricula:

Mediazione Linguistica – Politiche di Tutela e Difesa Sociale (Criminologico) L-12

Mediazione Linguistica – Diplomazia Internazionale e Diritti Umani L-12

Mediazione Linguistica – Interazione Sociale e Progettazione Multiculturale L-12

Mediazione Linguistica – Internazionalizzazione e Progettazione Interculturale delle Arti L-12

Mediazione Linguistica – Business Management L-12

Mediazione Linguistica – Marketing Etico e Sviluppo Digitale L-12

Mediazione Linguistica – Progettazione Turistica, Sostenibilità Ambientale e Sviluppo Agro-Alimentare L-12

Il corso di Politiche di Tutela e Difesa Sociale (Criminologico) fa parte del Dipartimento Umanistico e intende formare mediatori capaci di coniugare nel loro profilo lavorativo competenze linguistiche di alto livello con conoscenze sociologiche, giuridiche, antropologiche e psicologiche che diano modo di tradurre e interpretare i fenomeni criminosi della nostra contemporaneità.

Il corso di Politiche di Diplomazia Internazionale e Diritti Umani fa parte del Dipartimento Umanistico ed è adatto a futuri professioni che siano in grado di parlare a diversi livelli con le istituzioni internazionali nella comune missione di diminuire il livello sempre più diffuso di conflittualità e alzare quello di armonia sociale.

Il corso di Politiche di Interazione Sociale e Progettazione Multiculturale fa parte del Dipartimento Umanistico ed è adatto a tutte quelle persone che vogliono progettare e tradurre le trasformazioni in atto a livello sociale, favorendo il dialogo interculturale nella sua dimensione socio-sanitaria e socio-educativa, giuridica e politico-istituzionale.

Il corso di Politiche di Internazionalizzazione e Progettazione Interculturale delle Arti fa parte del Dipartimento Umanistico ed è rivolto a quegli studenti che intendono operare per la valorizzazione delle arti nella loro dimensione interculturale e per l’internazionalizzazione del patrimonio artistico.

Il corso di Business Management fa parte del Dipartimento Economico e si rivolge a chi vuole risponde alle necessità dell’universo lavorativo, guidando le tendenze, traducendo le leggi di mercato e contribuendo all’internazionalizzazione delle economie locali.

Il corso di Marketing Etico e Sviluppo Digitale fa parte del Dipartimento Economico e vuole approfondire le trasformazioni economico-sociali del marketing, ovvero l’evoluzione verso l’universo digitale e l’esigenza di una imprescindibile riqualificazione etica.

Il corso di Progettazione Turistica, Sostenibilità Ambientale e Sviluppo Agro-Alimentare fa parte del Dipartimento Economico e ha come punti cardine il dialogo interculturale con attenzione al fenomeno turistico nella sua dimensione economica, artistica, sociale e agro-alimentare per valorizzazione le risorse territoriali.

Le lingue che è possibile studiare sono inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, portoghese brasiliano, giapponese.

Sedi SSML P.M. Loria: dove si trova la scuola

Il SSML P.M. Loria ha sede a via Francesco Daverio, 7 nel cuore di Milano. Il chiostro universitario viene spesso utilizzato per le giornate di Open Day, quindi di orientamento per le future matricole. Generalmente vengono allestiti 4 angoli, ciascuno predisposto per la presentazione di ambiti specifici. I ragazzi avranno la possibilità di visitare gli spazi, assistere a simulazioni, parlare con professori e laureandi in relazione all’offerta linguistica o agli indirizzi di specializzazione del dipartimento umanistico o economico e alle opportunità Erasmus. Ecco le quattro postazioni:

angolo offerta linguistica con simulazioni di interpretariato

angolo dipartimento umanistico con simulazione di una scena del crimine

angolo dipartimento economico con presentazione del laboratorio di Digital Marketing

angolo news e mobilità internazionale (Erasmus, Erasmus placement, Accordi internazionali)

Nella stessa occasione è possibile anche effettuare una simulazione del test di ingresso, gratuita e valida per l’iscrizione in caso di esito positivo.

Ammissione SSML P.M. Loria: come funziona?

La SSML P.M. Loria è ad accesso programmato e prevede il superamento di una prova selettiva che consiste in due esami così composti:

prova scritta lingua inglese (30 domande di carattere lessico-grammaticale a risposta multipla in lingua inglese – LIVELLO B1)

prova scritta seconda lingua a scelta (30 domande grammaticali di livello B1 se si sceglie spagnolo, francese o tedesco oppure 30 domande di cultura generale relativi ai Paesi di riferimento se si sceglie arabo, russo, cinese, portoghese, brasiliano o giapponese)

La valutazione sarà espressa in sessantesimi ed il punteggio finale sarà calcolato assegnando un punto per ogni risposta corretta, zero punti per ogni risposta non data o errata. Non è possibile usare il dizionario monolingue o bilingue né altro manuale di consultazione. Iscriversi alla prova di ingresso ha un costo di 50 euro che non vengono rimborsati in caso di esito negativo: ma quali sono le altre cifre per studiare in questa realtà?

Costi SSML P.M. Loria: tasse e borse di studio

Ma qauli sono i costi della SSML P.M. Loria? La retta annuale dei corsi di laurea ha un costo di 3.800 euro per il primo anno di corso a cui va aggiunta la tassa regionale per il DSU di 140 euro e la marca da bollo di 16 euro. Gli studenti possono procedere al pagamento in cinque rate ben distinte:

300 euro quota di iscrizione

900 euro

800 euro

900 euro

900 euro

Per il secondo ed il terzo anno ed anche per chi si iscrive fuori corso, invece, la retta annuale SSML P.M. Loria è di 3.000 euro. In questo caso è possibile procedere con il pagamento in cinque rate:

400 euro

600 euro

700 euro

600 euro

700 euro

Gli iscritti possono usufruire di borse di studio regionali in collaborazione con la regione Lombardia. L’assegnazione viene sottoposta alla verifica dei requisiti di merito e di reddito richiesti, perciò solo chi ha buoni voti ed un reddito basso può riuscire ad avere qualche agevolazione economica.

SSML P.M. Loria: opinioni e recensioni degli studenti

Le opinioni sulla SSML P.M. Loria sono molto positive, in particolare gli studenti apprezzano la struttura e l’offerta formativa. Ecco cosa leggiamo dalle recensioni SSML P.M. Loria che è possibile trovare online: “Sono una studentessa di questa fantastica università. Grazie al loro percorso formativo ho unito la passione per le lingue alla diplomazia e ai diritti umani. Inoltre ho anche scelto lo studio di tre lingue. Grazie alla professionalità e alla disponibilità dei professori non ti sentirai mai solo! Il chiostro è molto bello e le aule sono molto luminose!”.

I commenti negativi sono davvero pochi ed in particolare c’è chi si lamenta per la poca celerità nelle risposte da parte della segreteria, tuttavia con sette corsi differenti è possibile che possa esserci qualche svista.